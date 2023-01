NETGEAR startet mit dem weltweit ersten mobilen 5G-Router mit WiFi-6E-Unterstützung ins neue Jahr

Der Nighthawk M6 Pro ist das neue Flaggschiff unter den mobilen Routern von NETGEAR. Er verbindet maximale Geschwindigkeit, Kapazität und Sicherheit mit einem kompakten, eleganten Design.

NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, hat heute mit der Unterstützung des 6GHz-Bandes für Client-Geräte auf seinem neuen Nighthawk M6 Pro Mobile Router erneut die Messlatte höher gelegt. Der ultraschnelle M6 Pro 5G WiFi 6E Hotspot Router (MR6450) unterstützt 5G-Internet bis zu 6GBit/s und WLAN-Geschwindigkeiten bis zu 3,6GBit/s.

Mobile, sichere Netzanbindung unterwegs

Die sich verändernden Arbeits- und Lebensgewohnheiten haben dazu geführt, dass der Bedarf an einer stets verfügbaren, sicheren Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung für mehrere vernetzte Geräte immer und überall steigt. Unterwegs, auf Geschäfts- oder Urlaubsreisen, im kommerziellen Verkehr, im Auto oder im Wohnmobil ist ein WLAN, dem man vertrauen kann, unerlässlich. Öffentliches WLAN ist zwar bequem, aber nicht sicher, und es lohnt sich nicht, wichtige Geschäftstransaktionen oder persönliche Überweisungen zu riskieren. Der neue NETGEAR Nighthawk M6 Pro bietet eine tragbare, sichere WLAN-Verbindung mit einer eingebauten Firewall für bis zu 32 Geräte an jedem Ort, an dem Mobilfunkempfang besteht. Reisende und/oder mobile Mitarbeiter können unterbrechungsfrei Videostreaming, Zoom-Anrufe, Online-Spiele, Social-Media-Updates und große Datei-Uploads/Downloads genießen – und das alles gleichzeitig, ohne das Risiko einer Störung. Und dank der weltweiten Roaming-Unterstützung bleiben User auch im Ausland immer in Verbindung, egal wo sie sind.

Flexibel einsetzbar und technischer Meilenstein – der Nighthawk M6 Pro von NETGEAR

Der NETGEAR Nighthawk M6 Pro eignet sich auch ideal für den Einsatz zu Hause oder im Ferienhaus. Mit dem In-Home Performance Mode kann die WLAN-Abdeckung auf bis zu 90 Quadratmeter erhöht werden, indem einfach der Akku entfernt und das Netzteil verwendet wird. In größeren Häusern kann der Hotspot zusammen mit einem vorhandenen WLAN-Router verwendet werden, indem dieser an den 2,5-Gbit/s-Ethernet-Port angeschlossen wird. An Orten, an denen das Mobilfunksignal nicht stark ist, können externe Antennen (separat erhältlich) den 5G-Empfang verbessern, wenn sie an die Antennenanschlüsse des M6 Pro angeschlossen werden. Der integrierte USB-C-Anschluss kann zum Aufladen von Geräten oder als ultraschnelle kabelgebundene Verbindung mit bis zu 5GBit/s zu einem Computer oder Laptop verwendet werden. Der Nighthawk M6 Pro kombiniert die Qualcomm® Snapdragon™ SDX65 Mobile Plattform mit der jahrzehntelangen Erfahrung von NETGEAR im Bereich der Netzwerktechnologie, um erstklassige Leistung mit bahnbrechenden Geschwindigkeiten zu liefern. Er ist mit einem ausdauernden Akku ausgestattet, der mit einer einzigen Ladung bis zu 13 Stunden Arbeit oder Spiel ermöglicht. Der neue NETGEAR Nighthawk M6 Pro kommt ohne SIM-Lock und funktioniert daher mit den SIM-Karten der wichtigsten 5G/4G-Netzbetreiber.

„Egal, wohin man geht, ob für eine kurze Geschäftsreise, einen ausgedehnten Urlaub oder ein bisschen von beidem, der Komfort und der Seelenfrieden, ein leistungsstarkes, sicheres, persönliches Netzwerk in der Tasche zu haben, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden“, sagt David Henry, President & GM of Connected Home Products and Services bei NETGEAR. „Der M6 Pro kombiniert die neuesten WiFi 6E- und 5G-Technologien in einem kleinen, eleganten Formfaktor für bahnbrechendes, sicheres mobiles WLAN und ultraschnelle Geschwindigkeiten. Das ist eine komplexe technische Meisterleistung.“

Die wichtigsten Technischen Daten des NETGEAR Nighthawk M6 Pro:

-5G-Leistung der nächsten Stufe: Starkes, zuverlässiges und sicheres 5G-Internet mit Geschwindigkeiten von bis zu 6 GBit/s. Perfekt für Arbeit und Freizeit auf Reisen.

