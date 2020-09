Nachhaltigkeits-Image: E WIE EINFACH zählt zu den Besten Deutschlands

– Ergebnis einer Studie von DEUTSCHLAND TEST und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung

– Analyse umfasst die Themenfelder ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit

(Köln) Der digitale Stromanbieter E WIE EINFACH zählt zu Deutschlands Besten in Sachen Nachhaltigkeits-Image und erhält die Auszeichnung “Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit.” Das ist das Ergebnis einer Studie von DEUTSCHLAND TEST und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF).

Heutzutage müssen Unternehmen nachhaltig handeln, da sie eine soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung tragen. Vor diesem Hintergrund untersuchte die oben genannte Studie die Online-Reputation von rund 24.000 Unternehmen, um herauszufinden, welche Marken aus Verbrauchersicht positiv wahrgenommen werden. Zwischen dem 01. April 2019 und dem 31. März 2020 wurden im Rahmen einer Social-Listening-Analyse insgesamt gut 59 Millionen Nennungen aus unterschiedlichen deutschen und deutschsprachigen Online-Quellen ausgewertet. Das Quellenset umfasste unter anderem Zehntausende Online-Nachrichten und mehrere Millionen Social-Media-Adressen.

“Wir freuen uns sehr, dass wir bei einem so wichtigen Thema wie Nachhaltigkeit in der Wahrnehmung durch unsere Kunden so gut abschneiden!”, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH. “Als Energieanbieter tragen wir eine besondere Verantwortung und sehen das Siegel als Antrieb, uns in diesem Bereich auf allen Ebenen weiterhin stark zu engagieren.”

E WIE EINFACH ist die digitale Strommarke für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst personalisierte Strom- und Gastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

