NETGEAR® bringt Gamer mit dem neuen Nighthawk® Pro Gaming XR1000 WiFi 6 Router auf das nächste Level

Die superschnelle WiFi 6 Technologie und das neue DumaOS 3.0 sorgen für ein optimales Gaming-Erlebnis mit stabilen Ping-Raten und einer maximalen Reduzierung der Lag-Zeiten

München, 30. September 2020 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, kündigt heute den lang erwarteten Nighthawk® Pro Gaming XR1000 WiFi 6 Router (AX5400) an. Der XR1000 verbindet die neueste WiFi 6 Technologie mit der fortschrittlichen DumaOS 3.0 Software, die speziell für ein erstklassiges Gameplay und reibungsloses Streaming entwickelt wurde. Diese ideale Kombination garantiert stabile Pings und reduziert Verzögerungen bei zuverlässiger Konnektivität, sowohl über kabelgebundene als auch über drahtlose Netzwerke.

Perfekt gewappnet für alle Gamer und mehr

Der Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 ist der erste WiFi 6 Gaming-Router, der mit DumaOS 3.0 ausgeliefert wird. Ausgestattet mit der neuesten WiFi 6 Technologie wurde der XR1000 speziell dafür entwickelt, die Leistung zu verbessern und die Netzwerklatenz zu reduzieren, was nicht nur für die Gaming-Welt eine ideale Grundlage schafft, sondern was auch das gesamte Heimnetzwerk und jedes angeschlossene Gerät davon profitieren lässt. Um das Spielerlebnis weiter zu steigern und Gamern die bestmögliche Verbindung zu bieten, enthält DumaOS 3.0 einige neue Top-Features, wie zum Beispiel ein noch individueller anpassbares Geo-Fencing, Ping Heatmap, Anwendungs-QoS mit Bandbrei-tenzuweisung, Verbindungs-Benchmark und Traffic Controller. Der Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 Router überzeugt schon allein mit seinen vielen neuen Funktionen, die eine optimierte Kontrolle über die Netzwerkverbindung während des Gamings oder Streamings ermöglichen. So ist sichergestellt, dass das Gameplay ohne Unterbrechung fortgesetzt werden kann.

Die neuen Funktionen von DumaOS 3.0

-Bandbreitenzuweisung (QoS) – Priorisiert Endgeräte und weist Bandbreiten pro Gerät oder Anwendung zu.

-Geo Fencing – Der Spielserver, auf dem gespielt wird, wird angepasst, gefiltert und sorgt so für ein verbessertes Spielerlebnis. Dabei handelt es sich nicht mehr nur einfach um die Definition eines Umkreises. Das Geo-Fenster kann ganz individuell mit bis zu 47 Angelpunkten um den eigenen Standort herum definiert werden.

-Ping Heatmap – Pingt die bevorzugten Spielserver an, um die Verbindungsqualität zu jedem Server auf der Weltkarte anzuzeigen.

-Connection Benchmark – Testet die Geschwindigkeit, Ping-Rate und Leistung der Verbindung unter höchster Belastung.

-Traffic Controller – Blockiert den Netzwerkverkehr der Geräte oder Anwendungen nach einem vorgeschriebenen Zeitplan.

DumaOS 3.0 wird in diesem Zuge auch für die bereits am Markt erhältlichen NETGEAR Nighthawk Pro Gaming Router XR300, XR500 und XR700 ausgerollt.

Immer besser, immer weiter, immer schneller

Schon 2018 erkannte NETGEAR die Schwierigkeiten, mit denen Gamer mit ihren Netzwerken zu kämpfen hatten, als erstmals die Router der Nighthawk Pro Gaming Reihe auf den Markt kamen. “NETGEAR freut sich sehr, das neueste Mitglied des Nighthawk Pro Gaming Brands vorzustellen, das extra dafür entwickelt worden ist, das Online-Gaming-Erlebnis zu verbessern und eine starke Netzwerkleistung für den ganzen Haushalt zu bieten”, erklärt David Henry, Senior Vice President für Connected Home Products and Services bei NETGEAR. “Die Nighthawk Serie ist seit langem dafür bekannt, verlässliche Router für das Online-Gaming zu bieten. Mit dem neuen DumaOS 3.0 und der ultimativen WiFi 6 Hardwarelösung wird das Netzwerk so ausgestattet, dass es die Last mehrerer Streamings und Spieleplattformen ohne Kompromisse bei der Bandbreite oder den Ping-Raten bewältigen kann.”

