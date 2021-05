NETGEAR® baut seine Marktführerschaft bei WiFi 6 Mesh-WLAN-Systemen aus und präsentiert das Orbi™ Pro WiFi 6 Mini für kleine Unternehmen und Anwender

Das neue Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30) liefert hohe Geschwindigkeiten, eine große Reichweite, eine kinderleichte Installation und eine umfangreiche Ausstattung mit zahlreichen Sicherheitsfeatures.

München, 18. Mai 2021 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), stellt heute das neueste Mitglied seiner Orbi™ Pro Familie vor.

Das Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30) Dual-Band-Mesh-WLAN-System richtet sich mit seinem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis in erster Linie an kleine Unternehmen und Anwender im Home Office.

Mit seinem branchenführenden WiFi 6 (802.11ax) Mesh-System umfasst die Basiskonfiguration eines Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30) einen Router und einen Satelliten. Jeder Router und Satellit enthält außerdem einen integrierten NETGEAR Ethernet Switch und liefert aggregierte WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s. Die Basiskonfiguration des Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30) bietet eine Abdeckung von bis zu 250 m². Das System kann um max. 3 Satelliten erweitert werden (separat erhältlich) und liefert dann eine WLAN-Abdeckung von bis zu 700 m². Weitere Informationen: https://netgear.de/orbi-pro/sxk30.aspx

Spitzenleistung und Sicherheit auch im Home Office

In einer Zeit, in der Geschäftsleute und Studenten von zu Hause aus arbeiten und lernen, sind Netzwerküberlastungen und Sicherheitslücken echte Probleme. Das Orbi Pro WiFi 6 Mini bietet die Möglichkeit, sichere und separate WLAN-Kanäle zu unterhalten. Ausgestattet mit dem neuesten WiFi-Datensicherheitsprotokoll WPA3 und der Unterstützung von bis zu 4 separaten SSIDs und VLANs, ermöglicht das Orbi Pro WiFi 6 Mini, den Verkehr im eigenen Netzwerk sicher voneinander zu trennen. So können zum Beispiel SSIDs für die Arbeit von zu Hause aus, für das Home Schooling, für das Family-Entertainment und für Gäste oder Kunden angelegt werden.

Um eine businessfreundliche Netzwerkumgebung zu ermöglichen, verfügt das Orbi Pro WiFi 6 Mini über vier Gigabit-Ethernet-LAN-Ports in jedem Satelliten und drei davon in der Router-Einheit. Dies erleichtert den sicheren Anschluss von kabelgebundenen Peripheriegeräten wie Druckern, Scannern, Kassensystemen, Fernsehern, Kameras, Spielekonsolen und vielem mehr.

“Arbeiten aus dem Home Office und Fernunterricht sind auf dem Vormarsch. Allerdings sind damit auch abgehacktes Audio oder unterbrochene Videoanrufe und verlängerte Dateiübertragungszeiten zu alltäglichen Problemen geworden”, sagt Doug Cheung, Senior Product Line Manager SMB Wireless bei NETGEAR. “Das neue Orbi Pro WiFi 6 Mini erfüllt hervorragend die Anforderungen von Anwendern, die von zu Hause aus arbeiten oder lernen. Im Geschäftsumfeld bietet das Orbi Pro WiFi 6 Mini höhere Geschwindigkeiten, eine verbesserte Sicherheit und eine größere Abdeckung. So wird die Produktivität der Anwender und gleichzeitig die Netzwerksicherheit massiv erhöht.”

Kinderleichte Installation und Cloud-/Remote Management mit NETGEAR Insight

Das Orbi Pro WiFi 6 Mini wurde für kleine Unternehmen entwickelt, die eine einfache und intuitive Installation wünschen. Die kinderleichte Einrichtung, Verwaltung und Überwachung des Systems erfolgt mit NETGEAR Insight entweder über den Desktop-Browser oder eine App-Version für Mobilgeräte. Das Orbi Pro WiFi 6 Mini beinhaltet beim Kauf ein 1-Jahres-Abonnement von Insight Premium oder Pro.

Mit NETGEAR Insight kann ein autorisierter Administrator aus der Ferne Netzwerkparameter wie SSID, VLAN und DHCP-Subnetz auf dem Orbi Pro WiFi 6 Mini ändern. Darüber hinaus können Administratoren Ereignisalarme einstellen und ereignisbasierte Warnungen von ihrem Orbi empfangen, Firmware-Updates durchführen oder den Konfigurationsverlauf verfolgen.

Verfügbarkeit und Preis

Das neue Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30) Dual-Band-Mesh-WLAN-System wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch im Laufe des Mai 2021 im führenden Fachhandel und Online erhältlich sein. Das System ist in drei Varianten verfügbar:

– SXK30-100EUS (Router und ein Satellit): EUR 299,99 inkl. MwSt.

– SXK30B3-100EUS (Router und zwei Satelliten): EUR 399,99 inkl. MwSt.

– SXS30-100EUS (Einzelsatellit zur Erweiterung): EUR 159,99 inkl. MwSt.

