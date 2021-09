Networking und Storytelling beim MICE Branchentreff Salzburg in Europas ältestem Restaurant

Für den MICE Branchentreff Salzburg am 21. Oktober 2021 hat ILLERHAUS eine unnachahmliche Eventlocation ausgewählt. Das St. Peter Stiftskulinarium gilt als ältestes Restaurant Europas.

Die gelebte Authentizität kombiniert mit Leichtigkeit und Moderne gibt den Rahmen fürs Networking der Veranstaltungsbranche.

Ab 17 Uhr erfährt man “beim Peter” geballtes Know-how der Hotels, Locations und Convention Bureaus der DACH Region. Über 20 Aussteller stellen ihre einzigartigen Möglichkeiten für Veranstaltungen aller Art vor. Dabei liegt der Fokus auf den Bedürfnissen der geladenen Planer und Agenturen. Diese haben sich durch die aktuellen Herausforderungen sicher auch verändert – und darauf haben die Aussteller reagiert. So ist der Besuch auch dann zu empfehlen, wenn man sich bereits kennt. Zum MICE Branchentreff Salzburg kann man sich direkt über die neue Homepage von Illerhaus Marketing registrieren, www.illerhaus-marketing.com

Der echte Austausch hat gefehlt

Wie wichtig persönliches Networking von Angesicht zu Angesicht gerade jetzt ist, durfte das Team um Susanne Illerhaus schon bei ihren Networking Events im Juli in München und im September in Frankfurt erleben. “Sich ganz real auszutauschen hat der Branche sehr gefehlt. Umso größer war die Freude, dies bei unseren Events wieder tun zu können!”, fasst die Inhaberin zusammen. So erwarten Susanne Illerhaus und ihr Team auch am 21.10. in Salzburg wieder viele strahlende Gesichter, wenn man sich “beim Peter” trifft.

Aus dem Nähkästchen plaudern

Ein Highlight des Abends werden sicherlich die unterhaltsamen Geschichten über das St. Peter Stiftskulinarium selbst sein. Beim Storytelling wird Veronika Kirchmair ein wenig aus dem Nähkästchen der Traditionsgaststätte plaudern – bei über 1200 Jahren Geschichte gibt es einiges Bemerkenswertes.

Kulinarik an Hosted Tables, DJ und mehr

Beim Business Networking im Barock- und Haydnsaal erlebt man die Location dann direkt aus verschiedenen Blickwinkeln. Hier ist Zeit zum Reden, sich austauschen und Geschäfte anbahnen. Im Anschluss laden die Aussteller an “Hosted Tables” zum gesetzten Abendessen ein. Beim Ausklang “Später beim Peter” in den Willibald Arkaden mit DJ finden die Partner perfekte Netzwerkbedingungen vor.

Noch mehr Salzburg Locations? Auf zum Fam Trip!

Im Anschluss können Veranstaltungsplaner beim Fam Trip Salzburg “Mozart trifft Moderne” noch mehr Locations hautnah erleben. Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der führenden Kongress- und Messestädte Österreichs entwickelt. Obwohl Salzburg noch als vergleichsweise junge Destination im Segment des Kongresstourismus gilt, hat die Stadt bereits internationales Ansehen erlangt. Für den Fam Trip Salzburg zeichnet sich das Salzburg Convention Bureau verantwortlich, das auch den MICE Branchentreff unterstützt.

Schon mehrfach hat das Convention Bureau Salzburg mit Illerhaus Marketing einzigartige MICE Branchentreffs und Fam Trips auf die Beine gestellt, die den Teilnehmern unvergesslich geblieben sind.

Auf einer eigenen Seite der Homepage sind alle Infos zum Fam Trip samt Anmeldebutton zusammengestellt: https://illerhaus-marketing.com/famtrip-salzburg/

Ausblick 2022

Aktuell plant das Team um Susanne Illerhaus gerade die Events und Fam Trips fürs kommende Jahr. Die Networking Lounges mit einer Gesamtteilnehmerzahl von 50-70 Personen haben sich bewährt und werden auch im kommenden Jahr vermehrt angeboten. Einige tolle Orte sind auch schon angedacht. Man darf also gespannt sein!

Sobald die neuen Termine feststehen, finden Sie diese mit vielen weiteren Infos auf der neuen Homepage www.illerhaus-marketing.com

Seit über 20 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 70 MICE Branchentreffs, 100 Fam-Trips sowie diverse Roadshows und MICE-Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