Mehr als nur Online-Gaming

Da die Nachfrage nach Online-Unterhaltung per Streaming und Gaming gestiegen ist, deckt der neue Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 Router den stetig wachsenden Bedarf an zuverlässiger WiFi-Konnektivität ab. “Videospiele sind eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie Freunde und Familie über schwierigen Zeiten hinweg verbunden bleiben können”, sagt Mat Piscatella, Analyst für die Videospielindustrie der NPD Group in den USA. “Die Anzahl der Gamer in allen Spielsegmenten und die Zeit, die mit Gaming oder dem Anschauen von spielbezogenen Inhalten verbracht wird, spiegelt die Vielfalt und den Umfang der Spielerfahrung wider, unabhängig von Gerätepräferenzen, Spielinteressen oder Budget.” Da sich immer mehr Spieler online bewegen und beim Spielen oft mehrere Plattformen gleichzeitig nutzen, kommen große Herausforderungen wie Latenzzeiten, überlastete Netzwerke und Internetverbindungsgeschwindigkeiten auf. Der Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 Router verbessert die WLAN-Leistung um bis zu 40% und reduziert die Laufzeit der Ping-Raten um bis zu 93% in einem überlasteten Netzwerk, was die primären Probleme der Gamer grundlegend löst und das bestmögliche Gaming-Erlebnis bietet.

WiFi 6 ist nicht mehr wegzudenken

WiFi 6 ist die nächste Generation der WiFi-Technologie, die auf die höchste Kapazität ausgerichtet ist und die locker einen kompletten Haushalt mit all seinen ans Netz angebundenen Geräten managen kann. Die Technologie ist jetzt in vielen neuen Geräten enthalten, einschließlich der Flaggschiffe der Top-Smartphone-Hersteller. Außerdem wurde auch bestätigt, dass sie in den neuesten Spieleplattformen, wie der neuen Sony® PlayStation® 5, enthalten ist. Mit schnelleren, zuverlässigeren Verbindungen und einer 4-fach höheren Kapazität ermöglicht das Dual-Band WiFi 6 AX4500 mehr Geräte gleichzeitig zu verbinden und zu streamen, ohne die Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Der neue Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 Router reiht sich in die hochgelobte und preisgekrönte Reihe der Nighthawk Pro Gaming Geräte ein und ist die beste Gaming-Lösung für alle Heimnetzwerkanforderungen. Die fünf 10/100/1000 Mbit/s Gigabit-Ethernet-Ports (1 WAN und 4 LAN) und der leistungsstarke 1,5 GHz Triple-Core-Prozessor unterstützen mehr Geräte für bessere VR-Spiele, 4K-Streaming und steigern gleichzeitig die Leistung von drahtlosen und kabelgebundenen Geräten sowie USB.

Safety First

Mit zunehmender Online-Aktivität rückt die Bedeutung des Netzwerkschutzes und der Privatsphäre in den Vordergrund. NETGEAR Armor™ Cybersecurity ist daher jetzt auch für den Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 Router verfügbar und stellt den fortschrittlichsten Schutz vor Cyber-Bedrohungen für das gesamte Heimnetzwerk und die angeschlossenen Geräte dar. NETGEAR Armor ist für den Zeitraum eines 30-tägigen Probe-Abos kostenlos. Nach dem Testzeitraum ist die umfassende Cyber-Security-Lösung in einem Jahresabonnement zu einer UVP von EUR 69,99 inkl. MwSt. erhältlich. Nach Abschluss des Jahres-Abos können Kunden von NETGEAR Armor die neue Bitdefender VPN-Funktion von den kostenlosen 200 MB verschlüsselten Datenverkehr pro Tag und Gerät auf einen unbegrenzten verschlüsselten Datenverkehr upgraden. Auch dieses Paket ist im praktischen Jahres-Abo zu einer UVP von EUR 39,99 inkl. MwSt. erhältlich.

Verfügbarkeit und Preis des neuen Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 Routers

Der neue Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 Router ist ab sofort im führenden Fachhandel und Online zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 349,99 inkl. MwSt. erhältlich.

