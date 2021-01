Naturstein-Furnier – hauchdünner Stein erobert den Innen- und Außenraum

Seit Tausenden von Jahren wird Baustein verwendet, um prächtige Mauerwerksprojekte zu schaffen – ein Blick auf das römische Kolosseum oder die ägyptischen Pyramiden ist der Beweis! In all dieser Zeit haben Architekten, Ingenieure und Bauherren ihre Berufe weiterentwickelt und neue Produkte, Maschinen und innovative Ansätze für Steinprodukte geschaffen. Hier bei Stein & Ziegel Verblender bleiben wir gerne auf dem neuesten Stand der Dinge.

Wir führen eine riesige Auswahl an dünnen Steinfurnieren für Ihre Innen- und Außenprojekte. Für Ihre Wände, Schornsteine, Feuerstellen, Kamine, Küchen und mehr, sind unsere Spezialisten hier, um Ihnen zu helfen, das perfekte dünne Steinfurnier zu wählen, um Ihre Designanforderungen zu erfüllen. Wir haben auch eine große Auswahl an frei gefertigten Steinfurnieren auf Lager und bereit für Abholung oder Versand bundesweit.

Sparen Sie Arbeitskosten. Nicht alle dünnen Natursteinfurniere sind gleich.

Bei Stein & Ziegel Verblender wird jedes dünne Natursteinfurnier in jeder Schicht geprüft, bevor es Teil einer Stein & Ziegel Verblender-Bestellung wird. Steinmetze sagen uns, dass sie bevorzugt unseren Stein verwenden. Konstante Qualitätssteine zu produzieren ist kein einfacher Prozess. Sie werden feststellen, dass die jahrzehntelangen Investitionen in unsere Produktionsstätte Ihnen und Ihrem Projekt zugute kommen, noch bevor der Stein verlegt ist.

Die Erde produziert wunderschönen Stein, der gespalten und in dünne Steinfurniere geschnitten werden kann, die ewig halten. Sie produziert auch Feld- und Bruchstein, den wir ablehnen.

Sie können sicher sein, dass jede Art von dünnem Steinfurnier, das Sie von Stein & Ziegel Verblender kaufen, in unserer Produktionsstätte gründlich auf seine Haltbarkeit, seinen Mineralgehalt, seine Fähigkeit, gespalten und geformt zu werden, seine Farbvariationen innerhalb der Steinsorte und seine Eignung für die Anwendung vor Ort getestet wurde.

Wie können wir Ihnen helfen?

Kleine Projekte bis hin zu großen Entwicklungen. Bundesweiter Service. Wir freuen uns, mit Ihnen an jedem Projekt zu arbeiten. Egal, ob Sie ein kommerzieller Entwickler, Bauunternehmer, Architekt, Landschaftsgärtner, Maurer, Hausbesitzer oder Heimwerker sind, lassen Sie uns gemeinsam loslegen. Wenn Sie Kalkstein für eine Wand oder ein Steinfurnier für Ihre Traum-Feuerstelle suchen, wir helfen Ihnen, es zu realisieren.

Wir haben 7 Tage in der Woche geöffnet und werden alle Web-Anfragen so schnell wie möglich beantworten. Wir unterstützen auch kundenspezifische Bestellungen, kundenspezifisches Fräsen und Steinschneiden!

Was uns von anderen unterscheidet!

Tolle Menschen…Produkte…Preise

Seit Jahren ist Stein & Ziegel Verblender die Quelle für Baumaterialien und Outdoor-Living-Zubehör im ganzen Land. Wir bedienen alle Marktsegmente und bieten Lösungen für jede Art von Projekt. Wir suchen auf der ganzen Welt, um Ihnen die besten Produkte für Bau, Konstruktion, Renovierung und mehr zu bieten. Von Sandsteinplatten bis hin zu Faserzementplatten und Kalkstein bis hin zu Steinfurnier – unsere Lager sind voll mit großartigen Steinen zu niedrigen Preisen. Wir fügen ständig neue Optionen hinzu und freuen uns auf neue Möglichkeiten, Hausbesitzern, Bauunternehmern und Landschaftsgestaltern gleichermaßen zu helfen.

Und, wir sind alle über Wert. Wir bemühen uns, die Kosten niedrig zu halten, um die Einsparungen an Sie weiterzugeben. Sie können qualitativ hochwertiges Material zu günstigen Preisen kaufen, um Ihre Häuser, Entwürfe und Projekte zu verwirklichen.

Bitte zögern Sie nicht, uns bei Problemen oder Anfragen bezüglich des Versandprozesses per E-Mail zu kontaktieren: kontakt@naturstein-verblender.de oder 0160 9196 0805.

Händler, Großhändler, Importeur und Hersteller von Naturstein und Ziegel sowie Natursteinverblender, Stein und Klinkerriemchen, Paneele und Systeme.

