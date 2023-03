Nachhaltige Paketzustellung – MyPup auf dem Technocampus

Auf dem Technocampus in Berlin entstehen digital vernetzte, multifunktionale Gebäude mit einem eigenen Logistik-Hub – geführt von MyPup.

Onlineshopping nimmt zu, wodurch immer mehr Pakete im Umlauf und Versanddienstleister auf den Straßen unterwegs sind. Dies führt wiederum dazu, dass Großstädte, die ohnehin bereits überladen sind, immer unruhiger und auch unsicherer für Fahrradfahrer sowie Fußgänger werden. Nicht zuletzt haben die zunehmenden Lieferfahrzeuge auch einen negativen Einfluss auf die Qualität der Luft in Innenstädten, da während der Paketzustellung oftmals der Fahrzeugmotor laufen bleibt und Straßen von liegengebliebenen Papier- sowie Paketresten verschmutzt werden.

Innovative Last Mile Delivery für mehr Effizienz

Um dem entgegenzuwirken, haben Luke van der Wardt, Martijn Van Schaveren und Dennis van der Berg im Jahr 2014 das Logistikunternehmen My Pup gegründet. MyPup, was für My Pick Up Point steht, ist eine nachhaltige und smarte Lösung für den Versand und die Rückgabe von Paketen. Die unbemannte Paketstation kann sowohl in Neubauobjekten als auch bestehenden Büro- und Wohngebäuden eingesetzt werden. Doch wie verringert MyPup die Anzahl der Paketzusteller, die täglich in einzelne Stadtteile fahren? Durch das Konsolidieren aller Pakete am Rande der Stadt und das anschließende Ausfahren durch nur einen Fahrer direkt zum Pick Up Point reduziert MyPup die Anzahl der Paketzusteller, die täglich ins Stadtzentrum ein- und ausfahren. Hierdurch werden CO2-Emissionen gesenkt und die Sicherheit auf den Straßen erhöht. MyPup ist mittlerweile international in großen und kleineren Städten wie Berlin, München, Amsterdam, Utrecht, London und Dublin zu finden.

Voll integrierte Logistiklösung zwischen Arbeit und Leben

Der Technocampus in den ehemaligen Siemenswerken in Berlin, dessen Ziel es ist, Arbeit und Leben besser miteinander zu verbinden, besteht aus drei Gebäudeteilen auf ca. 63.090 m2. Dank verschiedener Gebäudedienstleistungen können rund 3500 Mieter:innen hier arbeiten und erhalten gleichzeitig – trotz relativ weiter Distanz zum Stadtzentrum – ein breites Angebot an speziellen Services wie einem Zentrum für Physiotherapie, Carsharing mit (elektrischen) Autos, Grünanlagen, Outdoor-Sportanlagen sowie einen Logistik-Hub – geführt von MyPup.

So entfällt mit MyPup die abendliche Runde durch die Nachbarschaft oder das Anstehen bei der Post, um nach der Arbeit noch Päckchen abzuholen. Alle Pakete, Einschreiben, Zollsendungen, aber auch Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, werden stattdessen zentral durch MyPup versammelt und von einer/einem vertrauten MyPup Kurier:in noch am selben Tag zugestellt. So bietet MyPup 78 Schließfächer in verschiedenen Größen sowie 20 gekühlte Schließfächer, beispielsweise zur Lebensmittelaufbewahrung. Die Technocampus Mieter:innen müssen dann nur noch an ein Postfach gehen und ihre Sendung dort entnehmen. So ist die Dienstleistung nicht nur praktisch, sondern vor allem nachhaltig, denn sie reduziert Kurierfahrten um 90% und verringert damit CO2-Emissionen.

Könnte MyPup auch für Sie oder Ihr Unternehmen interessant sein? Dann schauen Sie auf der Website von MyPup vorbei.

MyPup wurde 2014 von Luke van der Wardt, Martijn Van Schaveren und Dennis van der Berg gegründet. Seitdem ist MyPup in den Niederlanden in größeren und kleineren Städten und international in London, Berlin, München und Dublin tätig. Mit einem Team von 25 Mitarbeitern arbeiten wir hart von unserem Hauptsitz in Amsterdam aus.

Firmenkontakt

MyPup B.V.

Laura van den Heuvel

Kuiperbergweg 32

1101 AG Amsterdam

+49 (0)152 09817674



https://my-pup.com/de

Pressekontakt

Dexport

Chiara Pilz

Groeneweg 23

3981 CK Bunnik

0031 88 339 76 78



https://dexport.nl/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.