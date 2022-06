Nachhaltiger Markenerfolg dank Shop-Optimierung:

hessnatur und dotSource gewinnen German Brand Award 2022 für E-Commerce

Der Fair Fashion Pionier hessnatur hat gemeinsam mit seinem Implementierungspartner dotSource Gold beim German Brand Award 2022 in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Onlineshop gewonnen“. Die ausgezeichnete E-Commerce-Migration hatte hessnatur im Jahr 2021 zu einem Umsatzwachstum von 45 Prozent in diesem Segment verholfen. Tiefere Einblicke in das preisgekrönte Projekt präsentieren dotSource und hessnatur bei der K5 Konferenz 2022.

Der Markt für grüne Produkte und nachhaltige Mode boomt. Der Erfolgskurs von hessnatur begann jedoch bereits lange vor diesem Trend: Das Unternehmen wurde 1976 von Dorothea und Heinz Hess gegründet und ist in Deutschland Vorreiter für nachhaltige, natürliche Materialien und faire Herstellungsverfahren.

Neben hochwertigen Produkten gehören zu einem erfolgreichen Unternehmen heute auch vielfältige und insbesondere digitale Vertriebswege. Diesem Bedürfnis kam hessnatur schon lange nach, bietet seinen Kundinnen und Kunden aber seit 2020 ein noch besseres Shopping-Erlebnis auf seinem Online-Portal: Mit der Migration vom veralteten SAP hybris 5.7 in die SAP Commerce Cloud mit dem Implementierungspartner dotSource gingen auch die Verbesserung von Performance und Customer Journey im Shop einher.

Deutliche Umsatzsteigerung dank Multichannel-Strategie

Das aufgewertete Online-Angebot ergänzt die bestehenden Verkaufskanäle des deutschen Modeherstellers: Neben dem Katalogversand betreibt hessnatur fünf Stores im heimischen Butzbach sowie in den Innenstädten von Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Diese Multichannel-Strategie verhalf dem Unternehmen im letzten Geschäftsjahr zu einem Umsatzwachstum auf 100 Millionen Euro. Dazu konnten 45 Prozent mehr Neukundinnen und -kunden verzeichnet und der Verkaufserlös im E-Commerce im gleichen Maß gesteigert werden.

Den Erfolg dieser Zusammenarbeit zwischen dotSource und hessnatur würdigt nun auch die Jury des renommierten German Brand Awards und verleiht dem hessnatur Onlineshop Gold für die Markenkommunikation in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“. Mit dem Preis zeichnet der Rat für Formgebung jedes Jahr Unternehmen aus, die mit ihrer Marke wegweisend sind.

„Mit der erfolgreichen Migration seines früheren und bereits etwas in die Jahre gekommenen Onlineshops in einen top modernen und zeitgemäßen Shop, hat sich der Fair Fashion Pionier und Marktführer hessnatur den Weg in die digitale E-Commerce-Zukunft gesichert. Der Auftritt ist sympathisch klar, nutzerfreundlich und wird auf allen Endgeräten optimal dargestellt. Eine sowohl in formaler als auch technischer Hinsicht extrem souveräne Leistung, die von den Kundinnen und Kunden direkt angenommen wurde und alle Umsatzerwartungen übertroffen hat.“, begründet die Jury ihre Entscheidung.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Der renommierte Award bestätigt uns in unserem Handeln und spornt uns an, auch in Zukunft unseren Kundinnen und Kunden die bestmögliche Customer Journey zu bieten. Das nächste große Projekt zur Weiterentwicklung unserer Plattform mit dotSource steht bereits an“, beschreibt es Kathrin Schneider, Director E-Commerce bei hessnatur.

Maßgeschneiderter Onlineshop auf höchstem Niveau

Durch die Performance-Optimierung in dem neuen Shopsystem können ein höherer Traffic gemanagt und lange Wartezeiten vermieden werden. Weiterhin wurde hessnatur.de um einen leistungsfähigen englischsprachigen Shop ergänzt, der das Angebot auch für eine internationale Zielgruppe zugänglich macht.

„Wir begleiten hessnatur seit Langem auf dem Weg zu einem zukunftsfähigen Digital Business. Darum freut es uns ganz besonders, dass der Shop nach der erfolgreichen E-Commerce-Migration ausgezeichnet wurde, die ein im doppelten Wortsinn nachhaltiges Wachstum in der Modebranche ermöglicht.“, kommentiert dotSource Gründer und Geschäftsführer Christian Otto Grötsch den gemeinsamen Erfolg beim German Brand Award.

Mit diesem Erfolgsrezept werden hessnatur und der Implementierungspartner dotSource auch auf der Bühne bei der größten deutschen E-Commerce Konferenz K5 auftreten und ihren Weg zum digitalen Champion beschreiben: Am 30.06.2022 um 11 Uhr präsentieren Kathrin Schneider, Director E-Commerce bei hessnatur und Sören Apelt, Business Unit Leader bei dotSource, die Herausforderungen auf dem Weg zum preisgekrönten Fair-Fashion-Onlineshop auf der Expo Stage in Halle 2.

Über den German Brand Award:

Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute, das durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet wurde, um die Bedeutung der Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Das German Brand Institute versteht sich als ein Impulsgeber der deutschen Markenwirtschaft, der die wichtigsten Markenmacher zusammenbringt und Markendialoge anregt.

Über hessnatur:

Als Fair Fashion Pionier ist es seit mehr als 45 Jahren die Mission von hessnatur, ein Gleichgewicht zwischen Mode, Umwelt und Mensch herzustellen. hessnatur hat den Schritt in eine neue Ära der Fashionindustrie gewagt, immer bessere Verfahren für eine ökologische Herstellung von Kleidung entwickelt und so die gesamte Modebranche inspiriert. Damit vereint das Unternehmen seit 1976 alles, was Mode ausmacht. Faire Herstellungsverfahren, nachhaltige natürliche Materialien und ein moderner, zeitloser Look. Für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Stil, für mehr Morgen.

Seit 2006 entwickelt und realisiert dotSource skalierbare Digitalprodukte für Marketing, Vertrieb und Services. Dabei setzen spezialisierte Consulting- und Entwicklungsteams hochintegriert auf die Verbindung von Strategieberatung und Technologieauswahl – von Branding, Konzeption und UX-Design über Conversion-Optimierung bis zum Betrieb in der Cloud. Ob E-Commerce- und Content-Plattformen, Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement oder Digital-Marketing und Business-Intelligence: dotSource-Lösungen sind nutzerorientiert, gezielt und datenzentriert. In der Zusammenarbeit setzt dotSource auf New Work, integrale Planung und agile Methoden wie Scrum oder Design-Thinking. Dabei verstehen sich mehr als 400 Digital Natives als Partner ihrer Kunden, deren individuelle Anforderungen ab der ersten Idee einfließen. Dieser Kompetenz vertrauen Unternehmen wie ESPRIT, hessnatur, Ottobock, TEAG, KWS, BayWa, Axel Springer, C.H.Beck, Würth und Netto Digital. dotSource hat sich als eine der führenden Digitalagenturen im deutschen Sprachraum etabliert und gehört inzwischen zu den Top 10 der erfolgreichsten Unternehmen der Branche

