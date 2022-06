Nachhaltig länger Freude an Outdoorausrüstung haben

Nikwax ist der einzige etablierte Pflegemittelhersteller, dessen Produkte seit jeher frei von Treibgasen und PFC sind. Nur so konnte Gründer Nick Brown sicherstellen, dass die Reinigung und Imprägniermittel auch zuhause in der eigenen Waschmaschine angewendet werden konnten.

Ob Regenbekleidung, Schuhe oder Zelte: Nikwax hat das passende Pflegemittel, um die Lebensdauer der Lieblingsausrüstung zu verlängern.

Insbesondere jetzt, in der Urlaubszeit oder zuhause, ist bei Sommersonne wichtig, das Zelt zu schützen. Mit Nikwax Tent & Gear SolarProof ist das supereinfach, denn nicht nur wird der Stoff vor Nässe sondern auch vor schädlichen UV-Strahlen geschützt. So wird die Reißfestigkeit bewahrt, und das Zelt macht nahezu doppelt so lange Freude.

Auch die Outdoorjacke, die bei den ständig wechselnden Wetterbedingungen in keinem Rucksack fehlen sollte, gilt: spätestens, wenn das Obermaterial durchfeuchtet, ist es an der Zeit, die Jacke zuerst gründlich zu reinigen und dann nachzuimprägnieren. Mit Nikwax Tech Wash und TX.Direct hat man das perfekt aufeinander abgestimmte Duo, das Schmutz gründlich aber sanft entfernt, die Atmungsaktivität auffrischt und dem Obermaterial seine wasserabweisenden Eigenschaften zurückgibt. Dieses Duo wurde in mehreren Tests von PFC-freien Pflegemitteln immer wieder zum Testsieger gewählt. High Performance kann doch auch umweltfreundlich sein.

Und damit der Feuchtigkeitshaushalt optimal funktioniert, sowohl bei Bekleidung als auch bei Schuhen, hat Nikwax die „Sweatproofing“-Linie im Sortiment: von bis zu 90% schnellerer Trockenzeit bis hin zur Bekämpfung von Fußgeruch ist alles mit dabei.

Weitere Informationen finden Sie auf www.nikwax-webshop.de

Die Zukunft von Nikwax liegt in einer Eigentümergemeinschaft – dem „Employee Ownership Trust“

Nick Brown ist jetzt 67, und während er seine Trekkingstiefel noch lange nicht an den Nagel gehängt hat, machte er sich schon seit 10 Jahren Gedanken darüber, wie er seine Marke am besten an die nachfolgende Generation übergeben kann. Die Nikwax-Legende besagt: versuche stets, dein Business verantwortungsvoll zu führen, und stets die Zukunft von Mensch und Planet mit einzubeziehen. Vor vier Jahren dann kam während eines Gesprächs zwischen Nick und dessen Bank Manager der HSBC, Simon Austin, die Idee zum Employee Ownership Trust auf. Dies setzte ein langes, komplexes Projekt in Gang, das mit leichter Verspätung durch Covid-19 jetzt endlich Früchte trägt.

Der „Employee Ownership Trust“ wurde von im Jahre 2014 von der Britischen Koalitionsregierung eingeführt, um Unternehmen dazu zu ermutigen, Mitarbeiter einzustellen und deren Schutz gewährleisten zu können. So dient dieses Konzept primär dem Wohle der Belegschaft, die während ihrer Anstellung zu Partnern im Unternehmen werden. Seit ihrer Einführung wurden EOTs immer beliebter, da auf diese Weise Eigentümer/Gründer sicherstellen konnten, eine Nachfolge für ihr Unternehmen zu finden und die Mitarbeitergemeinschaft zu schützen, die sie im Laufe der Jahre aufgebaut hatten.

Und schlussendlich: 1% für den Planeten und die Menschheit

Nick hat noch keine genauen Details preisgegeben, welchen Deal er mit seinen Mitarbeitern zu diesem Thema gemacht hat. Eins ist klar: ein Teil davon ist absolut wasserdicht – nämlich dass 1% des Umsatzes auf immer und ewig Naturschutz- und sozialen Projekten zugute kommen wird.

