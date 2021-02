Nachhaltig wohnen und einrichten

Die Umwelt schonen und damit für unsere Kinder und nachkommende Generationen erhalten – dieses Thema ist wichtiger denn je und betrifft uns alle. Wir sollten Nachhaltigkeit fest in unser tägliches Leben integrieren.

Es gibt viele Möglichkeiten, im Alltag nachhaltig zu sein. Dazu gehört zuerst, sich das eigene Verhalten bewusst zu machen und immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Die seit langem bekannten und vieldiskutierten Themen wie Plastikabfall reduzieren, unnötige Verpackungen vermeiden, Einwegprodukte verbannen, auf biologisch erzeugte und abbaubare Waren achten, Produkte wiederverwenden, Energie sparen und und und… Neben weiteren Bereichen unseres Lebens betrifft Nachhaltigkeit auch das Wohnen und Einrichten.

Nachhaltige Möbel statt Billiglösungen kaufen

Schon bei der Wohnungseinrichtung kann man zum Beispiel auf Tropenholz verzichten, welches meist unter katastrophalen Umwelt- und Sozialbedingungen abgeholzt und über tausende Kilometer transportiert wird. Heimische Hölzer aus kontrolliertem Anbau sind genauso langlebig und dazu noch nachhaltig.

Warum auch nicht ein gebrauchtes Möbelstück wieder aufmöbeln?

Wenn die Qualität des Möbels gut ist und zum Beispiel aus Massivholz besteht, gibt es viele Möglichkeiten, aus alt neu zu machen. Neue Fronten oder ein neuer Anstrich und neue Beschläge reichen oft schon aus. Im Internet gibt es Anregungen, viele Tipps zum Selbermachen oder Firmen, die sich auf das Aufarbeiten spezialisiert haben. Das schont Ressourcen, reduziert Müll und man gibt gebrauchten Gegenständen die Chance auf ein neues Leben.

Aus alt mach neu geht auch mit Ventilatoren von Casa Bruno

Deckenventilatoren sind nicht nur eine perfekte Möglichkeit, sowohl im Sommer als auch im Winter Energie zu sparen, sondern einige hochwertige Ventilatoren aus dem Sortiment von Casa Bruno können dazu noch ruckzuck ihr Aussehen ändern. Sie haben einen Ventilator, der wunderbar funktioniert, Ihnen aber nicht mehr gefällt? Sie haben in der Zwischenzeit Ihren Einrichtungsstil geändert und der alte Ventilator passt nun nicht mehr zu den neuen Möbeln? Aber eigentlich funktioniert er gut und Sie wollen ja auch unnötigen Müll vermeiden und den Ventilator nicht wegwerfen? Kein Problem! Nur durch das Austauschen von Blättern lässt sich optisch schon ein neuer Effekt erzielen.

Viele Ventilatorenmodelle von Casa Bruno bieten etliche Varianten an Flügeln, nicht nur in unterschiedlichen Holzfarben sondern auch in Bezug auf Form, Material, Länge. Gönnen Sie Ihrem Deckenventilator einen frischen Look durch einen neuen Satz Blätter – so passt der Ventilator auch zum neuen Einrichtungsstil!

Upcycling statt entsorgen

Auch wer über den Neukauf eines Deckenventilators nachdenkt, sollte diesen Aspekt des späteren Austauschs der Flügel berücksichtigen. Moderne, hochwertige Ventilatoren von Casa Bruno haben äusserst leise, energiesparende und langlebige Motoren und halten viele Jahre lang.

Informationen und Beratung gibt es im Showroom von Casa Bruno auf Mallorca oder auf www.casabruno.com

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa eine grosse Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B.Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel oder Glider in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.

Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 100 Ventilatoren in der Ausstellung und einem grossen Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil – das sympathische und professionelle Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.

CASA BRUNO beliefert Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.

Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien.Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.

Servicenummer Deutschland: Telefon 05136/ 804 1716.

Webseite und Onlineshop:

www.casabruno.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quellink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Firmenkontakt

Casa Bruno SL

Simone Scholz

Carrer de les Illes Balears 62

07180 Santa Ponsa

Telefon DE: 05136- 8041716

simone.scholz@casabruno.com

https://www.casabruno.com/american-homedecor/

Pressekontakt

Casa Bruno SL

Simone Scholz

Carrer de les Illes Balears 62

07180 Santa Ponsa

05136. 804 1716

pr@casabruno.com

http://www.casabruno.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.