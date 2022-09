NANGAPARBAT Outdoor-Lifestyle Mode mit Umwelt-Engagement.

Gelebte Verantwortung mit modischen Trends.

Der Himalaya – ein Sinnbild für die Urgewalten der Natur – Heimat des NANGA PARBAT, des „Killer Mountain“ und des Schicksalsberg des Reinhold Messners. Gleichzeitig Herausforderung & Sehnsucht, aber auch spannende Abenteurer. Individualität, Grenzen ausloten, Herausforderungen annehmen – wie im realen Leben. Die Bekleidungsmarke NANGAPARBAT übersetzt diese Charaktereigenschaften in modische Lifestyle-Produkte für die Herausforderungen des Alltags.

Der Himalaya – auch hier wird der Klimawandel mehr und mehr sichtbar. Als Marke NANGAPARBAT hat man verstanden, dass Klimaschutz jeden angeht und direkt vor unserer eigenen Haustür anfängt. Es entwickelte sich eine Vision – etwas als Marke zu bewegen und ein Zeichen zu setzen und zudem gute Qualitäten zu fairen Preisen anbieten zu können. Das formulierte Ziel heißt: Klimaschutz mit regionalen Projekten und fairen Arbeitsbedingungen in der Produktion.

Neben dem Verzicht auf Plastik bei jeglichen Umverpackungen und der Mitgliedschaft aller Produzenten bei der Business Social Compliance Initiative, sollen für Umwelt und Menschen nachhaltige Werte geschaffen werden. Gemeinsam mit der Organisation „1% for the planet“ und der Stiftung „Plant my tree“ entwickelte sich schnell ein Plan, um einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten – der NANGAPARBAT Wald. Erlebbares Engagement, das nicht nur daraus besteht Bäume zu pflanzen. Insektenausgleichsflächen und gleichzeitig Lebensraum für Waldtiere – all das soll Stück für Stück – gemeinsam mit den Kunden geschaffen werden. Finanziert durch die Marke NANGAPARBAT.

Ein Ziel, eine Vision – ein hartes, aber lohnendes Stück Arbeit, das vor uns liegt. Der Anfang ist gemacht und mit den Tugenden eines Himalaya Abenteurers bringen wir dies weiter voran.

#KEEPyourVISION

Outdoor Fashion & Lifestyle Brand Nangaparbat. Mitglied von „1% for the planet“

