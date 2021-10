Natürliche Nachtruhe mit Bio-Abendkräutern von Pukka Herbs

Online-Befragungen zeigen, dass seit Beginn der Pandemie mehr und unruhiger geträumt wird*. Dabei ist erholsamer Schlaf essentiell für das Wohlbefinden. Pukka widmet dem Thema eine ganze Produktfamilie mit Bio-Kräutertees und -Nahrungsergänzungsmitteln. Bewährte Kräuterträume wie Lavendel, Baldrian, Ashwagandha und Hanf kommen beispielsweise in den Bio-Tees “Night Time”, “Night Time Berry”, “Peace” und “Relax”, den Bio-Nahrungsergänzungsmitteln “Ashwagandha Wholistic” und “Night Time” zum Tragen.

Die Zahl der Personen, die über mangelnden Schlaf klagen, nimmt – nicht nur der aktuellen Situation geschuldet – stetig zu. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) leiden ca. 25 Prozent der Deutschen gelegentlich unter Schlafstörungen. Bei sechs Prozent, also rund 4,8 Millionen Menschen, sind diese Störungen chronisch**. Erholsamer Schlaf hat jedoch viele gesundheitliche Vorteile: “Während dieser Zeit führt der Körper lebenswichtige Aufgaben aus, um sich vom vergangenen Tag zu erholen und Kraft für neue Herausforderungen zu tanken”, so Dr. med. Marisa Hübner.

Für eine volle Mütze Schlaf helfen unter anderem gleichmäßige Schlafenszeiten, genügend Bewegung am Tag und eine ausgewogene Ernährung. Zusätzlich bietet die Natur eine Vielzahl an Kräutern und Pflanzen wie Baldrian oder Lavendel, die schon seit Jahrhunderten geschätzt werden. Dr. Marisa Hübner erklärt: “Kräuter wie Lavendel, Kamillenblüten und Baldrian sind seit jeher beliebte Zutaten für den abendlichen Trink-Genuss. Zusätzlich wird Ashwagandha in der ayurvedischen Lehre hochgeschätzt.”

Pukka Herbs widmet dem Thema Schlaf mit der Produktfamilie “Gelassen & Entspannt” eine Vielfalt an Bio-Kräutertees und -Nahrungsergänzungsmitteln. Sorgfältig stellt der Pukka Kräuterexperte Sebastian Pole die wertvollsten Bio-Kräuter zu Mischungen für sanfte Wohlfühlmomente zusammen. Alle Kräuter, die Pukka verwendet, entsprechen der höchsten Güteklasse, werden biologisch angebaut und gemäß der “Fair for Life”-Kriterien verarbeitet.

Die Night Time Klassiker:

Bio-Kräutertee “Night Time”: Ein Kräutertraum aus sanften Haferblütenspitzen, mildem Lavendel und seidigsüßer Lindenblüte. Das Gute-Nacht-Tässchen mit den wertvollsten Geschenken der Natur für friedvolle Nächte und süße Träume.

Bio-Kräutertee “Night Time Berry”: Der Bio-Früchtetee vereint rote Powerbeeren wie Cassis und Holunderbeeren sowie Echinacea mit traditionellen Abendkräutern wie Baldrian und Lavendel. Damit ist er eine ideale Begleitung für wohlige Winterabende und wärmt von innen.

Bio-Nahrungsergänzungsmittel “Night Time”: Eine natürliche Pflanzenformel für die Nacht. Die Mischung aus sieben Kräutern enthält Baldrian, Ashwagandha und Muskatnuss. Eine natürliche Rezeptur, um frisch in den nächsten Tag zu starten.

Begleiter für erholsame Nächte:

Bio-Kräutertee “Peace”: Wer sich im täglichen “Wahnsinn” nach einem ruhigen Moment und seelischem Frieden sehnt, für den eignet sich der Bio-Kräutertee “Peace”. Pukka Kräuterexperte Sebastian Pole verwendet für diese friedvolle Tasse Hanfblätter, Grüne Minze, Lavendel, Kamille, Süßholz und Ashwagandha. Die Bio-Hanfblätter enthalten natürlicherweise CBD (Cannabidiol) und CBDa (Cannabidiolsäure) sowie ätherische Öle.

Bio-Kräutertee “Relax”: Eine perfekt ausbalancierte Mischung aus feinen Kamillenblüten, leichten Haferblütenspitzen, süßen Fenchelsamen und Eibischwurzel. Ein zarter Teegenuss, um den inneren Frieden zu pflegen und einen Moment reiner Stille zu finden.

Bio-Nahrungsergänzungsmittel “Ashwagandha Wholistic”: für einen wachen Geist und ruhige Nerven. Ashwagandha ist einerseits die Pflanze des modernen Lebens und wird andererseits bereits seit Jahrtausenden im Ayurveda verwendet. Mithilfe des von Pukka patentierten Wholistic™-Verfahren können sowohl die fett- als auch die wasserlöslichen Verbindungen der wertvollen Wurzel extrahiert werden und garantieren, dass die Kapseln das volle Pflanzenspektrum in konzentrierter Form enthalten. Ein qualitativer Vorteil gegenüber herkömmlichen Präparaten. Zusätzlich enthält “Ashwagandha Wholistic” Jod, das hilft, das Nervensystem zu beruhigen.

Preise

Bio-Tees, 20 Sachets, UVP: 3,99 EUR

Bio-Nahrungsergänzungsmittel “Ashwagandha Wholistic”, 30 Kapseln; “Night Time”, 60 Kapseln, UVP: 19,99 EUR

Pukka Herbs: Kräuterexpertise trifft nachhaltiges Handeln

Mit Sorgfalt und Expertise stellen wir Kräuterkreationen zusammen, um so viele Menschen wie möglich mit der Kraft und Schönheit der Natur zu verbinden. Unsere Herzensangelegenheit ist es, das Wohlbefinden von Menschen mit der Power von Bio-Kräutern zu fördern – für ein Leben in Glück und Zufriedenheit. Das Wort “Pukka” bedeutet “authentisch” und “hervorragend” und dieser Anspruch ist tief im Handeln des Unternehmens verankert: Von den nachhaltig und fair gehandelten Kräutern bester Güteklasse, die Pukka für die Mischungen verwendet, bis hin zu der Tatsache, dass Pukka 1 % des Umsatzes an Umweltschutz-Organisationen spendet. Daneben verwendet Pukka ausschließlich Verpackungen aus erneuerbaren Quellen.