-Ultraschnelle WiFi-Geschwindigkeiten mit WiFi 6E: WiFi-Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 GBit/s für bis zu 32 Geräte für schnelle Downloads, Spiele und Streaming.

-Angetrieben vom Qualcomm® Snapdragon™ SDX65-Chipsatz: Das fortschrittliche Modem von Qualcomm unterstützt das Sub-6-Band von 5G und bietet ein ganzes Arsenal an Technologien sowie extreme Energieeffizienz.

-Intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche: Einfaches Einrichten, Verwalten, Freigeben und Überwachen des WLAN-Netzes über den 2,8-Zoll-LCD-Touchscreen.

-Sicheres und zuverlässiges Netzwerk: Sparen Sie mobile Daten und vermeiden Sie Gefahren, wenn Sie sich direkt mit einem öffentlichen WLAN verbinden. Der Nighthawk M6 bietet eine integrierte Firewall für eine private WLAN-Verbindung mit zusätzlicher Passwortsicherheit für die Web-UI und das LCD.

-Ohne SIM-Lock: Akzeptiert Nano-SIM-Karten der wichtigsten 5G/4G-Netzbetreiber.

-In-Home Performance Modus: Erhöhen Sie die WLAN-Abdeckung zu Hause auf bis zu 90 Quadratmeter. Entfernen Sie einfach die Batterie und verwenden Sie den Netzadapter.

-USB-C-Anschluss: Laden Sie ein Gerät auf oder nutzen Sie eine ultraschnelle Kabelverbindung mit bis zu 5 GBit/s.

-Mobiles Zubehör: Verbessern Sie Ihren 5G-Mobilfunkempfang, indem Sie externe 5G-Antennen (separat erhältlich) an die verfügbaren Antennenanschlüsse anschließen.

-Leistungsstarker 5040-mAh-Akku: Bleiben Sie länger in Verbindung. Der Akku hält mit einer einzigen Ladung bis zu 13 Stunden.

-HPUE-Unterstützung: Ermöglicht eine bessere 5G-Reichweite. Empfangen Sie ein 5G-Signal an den äußeren Rändern von 5G-Abdeckungsbereichen, selbst dort, wo andere Geräte dies nicht können.

Der neue M6 Pro ist einfach einzurichten und kinderleicht zu bedienen. Sein kompaktes Design macht es einfach, ihn überall hin mitzunehmen, wo eine drahtlose Netzanbindung benötigt wird. Er verfügt über einen intuitiven Farb-Touchscreen zur bequemen Überwachung der Datennutzung, zum Anzeigen und Ändern des WLAN-Namens/Passworts, zum Prüfen der Mobilfunksignalstärke und zur Verwaltung der Netzwerkeinstellungen.

Verfügbarkeit und Preis

Der neue NETGEAR Nighthawk M6 Pro (MR6450) ist ab sofort bei Amazon und im führenden Fachhandel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 999,99 inkl. MwSt. erhältlich.

-Dieser mobile Router hat eine maximale 5G-Geschwindigkeit von bis zu 6GBit/s. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten hängen von mehreren Faktoren ab, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) des ISP, der 5G-Sub6-Carrier-Aggregation unterstützt, der Entfernung zum 5G-Turm des ISP, der Netzüberlastung, dem Standort des mobilen Routers in Räumlichkeiten und etwaigen Hindernissen zwischen dem mobilen Router und dem 5G-Turm des ISP.

-Maximale drahtlose Signalrate gemäß den IEEE 802.11-Spezifikationen. Der tatsächliche Datendurchsatz und die drahtlose Abdeckung variieren und werden durch Netzwerk- und Umgebungsbedingungen, einschließlich des Netzwerkverkehrsaufkommens, Gerätebeschränkungen und Gebäudekonstruktionen, verringert. NETGEAR gibt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Kompatibilität dieses Produkts mit zukünftigen Standards.

-Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von den Netzwerk- und Umgebungsbedingungen, den angeschlossenen Geräten, den gestreamten Inhalten, den Geräteeinstellungen und der Alterung des Akkus ab.

-Für die erweiterte WLAN-Leistung innerhalb eines Gebäudes als Hotspot-Funktion muss die Batterie entfernt und auf das Profil „Beste Leistung und Reichweite“ umgestellt werden.

-Die Nutzung im Ausland erfordert eine aktivierte SIM-Karte mit aktiviertem internationalem Roaming.

Über Netgear Inc.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittel-ständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzel-handelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unterneh-mens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich. Informationen zu NETGEAR in Deutschland: www.netgear.de

NETGEAR Press-Kit B2C: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2C

NETGEAR Press-Kit B2B: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2B

