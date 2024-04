Nadine Eszterle triumphiert beim HYROX Pro Women BERLIN

Sieg der Alterklasse und Qualifikation zur WM in Nizza

Berlin, 21. April 2024 – Nadine Eszterle, renommierte Keynotespeakerin und Trainerin für das Thema Disziplin&Motivation, hat bei ihrem ersten Singlestart in Berlin, den HYROX Pro Women in ihrer Altersklasse gewonnen. Diese Klasse gilt als schwerste Klasse beim HYROX. Durch diese herausragende Leistung hat sie sich erfolgreich für die Weltmeisterschaft in Nizza im Juni 2024 qualifiziert.

Eszterle, bekannt für ihre unermüdliche Hingabe und Disziplin als Ultraläuferin, überzeugte sie nun auch mit ihrer beeindruckenden Leistung beim HYROX Pro Women in Berlin. HYROX ist ein hochintensiver Indoor-Fitness-Wettbewerb, der Kraft und Ausdauer kombiniert und Athleten in verschiedenen Disziplinen herausfordert. Als Botschafterin für Disziplin und Ausdauer demonstrierte sie nicht nur ihre sportlichen Fähigkeiten, sondern inspirierte auch das Publikum mit ihrer Mentalität und ihrem Durchhaltevermögen.

Der Sieg bei diesem Event, bei der besonderer Kulisse des alten Berliner Flughafens Tempelhof, ist ein weiterer Meilenstein in Eszterles Karriere und unterstreicht ihre Entschlossenheit, Spitzenleistungen zu erreichen. Während Nadine Eszterle sich nun auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in Nizza vorbereitet, antwortet sie auf Nachfrage nach ihren Titelchancen mit: „Ich werde antreten und mein Bestes abrufen und sicher nichts herschenken, ob es am Ende für den Titel reicht, wird sich zeigen.“

