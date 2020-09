Native Extra Olivenöl aus Marokko – ein neuer Anbieter

Das Native Extra Olivenöl von ASSYAT stammt aus Marokko. Die Abfüllung erfolgt in Deutschland. Damit stellt sich der Familienbetrieb dem Wettbewerb mit den bekannten Marken aus dem Mittelmeerraum. Im Unterschied zu vielen Anbietern wird das Olivenöl in altbewährter handwerklicher Tradition hergestellt.

Hinter ASSYAT steht Yassine Bouyahie, dessen Familie in Marokko schon seit 150 Jahren Olivenöl produziert. Der Markenname ASSYAT setzt sich aus den Vornamen seiner beiden Töchter, Assya und Ayat zusammen. Auf Massenproduktion verzichtet der Deutsche mit marokkanischen Wurzeln bewusst. Es wird nur soviel Olivenöl produziert, wie benötigt wird. Handwerkskunst, Tradition und Genuss ist das Credo des Familienbetriebs mit Sitz in Hilden. Die Qualität des hochwertigen Olivenöls wird regelmäßig vom Fresenius Institut in Hamburg überprüft.

Steinplatte oder Olivenmühle

Marrokanisches Ölivenöl ist in Deutschland noch vielen unbekannt. Dabei eignet sich das trockene und warme Klima des Landes perfekt für den Anbau von Olivenbäumen, die in dem heißen Klima besonders gut gedeihen. Die deutlich stärkere Sonne und ganzjährig warme Temperaturen geben marokkanischen Oliven intensive Geschmacksnoten, die durch die traditionelle Ernte und Herstellung im Öl erhalten bleiben. Geerntet wird von Hand, damit die wertvollen Früchte keinen Schaden nehmen. Danach werden die Oliven so schnell wie möglich weiterverarbeitet. Marrokanisches Ölivenöl von ASSYAT wird zum Teil auf Steinplatten, die heute noch von Eseln angetrieben werden, gepresst. Darüber hinaus wird mit einer maschinell betriebenen Ölpresse gearbeitet. Für den Verkauf werden die beiden Öle getrennt abgefüllt und unterschiedlich etikettiert.

Produkte aus dem Familienbetrieb ASSYAT

ASSYAT bietet das Native Extra Olivenöl in Flaschen mit 250, 500 und 750 Millilitern an. Zum Kennenlernen und Testen gibt es von beiden Pressungen Fläschchen mit 50 Millilitern. Wer jedoch das auf Steinplatten gepresste Olivenöl probieren möchte, muss sich etwas gedulden, denn dieses Olivenöl ist dieses Jahr bereits ausverkauft, kann allerdings fürs nächste Jahr vorbestellt werden. Aber auch das Coronavirus hat dem Familienbetrieb in puncto Vertrieb ein Schnippchen geschlagen. So verzögert sich die geplante Ankunft des Olivenöls aus Marokko logistikbedingt um ein bis zwei Monate. Vorbestellungen im Online-Shop von ASSYAT werden jedoch entgegengenommen.

ASSYAT steht für hochwertiges, traditionell gepresstes Olivenöl aus Marokko. Handwerkskunst, Tradition und Genuss werden in der über 150 Jährigen Produktion groß geschrieben und das schmeckt man auch!

Kontakt

ASSYAT

Yassine Bouyahie

Im Hülsenfeld 19

40721 Hilden

02103 33 99 736

–

info@assyat.de

https://www.assyat.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.