Netskope startet neues Evolve-Partnerprogramm

Maßgeschneiderte Lösungen und Bundles eröffnen dem Channel zusätzliche Umsatzchancen

Mit genau auf die aktuellen Use Cases abgestimmten Angeboten startet der Cloud-Security-Spezialist Netskope sein preisgekröntes Evolve-Partnerprogramm nun auch im deutschsprachigen Raum. Statt auf unklare Rabatte setzt es auf faire Margen und ermöglicht es den Partnern durch starke Schulungs-, Co-Marketing- und Incentive-Programme, ihr Wachstum und ihre Rentabilität zu maximieren und gleichzeitig ihre Kunden bei der gegenwärtigen grundlegenden Transformation der Cybersicherheit zu unterstützen.

Der deutliche und sich jüngst noch verstärkende Trend zu Cloud Computing und mobilen Mitarbeitern bietet Lösungsanbietern und dem Channel die große Gelegenheit, Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Sicherheitsinfrastruktur zu unterstützen. Die überwältigende Mehrheit (89 %) der Unternehmensanwender ist in der Cloud und nutzt täglich mindestens eine Cloud-App aktiv. Gleichzeitig gehen heute 44 Prozent der Sicherheitsbedrohungen von Cloud-Anwendungen und -Diensten aus und mehr als 50 Prozent der DLP-Verstöße sind Cloud-bezogen. Die Netskope Security Cloud bietet unübertroffene Transparenz sowie Echtzeit-Daten- und Bedrohungsschutz beim Zugriff auf Cloud-Dienste, Websites und private Anwendungen von überall und auf jedem Gerät. Mit Netskope können Unternehmen ihre Cloud-Risiken identifizieren und die Cloud und das Web mit granularen Richtlinienkontrollen für alle Benutzer, Standorte und Geräte sicher nutzen.

“Wir setzen komplett auf den Channel und wollen mit unserem neuen Programm bestehenden, aber auch neuen Security-orientierten Partnern Chancen bieten, vom Wachstumsmarkt Cloud-Security zu profitieren”, erklärt Thomas Ehrlich, Country Manager DACH von Netskope. “Sicherheit für die Cloud kann dabei nur aus der Cloud kommen. Nur durch moderne, Cloud-native und ganzheitliche Lösungen lassen sich die gegenwärtigen Bedrohungen adressieren und eine umfassende Sicherheit sowohl für abgelegte Daten als auch für Daten in Bewegung gewährleisten. Im Gegensatz zu traditionellen Secure Web Gateways (SWG), die teuer und oft schlecht skalierbar sind und dabei 85 Prozent des Datenverkehrs in Cloud-Apps nicht kontrollieren können, kombiniert unser Next Generation Secure Web Gateway (NG SWG) CASB, klassisches SWG, DLP und Bedrohungsschutz – genau das Paket, das Anwender heute benötigen. Durch die deutliche Zunahme von Benutzern, die von zu Hause aus arbeiten, konnten wir unseren Umsatz steigern, da Unternehmen die Defizite traditioneller Secure Web Gateways deutlich zu spüren bekommen.”

Damit Hersteller und Partner gleichermaßen von diesem Momentum profitieren, kommt es vor allem auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit an: “Nur durch ein für beide Seiten profitablen Partnernetzwerk können Potenziale ausgeschöpft und gemeinsames Wachstum vorangetrieben werden. Und genau hier setzt unser Evolve-Partnerprogramm mit gemeinsamen Marketing-Kampagnen, Lead-Gewinnungs-Maßnahmen und Schulungsangeboten an. Auf diese Weise bieten sich unseren Partnern enorme Möglichkeiten, sich als Spezialist für Cloud-Security zu positionieren und ihren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.”

Die Netskope Security Cloud bietet umfassende Transparenz, Echtzeit-Daten und Bedrohungsschutz beim Zugriff auf Cloud-Dienste, Websites und private Anwendungen von überall und auf jedem Gerät. Netskope versteht die Cloud und bietet datenzentrierte Sicherheit aus einem der größten und schnellsten Sicherheitsnetzwerke der Welt. Damit verfügen die Kunden über das richtige Gleichgewicht zwischen Schutz und Geschwindigkeit, das sie benötigen, um ihre Geschäftsabläufe zu beschleunigen und ihre digitale Transformation sicher voranzutreiben.

