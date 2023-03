Nach der Katastrophe ist Fundraising besonders wichtig

Promotionwelt sichert langfristig humanitäre Hilfe

Nach großen Katastrophen wie etwa dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien beginnt für Hilfsorganisationen meist erst die richtige Arbeit, wenn die tragischen Ereignisse schon lange aus den Schlagzeilen verschwunden sind. Ob das Erdbeben, die Überflutungen im Ahrtal oder der Krieg in der Ukraine – die langfristige humanitäre Hilfe und der Wiederaufbau verschlingen Millionen. Deshalb beginnt für Promotion-Agenturen erst jetzt der größte Teil der Arbeit. Denn obwohl die Spendenwellen abebben, müssen weiterhin Gelder bereit gestellt werden, so die auf Promotion für Hilfsorganisationen spezialisierte promotionwelt GmbH.

Die Hilfsdienste vor Ort sind nach wie vor auf die Großzügigkeit und das Mitgefühl der Spender angewiesen. Bei der Sammlung werden Hilfsdienste wie die Malteser oder das Rote Kreuz von spezialisierten Fundraising-Agenturen wie promotionwelt GmbH unterstützt. Diese übernehmen die Werbung und Verwaltung von Mitgliedern der Hilfsorganisationen, denn die ehrenamtlichen Helfer können dies unmöglich alleine stemmen.

Für mehr als 40 Prozent der Deutschen ist Spenden nicht selbstverständlich. Deshalb sind gemeinnützige Vereine und Stiftungen von regelmäßigen Mitgliedsbeiträgen abhängig, betont die promotionwelt GmbH. Überleben können Non-Profit-Organisationen nur, wenn die Mittel langfristig und planbar beschafft werden. Nur motivierte und bestens geschulte versicherungspflichtig angestellte Beschäftigte stellen erfolgreiches Fundraising sicher, so die promotionwelt GmbH. Wichtig ist dabei nach Ansicht der promotionwelt GmbH auch, individuell auf die Anforderungen des jeweiligen Verbands einzugehen, seinen Bedarf und seine Ziele zu ermitteln und darauf die entsprechenden Planungen und Methoden abzustimmen. Das gibt Organisationen die Möglichkeit, Strukturen aufzubauen, zu planen, Arbeitsabläufe und Veranstaltungen zu organisieren, so die promotionwelt GmbH.

Transparenz gegenüber dem Konsumenten ist dabei eine der Säulen einer zukünftigen Unterstützung, betont in diesem Zusammenhang die promotionwelt GmbH. Ehrlichkeit ist eine wichtige Eigenschaft von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Bereich Promotion. Letztendlich müssen sie den Menschen immer klar machen, dass es um Geld geht. Professionelle Mitgliederwerbung braucht sich nicht zu verstecken oder verschleiern, da sie gegenüber dem Verbraucher offen darstellbar sei, unterstreicht die promotionwelt GmbH. Dies zeigt sich gerade jetzt vor dem Hintergrund der Bilder aus den Erdbebengebieten und dem Einsatz der Hilfsorganisationen.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

