Nachhaltige Mobilität im Rampenlicht: „Radelnde Mitarbeiter“ übergibt hochwertiges E-Bike an glückliche Gewinnerin

Ein besonderer Moment der Freude und des Engagements für nachhaltige Mobilität wurde am Freitag, 24. November, von „Radelnde Mitarbeiter“ in Münster begangen. Die glückliche Gewinnerin der Verlosung bei der „Zukunft Personal“ Messe in Köln freute sich über ihr gewonnenes E-Bike.

Das überreichte E-Bike, ein RIESE & MÜLLER UBN FIVE Singlespeed, besticht durch sein modernes Design und fortschrittliche Technologie. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Elektromotor, einer intuitiven Bedienung und einem robusten Rahmen, bietet es eine optimale Kombination aus Stil und Funktionalität. Mit einem Wert von mehreren tausend Euro repräsentiert es eindrucksvoll die Zukunft der urbanen Mobilität. Das stylische und umweltfreundliche Fahrrad, lackiert im CI-Orange des Unternehmens, symbolisiert auch die Kernwerte von „Radelnde Mitarbeiter“: Nachhaltigkeit, Gesundheitsförderung und effiziente Mobilität. Bei der Übergabe wurde die Begeisterung der Gewinnerin Marta Stepien sichtbar. Überglücklich nahm sie das Rad entgegen und testete es sofort auf einer ersten Runde. „Ich hatte noch nie ein E-Bike und freue mich auf die neuen Erfahrungen“, teilte sie begeistert mit.

„Radelnde Mitarbeiter“ zeigt mit diesem Event ihr Engagement für nachhaltige und gesunde Mobilitätslösungen und die Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. E-Bikes unterstreichen die Bedeutung der Elektromobilität in der heutigen Gesellschaft. „Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern unseres Gewinnspiels und laden alle ein, uns zu folgen, um über weitere aufregende Aktionen und Events auf dem Laufenden zu bleiben“, so Monika Franz, Marketing-Verantwortliche von „Radelnde Mitarbeiter“. Die Münsteraner sind stolz darauf, durch solche Ereignisse nicht nur einzelne Gewinner zu Radfahren zu animieren, sondern auch das Bewusstsein für nachhaltige Mobilität der Mitarbeiter in Betrieben zu schärfen.

Alle weiteren Informationen zum Dienstradleasing und den weiteren Angeboten von „Radelnde Mitarbeiter“ finden Sie unter: www.radelnde-mitarbeiter.de

„Radelnde Mitarbeiter“ ist nicht nur ein Name – es ist Leidenschaft. Seit 2014 bringen die Münsteraner Bewegung in den Arbeitsalltag. Dabei überzeugen sie mit einer außergewöhnlichen Komplettlösung aus Dienstrad-Leasing, Service und Rundum-Schutz.

Die DNA? Gesundheit, Wertschätzung und Fahrradliebe pur.

