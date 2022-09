NETGEAR ermöglicht mit der neuen Orbi® 760 Serie WiFi 6 HighSpeed-WLAN und Netzwerksicherheit zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis

Die neue Tri-Band-WLAN-Mesh-Serie ist der perfekte Einstieg in die Welt von Orbi® und garantiert eine sichere Umgebung für das moderne Smart Home.

München, 16. September 2022 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, ist für viele Kunden schon seit Jahren die erste Anlaufstelle für Highspeed-WLAN in den eigenen vier Wänden. Heute präsentiert das Unternehmen Zuwachs bei seiner Orbi® Familie: die Orbi 760 Serie baut auf der mehrfach preisgekrönten Orbi 750 Serie auf, liefert jedoch noch höhere Geschwindigkeiten, Kapazitäten für noch mehr gleichzeitig verbundene Devices sowie ein Jahr inkludiertes NETGEAR Armor™, das Haushalte mit einem automatischen Schutzschild gegen Internetbedrohungen für alle im lokalen Heimnetz eingebundenen Geräte ausstattet.

Das moderne Smart Home braucht stabiles und sicheres WLAN

Arbeiten im Home Office, Online-Shopping, Streaming, Home Schooling und vielen andere Dinge von zu Hause aus sind heute ein fester Bestandteil des modernen Lebens geworden. Voraussetzung dafür ist ein stabiles und sicheres WLAN in den eigenen vier Wänden, denn eine unvorhersehbare Unterbrechung der Internet-Verbindung ist nicht nur nervig, sondern kann sich schlechtesten Falls auch auf Karriere, Ausbildung, Beziehungen zu Freunden oder der Familie auswirken und unnötigen Stress verursachen. Mehr vernetzte Smart-Home-Geräte bedeuten aber auch mehr Möglichkeiten für Hacker, neue Wege zu finden, um in lokale Heimnetzwerke einzudringen und persönliche Daten zu stehlen.

Die neue Orbi 760 Serie – HighSpeed WLAN und Sicherheit auf höchstem Niveau

Die neue Orbi 760 Serie bietet eine WLAN-Abdeckung von bis zu 525 Quadratmetern Grundfläche bei einer Geschwindigkeit von bis zu 5,4 Gbps und Unterstützung für bis zu 75 gleichzeitig verbundene Endgeräte. Die WLAN-Abdeckung kann zudem im Handumdrehen mit einem Orbi RBS760 Zusatzsatelliten (separat erhältlich) erweitert werden, um das WLAN-Netzwerk zum Beispiel auf das gesamte Grundstück bis hin zur freistehenden Garage oder dem Gartenhaus zu erweitern. NETGEAR verwendet bei der Orbi 760 Serie die patentierte, branchenweit einzigartige Tri-Band- und eine dedizierte Backhaul-Technologie, um branchenführende WLAN-Leistungen zu erzielen. Die bahnbrechende Innovation stellt auch sicher, dass die WLAN-Geschwindigkeiten auch dann gleichbleibend hoch sind, wenn sich mehr Endgeräte mit dem Heimnetzwerk verbinden – und das ohne „dunkle Flecken“ bei der Abdeckung. Auch das patentierte Antennendesign der neuen Orbi 760 Serie sorgt für ein verbessertes WLAN und für bis zu 25 Prozent schnellere Geschwindigkeiten als beim Vorgänger, der Orbi 750 Serie. Die neue Orbi 760 Serie unterstützt zudem Endgeräte der neuesten Generation, die einen 160MHz-Funk-Kanal nutzen und sorgt so für doppelte Geschwindigkeiten bei den neuesten Windows™ Laptops, Android™ Smartphones und Tablets – bis hin zu einem Gigabit-WLAN.

„NETGEAR hat schon immer den Standard für das WLAN in den eigenen vier Wänden gesetzt“, sagt David Henry, President & GM für Connected Home Products and Services bei NETGEAR. „Modernes Wohnen erfordert schnelles, zuverlässiges und sicheres WLAN, und unsere neue Orbi 760 Serie mit unserer dedizierten Backhaul-Technologie und dem innovativen Antennen-Design schlägt vergleichbare Wettbewerber mit gemeinsamem Backhaul in Praxistests um Längen. Das ist ein Beweis für unsere 25-jährige Innovationskraft und Expertise. Kunden, die sich auf dauerhaft verfügbares WLAN verlassen können müssen, werden sich nicht mit weniger als der neuen Orbi 760 Serie zufriedengeben.“

Wichtige technische Daten der Orbi 760 Serie:

-Schnellere Geschwindigkeiten mit WiFi 6 – WiFi 6 bietet eine viermal höhere Geschwindigkeit, Kapazität und Bandbreite als WiFi 5. Unabhängig von Aktivität und Gerätetyp erhalten Nutzer die beste Leistung der Klasse.

