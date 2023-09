Networking und Praxis-Know-how für Projektmanagement-Verantwortliche

Inloox Insider Tag in München am 9. November 2023

München, 12. September 2023 – Der Softwarehersteller InLoox lädt Kunden und Interessenten zu seinem jährlichen Networking- und Vortrags-Event am 9. November nach München ein. Projektmanagement-Verantwortlichen und -Fachleuten bietet der InLoox Insider Tag in gewohnt lockerer Atmosphäre eine Plattform für den Austausch mit Kollegen und InLoox-Experten sowie eine Reihe von informativen Vorträgen aus der Praxis.

Das Programm ist am Vormittag in zwei parallele Vortragsreihen (Streams) gegliedert: In jedem Stream zählt dazu ein Erfahrungsbericht von Anwendern, ferner ein Vortrag zu Projektmanagement-Trends, beziehungsweise Tipps und Tricks für den Arbeitsalltag oder Informationen rund um die InLoox-Lösung.

Darüber hinaus gibt es parallel zu den beiden Streams drei aufeinanderfolgende Break-out Sessions, die einzelne Unternehmen exklusiv buchen können, um gemeinsam mit einem Experten des Anbieters ein konkretes Projektmanagement-Thema vertieft zu bearbeiten: Dabei handelt es sich in der ersten Session um ein Konzept für individuelle Ressourcenplanung, gefolgt von Projekt KPIs in der zweiten sowie schließlich um die Umsetzung einer komplexen Gantt-Planung in der dritten Session.

Am Nachmittag des InLoox Insider Tages stehen eine Gesprächsrunde mit Praktikern sowie die Abschluss-Keynote der beiden InLoox-Gründer und -Geschäftsführer im Mittelpunkt. Im Gespräch mit Johannes Schurr, Bürgermeister der Gemeinde Spraitbach, und Wolfgang Rölle, Vorstand Komm.Pakt.Net, wird die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung aus Projektmanagement-Sicht betrachtet. Nachdem Dr. Andreas Tremel und Dr. Tiziano Panico in ihrer Abschluss-Keynote einen Ausblick geben, wo die Reise 2024 hingehen soll, wird die InLoox-Community zum Ausklang der Veranstaltung nochmals die Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken haben.

Termin, Ort und weitere Informationen zur Anmeldung:

Der InLoox Insider Tag 2023 findet am 9. November 2023 von 09:30 Uhr bis 16:30 Uhr statt.

Ort: Smartvillage, Ganghoferstraße 66b, 80339 München.

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.inloox.de/inloox-insider-tag/

Das Münchner Unternehmen InLoox wurde 2001 gegründet und entwickelt Projektmanagement-Lösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen und beschleunigen. Das Produktportfolio drei Editionen, InLoox Professional und InLoox Enterprise in der Cloud, sowie InLoox On-Prem zur Installation im eigenen Netzwerk. Endanwender können entweder via InLoox für Outlook, einer intuitiven, vollständig in Microsoft Outlook integrierten Projektmanagement-Software, über InLoox für Windows, oder über InLoox Web App auf ihre Projektdaten zugreifen. InLoox ist bei 15 Prozent der DAX-Unternehmen und bei mehr als 60.000 Anwendern auf fünf Kontinenten und in über 60 Ländern im Einsatz. Zu den Kunden von InLoox zählen unter anderem AOK plus, AVIS, Canon, Charite Berlin, Deutsches Rotes Kreuz, ElectronicPartner, Hitachi, Hoffmann Group, INTERNORM, Leonardo, Novartis, Pentax Europe, Schenker Deutschland, SEAT, Siemens, SOS Kinderdörfer, US Airways, ver.di u.v.m. www.inloox.de

