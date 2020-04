NetModules NB2810 – ITxPT konformer Multimedia-Router

Sicherheit und Interoperabilität für Verkehrsbetreiber

Bern, April 2020 – Der Kommunikationsspezialist NetModule AG präsentiert neue, sofort verfügbare, ITxPT-konforme NB2810 Multimedia Router für Fahrzeuge. Die e1-zertifizierten Geräte integrieren M12-Stecker und wurden in einem exakt definierten Testablauf geprüft. Für Verkehrsbetreiber bedeutet die ITxPT-Kennzeichnung Sicherheit und Interoperabilität mit anderen ITxPT-konformen Geräten ihrer Infrastrukturen. Bei den NB2810 Routern handelt es sich um Fahrzeug-Router für die drahtlose Daten-und Sprachkommunikation in mobilen Umgebungen, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie ermöglichen u.a. Passagier-WLAN und Entertainment sowie Condition Monitoring und Remote Management im Fahrzeug. Ihre funktionale und robuste Bauart (vibrations- und stoßfest) zeichnen diese Router für Anwendungen im erweiterten Temperaturbereich aus.

Die NB2810 Router integrieren eine leistungsstarke Dual-Core CPU, die das Routing mit Datenraten von bis zu 1 Gbit/s ermöglicht. Ausgestattet mit bis zu zwei 3G/4G Modulen, deren Verbindungen auch gebündelt werden können, lässt sich die nötige Bandbreite an die Anforderungen der Applikationen anpassen. Die Quad-SIM-Funktion und der ausgeklügelte WAN Link Manager ermöglichen Load Balancing, Verbindungen mit mehreren Netzwerkanbietern maximieren die Verfügbarkeit. Die WLAN-Abdeckung in einem Fahrzeug lässt sich mit bis zu zwei Access Points nach IEEE 802.11ac Standard mit 2×2 MIMO und Beam Forming auf über 800 Mbps steigern. Über VLANs werden Netzwerke getrennt und dedizierte Kommunikationswege für verschiedene Anwendungen zur Verfügung gestellt. Das Priorisieren von Datenverkehr erfolgt über Quality of Service (QoS).

Unabhängig von der Internetverbindung ermöglicht eine integrierte Solid State Disk (SSD) mit bis zu 1 TB Speicherplatz das lokale Speichern von Dokumenten, Bilder-, Audio- und Videodateien sowie eigener Webseiten und schafft damit die Voraussetzung für verschiedenste Entertainment-Anwendungen. Zusätzlich besteht eine Auswahl an Erweiterungsschnittstellen wie CAN, RS-232, RS-485, Audio Line In/Out, IBIS oder GNSS mit Dead Reckoning.

Die NB2810 Router sind CE (RED) konform und weisen die notwendige Fahrzeugzulassung (UN ECE R10, UN ECE R118) auf.

Wie bei allen NetModule Routern basiert die Software auf Embedded Linux und bewährten Komponenten mit vielen Kommunikationsprotokollen. Konfiguriert wird der NB2810 Router via Webinterface, Kommandozeile oder SNMP. Software Updates und Konfigurationsänderungen erfolgen automatisch oder via Fernzugriff mittels umfassendem API und kundenspezifischen Software-Tools. Die SDK-Umgebung ermöglicht dem Benutzer die Programmierung des Geräts mittels einer einfachen Skriptsprache.

Über NetModule AG ( www.netmodule.com ):

Die NetModule AG ist ein führender Hersteller von innovativen und zuverlässigen Kommunikationsprodukten für M2M und IoT. Sie finden Anwendung in robusten Konnektivitätslösungen im Bereich Transportation, dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie Industrie 4.0. Die zertifizierten Geräte integrieren neueste Drahtlos-Technologien sowie diverse Schnittstellen für Anwendungsbereiche, in welchen robuste Kommunikation unabdingbar ist – Informationssysteme, Fahrerkommunikation, Passagier WLAN, Telematik, Fernwartung, Condition Monitoring sowie Datenaustausch in Echtzeit.

Das 1998 gegründete Schweizer Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bern mit Niederlassung in Winterthur sowie Tochtergesellschaften in Frankfurt, Hong Kong und Sydney.

