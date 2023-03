Nachhaltigkeit mal völlig anders gemacht

Welche unendlichen Möglichkeiten gibt es, eine großartigere Zukunft weit über das Wesentliche hinaus zu kreieren und zu generieren?

Was wäre, wenn es möglich wäre, alles zu verändern? Wie wäre es, ein Leben völlig ohne Stress, ohne Bewertungen, ohne Recht haben oder Rechtfertigung zu leben?

Nichts ist solide, auch nicht deine Probleme. Du kannst alles in Bewegung setzen.

Im Universum ist alles eine Möglichkeit und eine Wahrscheinlichkeit, bis eine Wahl getroffen wird. Und in allem steckt eine Möglichkeit – in der Luft, in den Molekülen um uns herum… überall eben. Das wusste schon Prof. Albert Einstein, der schon damals sagte: „Alle Moleküle im Universion haben ein Bewusstsein“.

Und wenn wir schon bei Einstein sind: „Der völlige Wahnsinn ist, jeden Tag das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten.“

Was also kannst du jetzt in deinem Leben ändern, das dir völlig Leichtigkeit und Freude mit allem geben könnte, nicht nur mit den schönen Dingen, sondern auch mit den nicht so tollen Situationen?

Es ist alles eine Wahl. Die Wahl, zuerst bei sich selbst zu beginnen. Lerne Fragen zu stellen, die deine Begrenzungen verschieben oder aufheben, denn: das Leben ist kein Test, es liegt einzig an DIR (und an niemand anderem), es so zu kreieren und zu generieren, wie es für DICH funktioniert.

Ob im Privatleben oder im Business: Chrissy Dorn’s Kurse, Coaching Sessions in Sachen „Sei du selbst“, Beziehungsthemen & Co., oder Unternehmensberatungen in Sachen Stressreduzierung, Burn-out-Prävention, Angstzustände, verbesserte Teamfähigkeit, uvm. geben die völlig andere Sichtweise auf die Art, wie du dein Leben von einem Raum der Leichtigkeit und Freude aus gestaltest.

Weitere Informationen zu aktuellen Kursen: https://www.chrissydorn.com/events

Zur Buchung einer Privatsession: https://www.chrissydorn.com/private_session_de

Welche Schritte sind erforderlich, um großartigere Zukünfte (ja, Mehrzahl!) über das Offensichtliche hinaus zu kreieren – mit Wohlwollen für alle und alles: für unseren Planeten, für die Menschen, mit denen wir leben und arbeiten, für uns selbst? Es ist an der Zeit, sich einer völlig anderen Nachhaltigkeit bewusst zu werden. Nachhaltigkeit mal völlig anders gemacht, denn die beginnt bei dir selbst.

Als Certified Facilitator bei Access Consciousness®, JCF, BYCF, SAP & Maestro fügt Chrissy zu ihren Coaching Sessions, Unternehmensberatung und Kursen eine Leichtigkeit hinzu, die mit einfachen Werkzeugen völlig neue Möglichkeiten ins tägliche Leben bringt – privat wie auch im Business – die weit über die eigene Vorstellungskraft hinaus geht.

Kontakt

Chrissy Dorn | Sustainability Done Different

Chrissy Dorn

https://www.chrissydorn.com