-Bleibt auch dann stark, wenn Nutzer mehr Geräte anschließen – User genießen mit der patentierten Tri-Band-WLAN-Mesh-Technologie von Orbi konsistente Spitzengeschwindigkeiten und hohe Leistung für bis zu 75 Geräte auf einer Fläche von bis zu 525 Quadratmetern.

-Nahtloses WLAN für mehrere Geräte – verabschieden Sie sich von langsamen Verbindungen. WiFi 6 macht geteilte Bandbreite viel effizienter und verhindert Verbindungsverzögerungen.

-Dedizierter Backhaul – der patentierte, dedizierte Backhaul von Orbi verbindet den Router mit Satelliten und sorgt für die 8-fache Geschwindigkeit im Vergleich zu Mitbewerbern mit gemeinsam genutztem Backhaul – und das im gesamten Haus und auf allen verbundenen Geräten. Die Verbindungen bleiben die ganze Zeit über stabil.

-Unterstützung für 160MHz-Kanal – damit die neuesten Geräte mit maximaler Geschwindigkeit laufen, bis hin zu Gigabit-WLAN.

-Modulare Erweiterung – die WLAN-Abdeckung kann mit einem Orbi RBS760 Zusatzsatelliten (separat erhältlich) mit wenigen Handgriffen je nach Bedarf erweitert werden.

-Smart Parental Controls – mit der preisgekrönten Smart Parental Controls App von NETGEAR können die Online-Zeit der Kinder auf allen angeschlossenen Geräten ganz einfach verwaltet und ausgeglichene Internetgewohnheiten gefördert werden. Noch mehr Funktionen lassen sich über ein Premium-Abonnement freischalten.

-Orbi® App – ermöglicht das einfache Einrichten des Systems, die Verwaltung des Netzwerks aus der Ferne, eine Unterbrechung der Internetverbindung auf jedem verbundenen Endgerät sowie die Verfolgung des genauen Internet-Datenverbrauchs und vieles mehr.

Eingebaute Sicherheit & Dienste

Die Orbi 760 Serie beinhaltet ein Jahr die kostenlose Nutzung von NETGEAR Armor, um das vernetzte Zuhause vor Online-Bedrohungen zu schützen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Antivirenprodukten für Endgeräte ist NETGEAR Armor als umfassende Sicherheitslösung in den Router integriert und überwacht Aktivitäten, die aus dem Internet kommen oder dorthin hochgeladen werden, und schützt Computer, Sicherheitskameras, Babyphone und andere IoT-Geräte, indem es auf externe Bedrohungen hinweist, ohne dass mehrere Sicherheitsabonnements oder eine zusätzliche Software erforderlich sind. Außerdem bietet es Schutz für unterwegs und VPN für Telefone und Laptops. NETGEAR Armor ist eine umfassende Lösung für den Schutz aller verbundenen Geräte, sowohl zu Hause als auch unterwegs.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue NETGEAR Orbi 760 Serie bestehend aus fertigen System-Sets und einzelnen Zusatzsatelliten ist in der Farbe Weiß im Fachhandel oder Online im NETGEAR Store erhältlich. Das 3er-Set Orbi RBK763S (Router und 2 Satelliten) liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 699,99 inkl. MwSt., das 2er-Set Orbi RBK762S (Router und 1 Satellit) bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 499,99 inkl. MwSt. Der Zusatzsatellit Orbi RBS760 zur Erweiterung der WLAN-Reichweite wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 199,99 inkl. MwSt. angeboten.

Über Netgear Inc.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittel-ständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzel-handelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unterneh-mens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich. Informationen zu NETGEAR in Deutschland: www.netgear.de

NETGEAR Press-Kit B2C: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2C

NETGEAR Press-Kit B2B: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2B

Firmenkontakt

IsarGold für NETGEAR

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171515

netgear@isar.gold

http://www.netgear.de

Pressekontakt

IsarGold GmbH

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171515

netgear@isar.gold

http://www.isar.gold

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.