Nick Brown zu diesem großen Wechsel: „Mein Unternehmen den Mitarbeitern zu übertragen gibt mir nicht nur das schöne Gefühl, dass meine Mitarbeiter auch nach meinem Ausscheiden versorgt sind, sondern es ist ja auch im Interesse unserer treuen Kunden! Outdoorenthusiasten haben sich bei unseren Produkten im Laufe der Jahre an einen hohen Standard gewöhnt – in vielerlei Hinsicht – und ich möchte sie nicht enttäuschen. So viele Firmen fielen einer aggressiven Übernahme zum Opfer, wurden zerschlagen, verloren ihre Seele. Dieses Übergabemodell ist der beste Ansatz, genau das zu vermeiden und den nachhaltigen Firmenethos von Nikwax aufrechtzuerhalten.“

Damals, im Jahre 1977, lebte Nick Brown in London und hatte gerade die Uni abgeschlossen. Er war arbeitslos und liebte es, daußen in der Natur unterwegs zu sein, am liebsten auf Distanzwanderungen und Backpackingtouren. Gleichzeitig hatte Nick ein Flair für Chemie, und so nutzte er sein Talent und mischte zuhause sein allererstes eigenes Produkt zusammen: Das Nikwax Imprägnierwachs für Leder. Was 1980 direkt mit der Royal Geographical Society Karakoram auf Expedition ging wird heutzutage in über 50 Ländern verkauft.

Über die Jahre wuchs Nikwax zu einem internationalen Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Zentraleuropa, Nordamerika und Südamerika heran. Nick entwickelte weitere hochinnovative Produkte. Nikwax TX.Direct® war damals das erste Imprägniermittel überhaupt, das zuhause in der Waschmaschine angewendet werden konnte, um die dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung von wasserdichter, atmungsaktiver Outdoorbekleidung aufzufrischen. Daraus entstanden wiederum viele weitere wasserbasierende Produkte für die Imprägnierung und Pflege von Outdoorprodukten, die völlig frei von sowohl lösungsmittel- als auch umweltpersistenten Chemikalien sind. Nikwax ist die einzige etablierte Imprägniermittelmarkt, die seit jeher PFC-freie Formeln verwendet (PFC werden u.a. mit Krebs und endokrinen Störungen in Verbindung gebracht und sind als „ewige Chemikalien“ bekannt, da sie bio-akkumulativ sind, was bedeutet, dass sie sich in der Natur, ebenso wie im menschlichen Körper, anreichern). Die zahlreichen Innovationen von Nikwax führten dazu, dass das Unternehmen seit Firmengründung bereits mit vier des prestigeträchtigem Britischen Queen“s Awards ausgezeichnet wurde. Der jüngste davon war im Jahre 2014 für nachhaltige Unternehmensentwicklung – und bislang ist Nikwax das einzige Outdoorunternehmen, das diesen Award erhalten hat.

Nikwax® wurde im Jahre 1977 von Nick Brown gegründet und ist weltweiter Marktführer von umweltsicheren Pflege- und Imprägniermitteln, welche die Lebensdauer von hochfunktionellen Schuhen, Bekleidung sowie Ausrüstung verlängern und deren Leistungsstärke verbessern. Mittlerweile werden Nikwax® Pflegemittel in 52 Ländern vertrieben. Nikwax® ist der einzige große Pflegemittelhersteller, der seit jeher frei von Treibgasen, schädlichen Chemikalien oder PFC produziert.

Nikwax® ist Träger von zahlreichen Auszeichnungen, unter anderem dem renommierten Britischen Queen“s Award (4x), den Sunday Times Best Green Award (3x), sowie den Green Apple Award (2x), und ist darüber hinaus ISO 9001 und 14001 zertifiziert. Im Jahre 2014 wurde Nikwax mit dem Queen“s Award für nachhaltige Unternehmensentwicklung geehrt – als erstes und bislang einziges Outdoorunternehmen.

Firmenkontakt

Nikwax Ltd.

Chrissy Dorn

Ringbergstr. 38b

83707 Bad Wiessee

+491733612219

contact@chrissydorn.com

http://www.nikwax.com

