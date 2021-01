befeuern Trend zu Elektrokaminen

Lange galten sie als Geheimtipp – jetzt gewinnen Elektrokamine immer mehr Freunde. Faszinierende Flammenspiele, gemütliche Atmosphäre und wohlige Wärme – schnell, sicher, sauber: Elektrokamine begeistern das ganze Jahr emotional und pragmatisch. Napoleon Premium Fire befeuert diesen Trend mit außergewöhnlichen Elektrokaminen.

Ein Elektrokamin fackelt nicht lange – das Feuer ist sofort da: E-Kamin auspacken, an die Wand anbringen, einschalten. Zurücklehnen und das Flammenbild genießen. Das geht so fix, weil der elektrische Kamin keinen Schornstein, sondern nur eine Steckdose braucht: Das Feuer lodert ohne Holz, Gas oder Kohle – nur mit Strom. Napoleon Premium Fire Elektrokamine: So geht Feuer heute.

Neues Ambiente, attraktive Lebensqualität

Und dieses Feuer hat es in sich: Jeder Raum erhält durch den Elektrokamin, der auch in der Wand befestigt werden kann, ein neues Ambiente und eine attraktive Lebensqualität. Das Geheimnis des Erfolgs ist die innovative Technik als Herzstück des E-Kamins, die in jüngster Zeit stetig verfeinert wurde – und damit eine besondere Überzeugungskraft bekommen hat: Bei den Napoleon Premium Fire entsteht das Flammenbild durch hochintensive LEDs, die ein stimmiges Flammen- und Farbspiel bewirken. Zudem zeichnen sie sich durch eine lange Lebensdauer und einen niedrigen Stromverbrauch aus.

Kein Rauch und keine Gefahr

Das Feuer des Elektrokamins entzündet gemütliche Momente – und löst keine Gefahr für Kinder und Tiere aus. Im Raum gibt es keinen Rauch, Staub oder Ruß. Der E-Kamin ist umweltfreundlich und durch den Einsatz von Öko-Strom sogar klimaneutral. Für die Pflege muss er nicht extra aufgeschraubt werden.

Gegen den E-Kamin gibt es keine Einwände

Der E-Kamin sorgt auch deshalb sehr schnell für ein Wohlfühlambiente, weil niemand etwas gegen ihn einwenden kann: Für das Anbringen ist keine Genehmigung von einer Behörde erforderlich, der Schornsteinfeger muss ihn nicht begutachten oder warten, es gibt keine Anschlussgebühren. Und in einer Mietwohnung muss der Vermieter nicht um Erlaubnis gebeten werden, um den Elektrokamin zu installieren. Die Wahl des Lieblingsplatzes ist sehr flexibel: Der E-Kamin will nur eine Steckdose – und die gibt es im Wohnzimmer, Esszimmer, Kinderzimmer, Hobbyraum, Eingangsbereich und in der Küche. Überall. Und bei einem Umzug ist der E-Kamin ganz bequem mit dabei: abnehmen, einpacken – im neuen Domizil auspacken, anbringen, einschalten.

Die Wirkung hat jeder selbst in der Hand

Wie der Elektrokamin wirken soll, kann jeder nach seiner Gefühlslage einfach per Fernbedienung oder Knopfdruck an den Touch-Panels selbst entscheiden: Die Intensität der Flammen lässt sich ebenso individuell steuern wie die Einstellungen der jeweiligen Farben. Dies gilt auch für die Heizleistungen des E-Kamins: nur als Lüftung, mit gedrosselter Wärme oder mit starker Leistung – alles ist möglich und kann bei veränderten Wünschen ganz schnell justiert werden. Für das Flammenspiel ist keine Heizleistung erforderlich.

Feuer trifft Design

Den Trend zu Elektrokaminen verstärkt neben der innovativen Technik auch das moderne Design: E-Kamine geben einem Raum sogar ohne Flammenbild einen eigenen Stil und sind ein Blickfang. Napoleon Premium Fire Elektrokamine, die im Online-Shop unter Premiumfire.napoleon.com und im ausgesuchten Fachhandel erhältlich sind, setzen bei der Technik und beim Design markante Akzente. “Mit unseren verschiedenen Produktlinien und der großen Auswahl an Bildschirmbreiten gehen wir gezielt auf die persönlichen Wünsche der Kunden ein – zum Beispiel mit einer Elektrokamin-Serie für Räume mit schwierigen Lichtverhältnissen”, so Philipp Krauth, Managing Director Europe von Napoleon. Alle E-Kamine haben eine Gemeinsamkeit: Mit wenig Aufwand machen sie mehr aus dem Zuhause.

Über Napoleon

Die aus Deutschland stammenden Wolfgang und Ingrid Schroeter gründeten 1976 in Barrie (Ontario, Kanada) die Wolf Steel Ltd., 1980 wurde die Marke Napoleon eingeführt. Napoleon-Produkte mit Premium-Qualität in den Bereichen Gas- und Holzkohlegrills, Außenküchen, Elektrokamine, hochwertige Holz- und Gaskamine sowie Heiz- und Kühlprodukte genießen weltweit einen exzellenten Ruf. Erhältlich sind sie in 34 Ländern rund um den Globus. An drei Standorten mit einer Produktionsfläche von über 1.200.000 m2 beschäftigt Napoleon rund 1.600 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 wurde ein neues Logistik-Center in den Niederlanden eröffnet. Das Unternehmen ist nach ISO 9001 – 2008 zertifiziert.

