Neu: 558M1RY und 278M1R – Philips Monitore setzt Maßstäbe für Konsolenspiele

Amsterdam, 01. Juli 2020 – MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, zeigt mit zwei neuen Modellen aus seiner erfolgreichen Momentum-Reihe was wahre Größe ist. 139,7 cm (55 Zoll) – mehr Bildschirmdiagonale als der neue 558M1RY bietet aktuell kein anderer für Spiele optimierte Konsolenmonitor. Der Gigant kommt mit 4K UHD-Auflösung, einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, einer speziell von Bowers & Wilkins entwickelten 40 Watt-Soundbar und Ambiglow für noch beeindruckendere Darstellungen. Bei der zweiten Neuvorstellung handelt es sich um den ersten Philips Monitor, der speziell für Konsolen-eSports entwickelt wurde. Das 68,6 cm (27″)-Modell 278M1R ist HDR Ready.

Einer für die großen Bilder

Der 558M1RY ist eine echte One-Box-Lösung für immersive Spiele und spannendes Entertainment – dafür sorgen schon allein die Bildschirmdiagonale von 55 Zoll und die dreiseitige Ambiglow-Beleuchtung, einem auf das jeweilige Bild abgestimmten LED-Lichtschein, der auf die hinter dem Monitor liegende Wand projiziert wird und somit den Bildschirm optisch noch vergrößert.

Kristallklare Darstellungen werden durch die UltraClear-4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160) Pixeln und DisplayHDR 1000 ermöglicht, wobei der Nutzer hier zwischen den Modi HDR Game, HDR Movie, HDR Foto und einem persönlichen HDR-Modus wählen kann, oder HDR völlig ausschaltet.

Mit einem statischen Kontrastverhältnis von 4000:1 werden Games, TV-Shows und Movies mit einem tiefem Schwarz und atemberaubenden Farben dargestellt. Dank der geringen Eingangsverzögerung, einer Bildwiederholfrequenz von 60 – 120 Hz (je nach verwendetem Port) und AMD FreeSync können sich die Gamer auf ein prächtige Darstellungen mit minimaler Latenz und Bilder ohne Tearing und minimalen Bewegungsunschärfen freuen.

Für den passenden Sound sorgt der Lautsprecher von Bowers & Wilkins, einem weltweit renommierten britischen Unternehmen, das für seine innovativen Designs und exzellente Tontechnik bekannt ist. Die 40-W-Soundbar mit 2.1-Kanal-Tonsystem, DTS-Sound und einem Frequenzgang von 50 Hz bis 20 KHz ist bereits in den Monitor integriert und sofort startklar. Verschiedene, speziell für Gamer entwickelte Audiomodi – wie Sport & Racing, RPG & Adventure, Action, Movie, Musik und einem persönlichen Modus – runden den Gesamtauftritt des 558M1RY eindrucksvoll ab.

Einer für den sportlichen Wettstreit

Der 278M1R mit Ambiglow für aufmerksamkeitsstarke Setups und immersives Entertainment ist das erste Modell von Philips Monitore, das speziell für Konsolen-eSportler – und hier speziell für FPS-, Action- oder Racing-Games – entwickelt wurde. Der kompakte, ergonomische 27-Zöller kommt mit einem höhenverstellbaren Standfuß (130 mm), ist neigbar (-5/20°) und kann um +-33° geschwenkt werden.

Ausgestattet mit einer Auflösung von 4K, einer Bildwiederholrate von 60 Hz und einer niedrigen Eingangsverzögerung ist der 278M1R optimal für Wettkämpfe vorbereitet. Die Verzögerung zwischen Aktion am Controller und Wiedergabe auf dem Bildschirm ist nur minimal, was flüssige Abläufe mit einem schnellen Feedback verspricht und ein entscheidender Vorteil für den jeweiligen Gamer sein kann.

Hinzu kommen – last but not least – zwei HDMI-2.0-Anschlüsse für den Anschluss mehrerer Quellen sowie zwei 5-W-Lautsprecher für satten DTS-Sound.

Mit ihren Features und technischen Spezifikationen sind beide Displays optimal auf die aktuellen Konsolen abgestimmt und hervorragend für die neue und kommende Konsolengeneration vorbereitet.

Das 55-Zoll-Modell 558M1RY ist ab Ende Juni für 1.399,00 EUR / 1.499 CHF (UVP) und der 27-Zöller 278M1R für 479,00 EUR / 509,00 CHF (UVP) ab Juli 2020 erhältlich.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited (“TPV”), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

