Praktisch für den Frühling

Nähanleitung „Knoten-Haarband“

Level: Anfänger

Materialbedarf:

Kopfumfang in cm x 22 cm Höhe

Ihr könnt die Höhe natürlich auch etwas höher und kleiner machen, je nach dem wie breit Ihr das Haarband / Stirnband haben möchtet

Bei Stoffen die nicht ganz so stark dehnbar sind wie Jersey beim Kopfumfang lieber noch 2-3 cm in der Länge zugeben

Stoffart:

Dehnbare Stoffe wie Jersey, French Terry, Sweat, leichte Strickstoffe

Wir haben den folgenden Stoff für unser Haarband verwendet:

Jersey SHAPES in Bordeaux

https://www.hans-textil-shop.de/Stoff-Meterware-Shapes-auf-Bordeaux-Jersey/10006284

Soft Sweat BLACK DOTS in Rust

https://www.hans-textil-shop.de/Stoff-Meterware-Black-Dots-Rust-Soft-Sweat/10001441

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1:

Den Stoffzuschnitt mit der rechten Seite nach oben hinlegen und mittig auf der langen Seite nach oben falten und mit Stecknadeln oder Nähklammern an der langen Kante feststecken.

In unserem Beispiel nähen wir ein Stirnband für einen Kopfumfang von 56 cm, unser Stoffstreifen hat also die Maße 56 x 22 cm.

Schritt 2:

Jetzt die zusammengesteckte lange Seite mit einem elastischem Geradstich oder auch gerne mit dem Fake-Overlockstich zusammennähen und am Anfang und Ende die Naht verriegeln. Es ist wichtig das die Naht elastisch ist, damit das Stirnband dehnbar ist.

Schritt 3:

Den Stofftunnel jetzt wenden, damit die rechte Seite außen liegt und wir unseren Stoff für den Knoten falten können. Ihr könnt gerne eine Sicherheitsnadel oder eine Wendenadel bei Bedarf als Hilfe zum Wenden des Stofftunnels verwenden.

Schritt 4:

Die genähte Naht liegt jetzt unten, gerne könnt ihr den Stoff kurz bügeln, dann lässt er sich etwas einfacher für den Knoten vorne falten.

Schritt 5:

Mit einer Stecknadel jeweils die Mitte der kurzen noch offenen Seiten markieren.

Schritt 6:

Jetzt den Schlauch an den kurzen Seiten zur Mitte falten, die Stecknadeln liegen direkt im Falz.

Schritt 7:

Den gefalteten Stofftunnel nun leicht versetzt nebeneinander legen. Die offenen Seiten zeigen in die gleiche Richtung. Bei uns im Beispiel sind die offenen langen Seiten jetzt beide nach links geöffnet.

Schritt 8:

Jetzt das linke Stück des Stofftunnels einmal um sich selbst drehen, dass die offenen Seiten nun zueinander liegen.

Schritt 9:

Lege nun die beiden Stoffenden jeweils ineinander wie auf dem Beispielbild zu sehen ist.

Einfach den unteren Teil des linken Stofftunnels mittig bündig in den rechten Teil des Stofftunnels legen und mit dem oberen Teil des rechten Stofftunnels bedecken. Anschließend noch den oberen Teil des linken Stofftunnels darauf legen und beachten das die Stoffstücke sich bündig in der Mitte treffen.

Die gefalteten Enden mit Stecknadeln gut fixieren. Wenn ihr die Enden mit einer Stecknadel oder Nähklammer fixiert habt, könnt ihr vorm Nähen auch noch kurz testen ob ihr richtig gefaltet habt.

Schritt 10:

Die für den Knoten gefaltete kurze Seite jetzt mit einem Geradstich zusammennähen. Wir empfehlen eine Nahtzugabe von 1 cm. Die Nahtzugabe anschließend bis auf 3-4 mm vor der Naht kürzen.

Sollte das Stirnband zu groß sein, einfach die Naht noch etwas nach hinten versetzen.

Link zum Blog-Beitrag mit Bildern zu den einzelnen Nähschritten: https://www.hans-textil-shop.de/blog/naehanleitung-knoten-haarband

