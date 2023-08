NBT bringt sein Inkubationsprogramm mit „Visionaries“ auf das nächste Level

– Nächster Batch des Inkubationsprogramms Visionaries von NBT startet im September 2023

– Bewerbungsfrist läuft bis zum 20. August 2023

– Gesucht werden Gründungsinteressierte, die mit Technologie-Innovationen eine nachhaltige Zukunft gestalten möchten

Berlin, 10. August 2023 – Die Next Big Thing AG (NBT), das Berliner Venture Studio für die Machine Economy, gründet seit 2017 erfolgreiche Ventures aus. Im September startet nun der nächste Batch für das in diesem Jahr neu aufgesetzte Inkubationsprogramm Visionaries, für das sechs ambitionierte Impact-GründerInnen ausgewählt werden.

Das Programm

Visionaries ist das Venture-Building-Programm von NBT. Ziel ist es, Impact-GründerInnen zu finden, die Tech-Start-ups mit Fokus auf IoT, AI & Sensor-Technologien für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft gestalten wollen. „Mit Visionaries wollen wir langfristig ein Ökosystem für wirkungsorientierte und aufstrebende GründerInnen schaffen, die die Welt mit Technologie verändern und nachhaltiger gestalten wollen“, sagt Dr. Corinna Sinzig, Direktorin Venture Development bei NBT. Das Programm beinhaltet zwei Angebote für potenzielle GründerInnen: Die vierwöchige Impact Challenge (vorgelagert zur Ideenfindung und -schärfung) und das 100-Tage Visionaries-Programm (von der Idee bis zum Minimum Viable Product). Gesucht werden IndustrieexpertInnen und Serial Entrepreneurs, die die richtigen Ideen und die entsprechende Motivation mitbringen, die Welt mit Technologie zu verändern. NBT tritt dabei als technischer Mitgründer auf, der dabei hilft, die Idee zum Konzept auszuarbeiten. Darüber hinaus wird den GründerInnen im nächsten Schritt technologisches Know-how sowie Ressourcen bereitgestellt, um die Konzeptvalidierung zu beschleunigen.

Zwei Angebote

Die Impact Challenge findet vor jedem Batch als Teilzeitprogramm statt – sie kann losgelöst vom kompletten Visionaries-Programm durchlaufen werden, eröffnet aber dennoch die Möglichkeit, sich für das 100-Tage-Programm zu qualifizieren. Dieses einzigartige Angebot ermöglicht es Gründungsinteressierten, völlig kostenlos das eigene unternehmerische Potenzial auszuloten, ohne ihre aktuellen Verpflichtungen aufzugeben. „Unter den aktuellen TeilnehmerInnen finden sich Mitarbeitende von namhaften Beratungsagenturen sowie von den Hidden Champions Deutschlands. Diese Zusammensetzung verdeutlicht, dass zahlreiche angehende GründerInnen und wertvolle Ideen innerhalb von Unternehmen vorhanden sind. Allerdings fehlt ihnen oft die Gelegenheit, ihr volles Potenzial in diesem Umfeld zu entfalten“, so Dr. Corinna Sinzig. Die derzeitige Impact Challenge zählt 20 TeilnehmerInnen, die ihre Ideen Mitte August präsentieren werden. Für die nächste Runde können sich Impact Challenge InteressentInnen wieder ab Januar 2024 bewerben.

Das 100-Tage-Programm Visionaries, für das sich InteressentInnen auch unabhängig von der Impact Challenge bewerben können, geht noch einen Schritt weiter: Es ist der Startpunkt, um Tech-Venture-Ideen zu prototypisieren und zu validieren – mit dem Ziel, anschließend gemeinsam ein Unternehmen aufzubauen. Im Gegensatz zur Impact Challenge müssen GründerInnen für die Teilnahme vollzeit in das Programm einsteigen. Sie können bis zu 700.000 Euro in Form von Geld- und Sachleistungen erreichen. Darüber hinaus unterstützt Visionaries mit 30 ExpertInnen in verschiedenen Bereichen von Hardware bis KI dabei, sich auch ohne tiefgehende technologische Kenntnisse im Tech-Umfeld zurechtzufinden. Das beginnt mit der Auswahl des richtigen Tech-Stacks über das Minimum viable Product bis hin zum Aufbau einer skalierbaren Produktinfrastruktur, die mit dem neu gegründeten Unternehmen wachsen kann. Die Chancen einer erfolgreichen Ausgründung erhöht dieses Vorgehen um 30 Prozent.

Festes Kernteam begleitet die GründerInnen

Im Gegensatz zu herkömmlichen GründerInnen- und Inkubationsprogrammen setzt Visionaries auf ein eigenes Kernteam aus Technologie- und Venture-Entwicklern. Zudem ist das Unternehmen als Co-Founder in allen Wachstumsphasen des Portfoliounternehmens mit dem Team involviert. NBT bringt dafür nicht nur die technische, sondern auch die Umsetzungskompetenz mit: Das Team besitzt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Industrie, Investitionen und Unternehmertum – und denkt sich in die potenziellen Gründungsideen hinein. Zudem profitieren die angehenden GründerInnen von einem bestehenden Netzwerk, einer risikoarmen Gründung und einem festen Gehalt.

Visionaries Interessenten können sich noch bis zum 20. August hier bewerben.

Über Visionaries

Visionaries ist die Venture Building Plattform der Next Big Thing AG für Impact Innovationen. Getrieben von der Vision, technologische Lösungen zu entwickeln, die die Welt lebenswerter machen, bietet Visionaries Formate für aufstrebende und erfahrene GründerInnen sowie ExpertInnen mit dem gemeinsamen Ziel, ein starkes und dauerhaftes Ökosystem für diejenigen zu schaffen, die eine nachhaltige Zukunft gestalten wollen.

Die 2017 gegründete Next Big Thing AG (NBT) mit Sitz in Berlin ist ein Venture-Studio für die Machine Economy, das als Co-Founder mit angehenden GründerInnen und Unternehmern Deep-Tech-Ventures aufbaut, die einen real spürbaren Effekt erzielen. Mit ihrem umfassenden Portfolio an Gründungen im Bereich IoT, KI und DLT bietet NBT langfristige Unterstützung für B2B-Unternehmen, einschließlich eines vollumfänglichen Toolkits für Entwicklung, Innovationsstrategien und Mentoring für Unternehmer und Start-ups. Mit technischem Know-how, intelligenter Finanzierung und disruptiven Innovationen positioniert sie zukunftssicher den Wirtschaftsstandort Deutschland in Europa.

