Nachhaltig produzierte Drahtbiegeteile

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das die gesamte Gesellschaft betrifft. Auch in der Fertigungsindustrie werden umweltfreundliche Verfahren und Produkte immer wichtiger. „Auch bei der Herstellung von Drahtbiegeteilen wird die Frage der Nachhaltigkeit gestellt“, sagt Armin Zecevic.Der Inhaber und Geschäftsführer der Drahtbiegetechnik DBS Drahtbiege Solutions GmbH unterstützt seine Kunden dabei, haltbare, nachhaltige Produkte herzustellen. Und das nicht erst seit kurzem, sondern seit Firmengründung. So produziert der erfolgreiche Mittelständler ausschließlich am fränkischen Firmensitz. Sämtliche DBS- Drahtbiegeteile sind damit “ Made in Germany„. Lange Transportwege und hohe CO2-Emissionen fallen dadurch gar nicht erst an.“Weiterhin erfüllen unsere Drahtbiegeteile höchste Qualitätsansprüche, sind langlebig und robust, wodurch weniger Ersatzteile oder Reparaturen notwendig sind“, berichtet Zecevic weiter.Ein weiteres Plus ist die effiziente Fertigung der gebogenen Drahtteile mit modernsten Highspeed Drahtbiegemaschinen. Diese tragen dazu bei, sowohl den Energieverbrauch in der Fertigung wie auch den Materialabfall zu reduzieren. Und auch bei der Veredelung und Oberflächenbehandlung der Drahtbiegeteile wird auf umweltfreundliche Beschichtungen und Lacke geachtet, die negative Umwelteinflüsse minimieren.“Und schließlich,“ ist Zecevic überzeugt „sind Drahtbiegeteile an sich ein umweltfreundliches Produkt, denn sie ermöglichen eine modulare Bauweise und damit die einfache Reparatur einzelner Bauteile ohne das gesamte Produkt entsorgen zu müssen.“ Wer sich in Sachen umweltfreundliche, nachhaltige Drahtbiegeteile Made in Germany beraten lassen möchte, erreicht Armin Zecevic und sein erfahrenes Team unter den unten genannten Kontaktdaten.Bei DBS werden alle Kundenanforderungen erfüllt.Ein großes Materiallager, ein eigener Werkzeugbau und die Logistik im Haus machen die DBS Drahtbiege Solutionen zu einem gefragten Ansprechpartner und Berater, wenn es um die Fertigung komplexer Drahtbiegeteile geht, die höchsten Ansprüchen genügen müssen.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

