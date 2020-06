Netto-Online-Shop erhält den German Brand Award 2020

Exzellente Markenkommunikation

Mühlheim an der Ruhr / Jena, 22. Juni 2020 – Netto Marken-Discount freut sich über die Auszeichnung “German Brand Award”. Als Gewinner der Kategorie “Excellence in Brand Strategy and Creation” ehrt die Jury die starke Markenführung des Netto-Onlineauftritts. Der German Brand Award-Wettbewerb entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher.

Mit ausgezeichneter Customer Journey werden Offline-Kunden zu Online-Shoppern

Alles in einem Einkauf besorgen zu können – das One-Stop-Shopping – ist gelebter Anspruch des Netto-Online-Shops. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, baut Netto in Zusammenarbeit mit seiner Digitalagentur dotSource seine Online-Präsenz bereits seit einigen Jahren erfolgreich zu einem einheitlichen Markenbild mit einzigartiger Customer-Journey und individualisierbarem Einkaufserlebnis aus. Der German Brand Award prämierte diese praxisorientierte Kommunikation in der Kategorie “Excellence in Brand Strategy and Creation”, Unterkategorie “Brand Communication – Web and Mobile”.

Exzellente Markenkommunikation basiert auf ausgezeichneter Technologie

Mit dem modernisierten Technologie-Stack – den Software-Lösungen, auf denen der Netto-Onlineauftritt aufgebaut ist – verfügt Netto über eine hoch performante Online-Plattform: Dies ist die perfekte Grundlage für die Weiterentwicklung eines modernen Cross-Channel-Auftritts. Auf netto-online.de vereinen sich verschiedene Serviceangebote: der Onlineshop für das Non-Food-Segment, lokale Angebote der Netto-Filialen sowie Rezepttipps. Die Funktion “Einkaufsliste” unterstützt zudem im Sinne eines kanalübergreifenden Kundenerlebnisses bei der Planung des Wocheneinkaufs. Der Ausbau einer individualisierten Markenerfahrung über alle Berührungspunkte mit den Kunden hinweg, ist der nächste logische Schritt für Netto. Dabei steht der Kunde mit seinen Wünschen, Ideen und Bedürfnissen immer im Mittelpunkt.

“Unser Anspruch ist es, unseren Kunden ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten – sowohl in den Netto-Filialen als auch im Netto-Online-Shop. Wir freuen uns über die Auszeichnung des German Brand Awards, die unser Qualitätsversprechen bestätigt und uns zugleich motiviert, das digitale Angebot für unsere Kunden weiter auszubauen”, so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.

Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er wurde 2020 zum fünften Mal verliehen und konnte mit 1.200 Einreichungen aus 14 Ländern eine große internationale Resonanz erzielen.

Online-Shop – Vielfalt per Mausklick

Seit Livegang erfreut sich der Netto Online-Shop wachsender Beliebtheit. Ergänzend zu einem umfassenden Filial-Sortiment von rund 5.000 Produkten bietet Netto in seinem Online-Shop eine Auswahl an Artikeln für Haus, Freizeit, Garten, Drogerie- und Lebensmittel. Mehrmals wöchentlich werden verschiedene Rubriken und aktuelle Filialangebote präsentiert. Neben zahlreichen Aktionsangeboten profitieren Kunden von attraktiven Online-Services wie der Möglichkeit zur Vorbestellung frischer Wurst- und Fleischspezialitäten in vielen Netto-Filialen. Zum Online-Angebot zählen neben der Netto-Reisewelt wechselnde Themenwelten rund um Wein, Haus & Garten und viele mehr. Auch DeutschlandCard-Punkte können im Netto-Online-Shop gesammelt und für die Bezahlung eingelöst werden.

Seit 2017 unterstützt dotSource in Zusammenarbeit mit der Netto Digital – NeS GmbH, der Digitalabteilung von Netto Marken-Discount, den Lebensmittelhändler beim kontinuierlichen Ausbau seiner digitalen Kundenbeziehungen und schafft damit die Grundlage für eine hervorragende Markenkommunikation im Onlineauftritt bzw. über mobile Endgeräte.

dotSource, das sind über 300 Digital Natives mit einer Mission: Kundenbeziehungen digital zu gestalten. Unsere Arbeit entspringt der Verbindung von Mensch, Raum und Technologie. Seit 2006 unterstützen wir Unternehmen bei der digitalen Transformation. Ob E-Commerce- und Content-Plattformen, Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement oder Digitalmarketing und künstliche Intelligenz: Unsere Lösungen sind nutzerorientiert und emotional, gezielt und intelligent. Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden, deren spezielle Anforderungen und Bedürfnisse ab der ersten Idee einfließen. Von der Strategieberatung und Systemauswahl über Branding, Konzeption, UX-Design und Conversion-Optimierung bis zum Betrieb in der Cloud – gemeinsam entwickeln und realisieren wir skalierbare Digitalprodukte. Dabei setzen wir auf New Work und agile Methoden wie Scrum oder Design-Thinking. Unserer Kompetenz vertrauen Unternehmen wie Esprit, EMP, BayWa, Axel Springer, hagebau, C.H.Beck, Würth und STABILO.

Bildquelle: Netto Marken-Discount