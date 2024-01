Nähanleitung Loopschal – Schlauchschal – Halssocke

ein warmer Begleiter für euren Hals bei Wind und Wetter

Nähanleitung Loopschal / Schlauchschal oder auch liebevoll „Halssocke“ genannt 🙂

Diese praktischen Schals werden einfach über den Kopf gezogen und müssen nicht mehrmals um den Hals gewickelt werden. Besonders praktisch für Kinder, aber natürlich auch für Erwachsene!

Level:

Anfänger (auch für Kinder ein schönes einfaches erstes Nähprojekt)

Materialbedarf:

Je nach Kopfumfang variiert der Stoffbedarf etwas.

Als ungefähren Richtwert könnt ihr diese Werte verwenden. Die Nahtzugabe von 1 cm ist hier schon mit einkalkuliert, da Jersey oder Sweat auch sehr dehnbar ist und der Schal relativ nah am Hals anliegen soll um warm zu sein.

Kind 2-3 Jahre (Kopfumfang 50 cm): 52 cm Länge x 22 cm Höhe

Kind 5-7 Jahre (Kopfumfang 53 cm): ca. 55 cm Länge x 23 cm Höhe

Erwachsene (Kopfumfang 57 cm): ca. 60 cm x 25 cm Höhe

Diese Maße benötigen wir aus 2 verschiedenen Stoffen, damit wir den Loopschal auch bei Bedarf wenden können. Gerne kann im Winter auch für innen ein dehnbarer Fleecestoff verwendet werden um den Schal noch kuscheliger zu machen

Stoffart:

Jersey, Sweat, French-Terry Alpensweat, etc. – die verwendeten Stoffe müssen dehnbar sein. Bei French Terry beispielsweise noch 1-2 cm Nahtzugabe zugeben, da dieser Stoff nicht ganz so stark dehnbar wie Jersey ist.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1:

Wir legen beide Stoffzuschnitte rechts auf rechts und fixieren die beiden längeren Seiten oben und unten mit Stecknadeln oder Stoffclips.

Tipp: Wer Soft-Sweat für die Innenseite verwendet, kann gerne die angeraute Seite als rechte Stoffseite verwenden. Das ist im Winter besonders angenehm und flauschig!

Schritt 2:

Anschließend verschließen wir die beiden langen Seiten mit einem Pseudo-Overlockstich oder alternativ mit einem Zick-Zack-Stich. Wichtig ist es einen elastischen Stich zu wählen, damit der Schal später gut über den Kopf gezogen werden kann.

Schritt 3:

Jetzt einfach in den genähten Schlauch hineingreifen und das linke Ende auf die rechte Seite ziehen. Es liegt nun Stoff 1 auf Stoff 1 und Stoff 2 auf Stoff 2.

Schritt 4:

Den Stoffschlauch nun rundherum mit Stoffklammern oder Stecknadeln zusammenstecken und eine Wendeöffnung von ca. 5 cm markieren, damit wir den Schlauchschal später noch komplett wenden können.

Schritt 5:

Den Loop jetzt rundherum ebenfalls mit einem Pseudo-Overlockstich oder Zickzackstichzusammennähen und die markierte Wendeöffnung offen lassen.

Schritt 6:

Jetzt können wir unseren Schal durch die Wendeöffnung heraus wenden und müssen nur noch die Öffnung mit einem Matratzenstich verschließen. Wer möchte kann dies auch knappkantig mit einem Geradstich machen.

Schon ist euer Loopschal fertig und schützt den Hals eurer Kids oder natürlich auch von euch selbst perfekt für Wind und Kälte. Ein einfaches Nähprojekt das auch Kindern schon gut gelingt und garantiert für ein schnelles Erfolgserlebnis an der Nähmaschine sorgt!

Link zum Blogbeitrag: https://www.hans-textil-shop.de/blog/naehanleitung-loopschal-schlauchschal-oder-auch-liebevoll-halssocke-genannt

Link zu Jersey-Stoffen: https://www.hans-textil-shop.de/Stoffe/Stoffe-nach-Material/Jersey-Stoffe/

Hans-Textil-Shop.de: Das Unternehmen wurde 1998 als Familienunternehmen gegründet und ist seitdem in der Textilkonfektion und als Textil-Versandhaus tätig. Durch ständige Aktualisierung des Angebotes und Neuentwicklung, von eigenen Kollektionen mit der eigene Marke, hat die JMages Textil GmbH mittlerweile ein Angebot von über 10.000 Artikeln lieferbar und einen Kundenstamm von mehr als 100.000 Kunden aus 40 Ländern.

Um sich den Gegebenheiten, den Zukunftsausrichtungen und Zielen anzupassen hat die JMages Textil GmbH 2021 den Firmensitz von Furth im Wald nach Treffelstein in größere Räumlichkeiten verlegt. Zudem wurde der Firmenname von Hans-Textil-Shop GmbH in JMages Textil GmbH geändert.

Mit Vision und Mission ans Ziel

Die JMages Textil GmbH will, auf langfristige Sicht, die Kunden mit eigens hergestellten, hochwertigen und ökologisch fairen Produkten beliefern.

Wir wollen dem Kunden Qualität und Fairness bieten

Wir wollen zufriedene Kunden die auch in Zukunft die Qualität der Produkte schätzen

Wir wollen zufriedene Mitarbeiter, die mit einem Lächeln für den Kunden da sind

Wir wollen einen Online-Shop der Spaß macht

Das Angebot soll umfangreich sein und die Bedürfnisse der Kunden befriedigen

Das Einkaufen bei Hans-Textil-Shop soll zum Erlebnis werden

Wir gewährleisten eine faire Produktion und Versand zu fairen Arbeitsbedingungen

Kontakt

JMages Textil GmbH

Johannes Mages

Kellerweg 15

93492 Treffelstein

+49 9673 7853060



https://www.hans-textil-shop.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.