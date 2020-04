Eine umfassende Anleitung, wie Sie sich von Stress befreien. Wer kennt das nicht? STRESS: Man ist nervös und fahrig, bei der Arbeit scheint man nicht voranzukommen, dabei soll dies und das doch noch erledigt werden, es ist als ob man durch schweren,

Eine umfassende Anleitung, wie Sie sich von Stress befreien.Wer kennt das nicht?STRESS: Man ist nervös und fahrig, bei der Arbeit scheint man nicht voranzukommen, dabei soll dies und das doch noch erledigt werden, es ist als ob man durch schweren, nassen Schnee stapft, kommt kaum voran….…dabei läuft einem die Zeit davon, den Bus, den Zug muss man unbedingt noch erreichen. Da sind auch noch zu allem Überfluss die „netten“ Bemerkungen der Kollegen, „sehr hilfreich“, „sehr aufbauend“ und jetzt kommt noch der Chef und möchte das noch ganz dringend, “ja, heute noch“, erledigt haben. Es nimmt einem fast den Atem und dann spürt man schon den leichten Schweißfilm auf der Haut; am liebsten möchte man aus der Haut fahren, doch – der Job wird gebraucht, die Miete, die Rechnungen und, und, und… Man kommt müde und ausgelaugt nach Hause, es ist schwierig mit dem Partner / den Kindern zurecht zu kommen, versteht er/sie mich noch? Dazu kommen noch Schlaflosigkeit, Angst bis hin zu Panikattacken und Depression. Kann ich das alles noch schaffen? So gestresst. Geht es Ihnen manches Mal auch so? Vielleicht nicht alles auf einmal, doch schon ein Punkt auf Dauer macht das Leben schwer, bis hin zur Schwermut und Depression. Stress kann die Hauptursache für Krankheiten, Burn-Out, bis hin zu Krebs sein.Wie kommt man da heraus? Muss das alles so sein? Woher kommt dieser Stress? Fragt man sich und genau hier setzt dieses Buch an: Was ist Stress? Woher kommt Stress, kann man Stress vermeiden, bewältigen, gar ausschalten?Finden Sie mit diesem Ratgeber heraus, was genau Sie stresst, wo der oder die Stressfaktoren liegen und wie Sie die vermeiden und/oder bewältigen können, damit Ihr Leben wieder mit Freude und Gelassenheit erfüllt ist, Sie mit Ihrem Partner oder Familie Pläne machen, ein schönes Wochenende genießen und wieder ruhig durchschlafen können. Sie fühlen sich wieder voll da und der Herr Ihrer Situation, privat und auch beruflich, positive Gefühle, konstruktive Gedanken und Einfälle kommen von selbst, das Leben ist schön und Sie können den Augenblick wieder genießen, sie entfalten Ihre Kreativität und das erfüllt Sie mit Freude und Stolz, hat gute Auswirkungen auf Ihr Umfeld, Ihre Beziehung und Ihre Familie.Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren persönlichen, genau auf Sie zugeschnittenen Weg der Stressbewältigung finden. Diese Übungen lassen sich einfach in Ihren Alltag integrieren und schon nach kurzer Zeit stellen sich die ersten Resultate ein. Sie sind wieder fit und leistungsfähig. Sie fühlen sich gut und das erkennen auch die Leute um Sie herum, man strahlt wieder Vitalität aus, ist gut drauf, fühlt sich wohl und ist voll Schaffenskraft.Das Leben macht wieder Spaß und diese Freude regt zu Unternehmungen an.Also gehen wir’s an. Auf zur Stressbewältigung und einer guten, neuen Zeit.NEU: JETZT ALS TASCHENBUCH: für mehr Infos hier klicken: https://amzn.to/32YdMcz

Kontakt

RF InternetMarketing

Rainer Fuchs

Am Weingarten 10

30974 Wennigsen

0177 15 41 701

r.fuchs@htp-tel.de

https://glueckliche-beziehung.eu