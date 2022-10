Networking in Nürnberg: Westcon-Comstor auf der it-sa 2022

Value-Added Distributor informiert an Stand 6-316 mit Anomali, F5, Vectra, Symantec, Cisco und Skybox über die Toptrends in der IT-Security

Paderborn, 11. Oktober 2022 – Westcon-Comstor, einer der weltweit führenden Technologieanbieter und Value-Added Distributoren, stellt auf der it-sa 2022 (25. bis 27. Oktober, Messe Nürnberg) das neue Cloud-Security-Projekt Westcon 360° vor und präsentiert neue Cloud- und Service-orientierte Go-to-Market-Ansätze für den Channel. Unterstützt wird der VAD dabei von sechs führenden Security-Herstellern, die am Messestand gemeinsam mit den Business Units von Westcon-Comstor ihre neuesten Lösungen zeigen.

„Wir freuen uns sehr darauf, nach zwei Jahren Pause endlich wieder in Nürnberg Flagge zeigen zu können“, erklärt Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon. „Als VAD agieren wir unmittelbar an der Schnittstelle zwischen den Herstellern und den Fachhandelspartnern – und wollen beide Seiten dabei unterstützen, die Weichen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu stellen. Im persönlichen Kontakt funktioniert das erfahrungsgemäß am besten – und als deutsche Leitmesse für alle Fragen der IT-Security liefert die it-sa den perfekten Rahmen.“

Westcon 360° im Fokus

Im Mittelpunkt des Messauftritts des VADs steht Westcon 360° – ein neues Cloud-Security-Projekt, das Channelpartner und Endkunden bei der Absicherung hybrider Infrastrukturen unterstützt – und dabei sowohl Security aus der Cloud als auch Security für die Cloud abdeckt. Darüber hinaus werden am Messestand sechs führende Security-Hersteller präsent sein:

Anomali stellt am Messestand seine KI-basierte Threat-Sharing-Plattform für lückenlose Transparenz in dynamischen Bedrohungslandschaften vor und informiert bei zwei Vorträgen im Forum (am 25.10. um 12:45 und am 26.10. um 13:45 Uhr) über Intelligence-Driven XDR. Außerdem veranstaltet der Hersteller am Stand von Westcon-Comstor ein spektakuläres Gewinnspiel, bei dem es drei E-Bikes im Wert von bis zu 8.000 Euro zu gewinnen gibt – das Vorbeischauen lohnt sich also.

F5 ist auf der it-sa diesmal ausschließlich als Mitaussteller am Westcon-Comstor-Stand vertreten und informiert dort über neue App-Security-Lösungen für Multi-Cloud- und Hybrid-Umgebungen. Ein zweites Schwerpunktthema ist die Abwehr von Bots und betrügerischen Angriffen. Und auch Entwickler werden vom Stand-Besuch profitieren: Die F5 Experten zeigen neue Ansätze für den Schutz von APIs und für eine sichere agile Anwendungsentwicklung.

Vectra rückt auf der it-sa 2022 das Thema „TDR für Hybrid- und Multi-Cloud-Systeme“ in den Fokus und wird dieses nicht nur bei Westcon präsentieren, sondern auch in zwei Vorträgen im Forum (am 25.10.2022 um 14:45 Uhr und am 26.10.2022 um 11:45 Uhr) adressieren.

Symantec präsentiert diesmal neue Lösungen rund um die Symantec Enterprise Cloud, integrierte Security-Produktangebote und innovative Ansätze für On-Premises-, Cloud- und Hybridinstallationen. Darüber hinaus wird es auch hier ein spannendes Gewinnspiel geben.

Stellvertretend für Cisco sind die Berliner Distributions-Experten von Comstor am Stand präsent und informieren über Security-Lösungen für Netzwerke, Anwendungen und Workloads, User- und Endpoint-Protection, Security für die Cloud und Access Control mit MFA.

Skybox-Experte Thomas Sonne erläutert am Messestand eine Reihe praxisnaher Use Cases – etwa zur Analyse von Angriffspfaden oder zur Priorisierung von Schwachstellen. Darüber hinaus können sich Besucher bei einer Live-Demo davon überzeugen, wie einfach und schnell sich die Vulnerability-Scans von Plattformen wie CrowdStrike, Claroty oder Zscaler mit Skybox korrelieren lassen, um die Schwachstellen zielgerichtet zu tracken und zu beheben.

Darüber hinaus stehen die BU- und Produkt-Experten von Westcon-Comstor den Besuchern selbstverständlich auch für alle Fragen zu nicht am Stand (oder auf der it-sa) vertretenen Herstellerpartnern zur Verfügung – und stellen auf Anfrage gerne den Kontakt zu den Ansprechpartnern der Hersteller her.

Unter https://p.westconcomstor.com/de_it-sa-2022-register-today.html könne Kunden von Westcon-Comstor einen Termin auf der it-sa vereinbaren oder ein Besucherticket reservieren.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

