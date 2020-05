Nach Corona: Das Le Canard nouveau ist wieder geöffnet.

Küchenchef Norman Etzold begrüßt die Entscheidung des Hamburger Senats.

Hamburg, 15. Mai 2020 – Endlich wieder ins Restaurant, endlich wieder Töpfe auf dem Herd! Das Team des Le Canard nouveau unter der Leitung von Küchenchef Norman Etzold hat die Live-Pressekonferenz des Hamburger Senats am 12. Mai 2020 aufmerksam verfolgt, um zu erfahren, ob die Töpfe endlich wieder auf den Herd und die Tische eingedeckt werden dürfen. Nun ist es soweit und das Restaurant-Team freut sich am 15. und 16. Mai 2020 zwischen 12 und 20 Uhr auf die ersten Gäste “nach Corona”. Ab 19. Mai 2020 dann ist wieder alles auf Normalbetrieb und Gäste werden dienstags bis samstags zum Lunch zwischen 12 und 14 Uhr und zum Dinner zwischen 18.30 und 22 Uhr empfangen – unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Corona-Vorschriften.

Bereits im Vorfeld hat Etzold mit seinem Team alle Vorkehrungen getroffen, um unmittelbar in der Woche der Entscheidung das Restaurant wieder öffnen zu können. Auch das Soft-Opening mit Klassikern der Menükarte wurde für Freitag und Samstag in der Woche der Entscheidung vorgeplant. “Wir sind vorbereitet und haben alle Vorschriften zu Abstand und Hygiene gemäß der Stadt Hamburg sowie die Empfehlungen des Bundesverbandes DEHOGA Schritt für Schritt umgesetzt. Unser Team ist geschult und entsprechend mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet. Sämtliche Hygienevorschriften sind Corona-gemäß umgesetzt. Auch die Listen für die Registrierung unserer Gäste liegen bereit. Glücklicherweise hatten wir schon immer eine Raumsituation im Gastraum, die ausladend Platz und Luft zwischen den einzelnen Tischen geboten hat. Wir können die vorgeschriebenen Abstandsvorschriften in jedem Fall problemlos einhalten und die Sicherheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter gewährleisten.”, erläutert Etzold im Vorfeld der Wiedereröffnung.

Er freut sich vor allem, dass er endlich wieder zusammen mit seinem Team für das kulinarische Wohl der Gäste sorgen kann. “Ein Koch ohne Küche ist wie ein Schiff ohne Wasser unterm Kiel”, lacht der junge Küchenchef, “man fühlt sich etwas auf dem Trockenen. Wir waren so gut in Schwung, vor allem nach der Auszeichnung mit einem Michelin-Stern Anfang März. Diese unfreiwillige Vollbremsung kann innerlich auch mal kurz ins Schleudern bringen. Nun nehmen wir nach dem Go durch die Stadt Hamburg langsam und bedächtig wieder Fahrt auf, starten den Gegebenheiten angepasst und beobachten aufmerksam, was in der Welt passiert. Unser kulinarischer Fokus liegt die nächsten Wochen vorrangig auf saisonalen Produkten der Region. In der unfreiwilligen Auszeit hat mir mein Team, unser Austausch und das gemeinsame Tun sowie der Kontakt mit unseren Gästen sehr gefehlt. Im Team waren wir zwar telefonisch in Kontakt, doch endlich wieder gemeinsam im Restaurant zu agieren, ist doch etwas ganz anderes. Gelebte Gastfreundschaft ist einfach das Schönste.”

Das Restaurant, prominent gelegen direkt gegenüber des Containerhafens, nimmt ab sofort wieder Reservierungen telefonisch unter 040 88 12 95-31 und per E-Mail an info@lecanard-hamburg.de entgegen.

Öffnungszeiten:

Soft-Opening

15. und 16.05.2020

12 bis 20 Uhr (späteste Reservierung für einen Tisch: 20 Uhr)

ab 19. Mai 2020

Dienstag bis Samstag

Lunch: 12 bis 14 Uhr

Dinner: 18.30 bis 22 Uhr

Adresse: Le Canard nouveau. Fine Dining an der Elbe. Elbchaussee 139. 22763 Hamburg

Telefon +49 40 88 12 95-31. Telefax +49 40 88 12 95-32. info@lecanard-hamburg.de

Über das Restaurant Le Canard nouveau

Das Gourmetrestaurant Le Canard nouveau hat sich auch nach der Kernsanierung 2018/2019 der deutsch-französischen Küche verschrieben und den gebürtigen Thüringer und Wiener Sternekoch Norman Etzold engagiert. Etzold und sein Team interpretieren MODERN CUISINE individuell und modern. In puristischem und elegant zurückhaltendem Ambiente kredenzen sie Etzold”s puristische Drei-Komponenten-Küche, die ehrlich und unverfälscht ganz nach dem Motto “Vom Einfachen das Beste” kulinarische Geschmackskombinationen auf den Teller bringt. Norman Etzold”s Handschrift ist unverkennbar: Klare Linien, ausgewogene Kombinationen und einen Sinn fürs Unverfälschte. Für ihn ist das Produkt der Star auf dem Teller und sehr wichtig, dass der Eigengeschmack erhalten bleibt, ganz ohne Überblendung. Seine Kombinationen aus Zutaten, Aromen, Kontrasten und Zubereitung werden ungezwungen und achtsam vom Service-Team gereicht und vor dem Genuss anmoderiert. Im März 2020 wurde das Restaurant mit 1 Michelin-Stern ausgezeichnet.

