Nahversorgungsfonds HABONA 08 so sicher wie der tägliche Bedarf

EIN ATTRAKTIVER MARKT FÜR ANLEGER – DISCOUNTER UND NAHVERSORGUNGSZENTREN!

Einzelhandelsimmobilien bieten ein äußerst stabiles Marktsegment mit Wachstumspotenzial. Der Einzelhandelsfonds investiert in Einzelhandelsimmobilien für die tägliche Grundversorgung. Discounter und Nahversorgungszentren profitieren von einer weitgehend konjunkturunabhängigen Nachfrage. Investitionskriterien sind eine nachhaltig gute Lage, wirtschaftlich stabile Regionen, neu oder neuwertig, bonitätsstarke Mieter (Rewe, Lidl, Kaufland, Edeka usw.) sowie langfristige Mietverträge.

Alle Habona Einzelhandelsfonds orientieren sich an einem umfassenden Sicherheitskonzept und einer Kombination aus sehr lang laufenden Mietverträgen mit bonitätsstarken Mietern sowie einer deutlich kürzeren Fondslaufzeit. Jede Immobilie wird einzeln geprüft und damit ein Portfolio generiert, das homogen und diversifiziert ist, einen guten Mietermix besitzt sowie regional ausgeglichen ist.

Die erfolgreiche Habona Serie wird mit dem Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG und einer verbesserten steuerlichen Struktur fortgesetzt. Im weiter-entwickelten Fondskonzept werden Auszahlungen an die Anleger bereits auf Ebene des Fonds besteuert – und nicht mehr auf Anlegerbasis. Die prognostizierte Nachsteuerrendite konnte so erheblich gesteigert werden.

Deutsche Nahversorgungsimmobilien brechen auch – und gerade – in Zeiten von Corona und Inflation einen Umsatzrekord nach dem nächsten. Zusammen mit einem neuen, günstigen Preisniveau der Immobilien ist die aktuelle Marktphase ideal, um ein attraktives Portfolio zusammenstellen zu können.

Fondslaufzeit nur 6 Jahre (nach Schließung, dann Verkauf)

Attraktive halbjährliche Auszahlung 3 % p.a. nach Steuern

Erstmals zum 31.12.2024

Risikostreuung über mehrere Einzelhandelsimmobilien

Portfolioaufbau mit deutschen, bestehenden Nahversorgermärkten (Lebensmittelmärkte)

Mindestbeteiligung 10.000 EUR

Hochprofessionelles Fondsmanagement

Hohe Cash-Flow-Sicherheit durch langfristige Mietverträge

Bonitätsstarke Mieter wie z.B. EDEKA , REWE, Penny usw.

Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge

Hohe Zielrendite von 3,50 % p.a. nach Steuern

Gesamtmittelrückfluss von 127 % nach Steuern

Partizipation am Verkaufserfolg

Sehr positives k-mi Fazit

Zeichnen mit Bestkonditionen!

Weitere Informationen und Unterlagen:

http://www.einzelhandelsfonds.de

Direkt online zeichnen:

https://online.direktzeichnung.de/checkout/5954bd2ed978a9663cff/amount/edit

Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 30 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.