Nachhaltiger Schutz gegen Elektrosmog

Clevere Geräte minimieren den Strahlenstress im Alltag zuverlässig

(epr) Der Siegeszug der Digitalisierung scheint unaufhaltsam – WLAN, Mobilfunk, Sprachassistenten und jetzt noch der neue Mobilfunkstandard 5G, mit dem die Datenautobahn nochmal erheblich verbreitert werden soll. Schon ist von einer neuen digitalen Revolution die Rede. Doch wo Kommunikation und Smart Home-Technik ein klares Plus verbuchen, lässt sich andererseits auch eine Erhöhung der unseren Alltag begleitenden Hochfrequenzstrahlung beobachten. Die Hinweise verdichten sich, dass unsere Zellen durch die Dauerbestrahlung klare Vitalitätsverluste erleiden können. Experimente namhafter Zellforscher sprechen eine deutliche Sprache: Zellstress macht uns zunehmend krank.

Wenn demnächst die 5G-Technologie eingeführt wird, werden wir eine Erhöhung von Hochfrequenzen erleben, die in der Spitze etwa 3.000 Prozent höher sein wird, als dies bei der Einführung mobiler Kommunikation und Datenübertragung der Fall war. Die Langzeitfolgen sind aktuell nicht absehbar. Eine zugegeben eher unrealistische Lösung wäre es, sich dem Fortschritt zu verweigern und auf alle strahlungsaktiven Geräte zu verzichten.

Um die Vorzüge moderner Technik weiter nutzen zu können, ohne negative Folgen in Kauf nehmen zu müssen, bietet memon bionic instruments geeignete Lösungen an. Mit einem sogenannten memonizer können Strahlungsquellen in unserer Umgebung ganz einfach harmonisiert werden. memonizer neutralisieren die von Elektrosmog ausgehende, negative Wirkung, mindern Zellstress und sorgen für mehr Lebensqualität – und das dank unterschiedlicher Modelle sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz, im Auto oder unterwegs. Hierfür analysieren Fachberater umfassend unsere Räumlichkeiten auf mögliche Umwelt- und Strahlenbelastungen hin und arbeiten ein individuelles Konzept mit Handlungs- und Produktempfehlungen aus. Grundlage sind Erkenntnisse aus der Quanten- und Biophysik. Dabei wirken die Geräte auf Basis der Prinzipien der Natur und nicht auf elektrischen, chemischen oder magnetischen Verfahren, die selbst wieder negative Auswirkungen haben könnten. Die Geräte kommen in einem schicken und sehr eleganten Design daher und machen auch optisch was her. Mehr Informationen gibt es unter http://www.memon.eu/

