Neu: Alle DIN-Normen für Sportstätten und Sportgeräte im praktischen Taschenbuch

Im September 2020 erschienen mit der Überarbeitung der DIN 18032-7 neue Anforderungen an Prallschutzwandsysteme. Auch stellt die überarbeitete DIN 18035-2 neue Regelungen für die Bewässerung von Sportfreiflächen auf. Dadurch kommen auf Betreiber, Hallen- oder Gerätewarte, Hausmeister und sachkundige Prüfer von Sportstätten und Sportgeräten bei der Kontrolle neue Auflagen zu. Diese beinhalten zum Beispiel Anforderungen an bestimmte schutzfunktionelle und technische Eigenschaften der Prallschutzwandsysteme von Hallen für Turnen, Spiele und Mehrzwecknutzung sowie deren Prüfung. Des Weiteren umfassen sie auch die konkretisierten Anforderungen an die Wasserqualität.

Damit die Sicherheit der Sportstätten und Sportgeräte gewahrt bleibt und deren Prüfung leichter erfolgen kann, gibt es jetzt das Taschenbuch “Das 1×1 der Sportstätten- und Sportgeräteprüfung”. Das Buch im praktischen DIN-A6 Format liefert Erläuterungen zu den aktuellen DIN-Normen für Sportstätten und Sportgeräte. Die sicherheitstechnischen Anforderungen der relevanten Normen werden darin kompakt und verständlich kommentiert – zum schnellen und einfachen Nachschlagen. Darüber hinaus stehen in der Premium-Ausgabe zahlreiche digitale Arbeitshilfen zur Verfügung. Mehr Informationen finden Interessierte unter forum-verlag.com.

Die FORUM VERLAG HERKERT GMBH ist Spezialist für Fachmedien im B2B-Bereich. Der Verlag ist Herausgeber von Software-, Online- und Printprodukten sowie Veranstalter zahlreicher Seminare, Lehrgänge und Fachtagungen. Damit werden Themen aus Öffentliche Verwaltung, Personalwesen, Management, Arbeitsschutz, Produktion & Umwelt, Bau, Erwachsenen- und Jugendbildung sowie Außenwirtschaft & Logistik abgedeckt.

Die FORUM VERLAG HERKERT GMBH ist eine Tochtergesellschaften der FORUM MEDIA GROUP GMBH.

