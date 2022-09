Neu am Markt – Die Immobilien-Garantie der FIMAVO GmbH

Sicherheit beim Immobilienkauf

(Dresden, den 05.09.2022)

Die FIMAVO GmbH bringt erneut ein innovatives Produkt auf den Markt: die Immobilien-Garantie.

Die Immobilien-Garantie schützt Immobilienkäufer vor finanziellen Problemen durch verdeckte Mängel oder unvorhergesehene Reparaturen bis zu 2 Jahre nach dem Erwerb der Immobilie. Ob Käufer, Verkäufer, Makler oder finanzierende Banken, alle Beteiligten wissen, dass sie beim Kauf- bzw. Verkaufsvorgang oder bei der Finanzierung nicht mit zusätzlichen, unerwarteten Belastungen rechnen müssen. Das stärkt u.a. die Glaubwürdigkeit von Makler und Verkäufer, insbesondere aber den Stand des Käufers.

Die Prämie für die Immobilien-Garantie können alle Beteiligten am Kaufvorgang übernehmen. Die Police läuft auf den Namen des zukünftigen Eigentümers. Die Bezahlung kann durch SEPA-Mandat, Kreditkarte oder Überweisung erfolgen. Die Immobilien-Garantie tritt mit dem Lasten-Nutzenübergang in Kraft. Für den Abschluss der Immobilien-Garantie ist keine teure Begutachtung des Objektes durch Sachverständige notwendig.

Der Abschluss ist einfach und schnell durchzuführen. Kunden nutzen dazu die Antragsstrecke der Immobilien-Garantie und berechnen mit wenigen Angaben zum Objekt die Höhe der Einmalzahlung. Dabei können sie aus den Tarifen Basis, Premium und Exklusiv wählen. Über die Höhe der Selbstbeteiligung, der Versicherungssumme und die Laufzeit kann die Ratenhöhe beeinflusst werden. Nach der Eingabe aller persönlichen und den Angaben zum Objekt wird der Vertrag online abgeschlossen und der Kunde erhält die Versicherungspolice und alle Unterlagen zum Vertrag sofort in digitaler Form.

Im Schadenfall meldet der Versicherungsnehmer (Eigentümer) über das Portal der Immobilien-Garantie den Schaden online oder telefonisch. Je nach Schaden und Schadenhöhe erfolgt die Regulierung mit oder ohne Begutachtung kurzfristig.

Entwickelt wurde die Immobilien-Garantie in Zusammenarbeit mit der ELEMENT INSURANCE AG. Gemeinsam mit ELEMENT wurde bereits das Förderprojekt „Zwölfter Mann Versicherung“ entwickelt, bei dem die FIMAVO GmbH einen Großteil der Einnahmen durch Abschlüsse für Hausrat-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen deutschen Sportvereinen u.a. zur Unterstützung in der Energiekrise spendet. ( www.zwoelfter-mann-versicherung.de) ELEMENT hat sich einmal mehr als zuverlässiger Partner von der Produktentwicklung bis zum Rollout des Produktes erwiesen.

Die Immobilien-Garantie ist zudem für Versicherungsmakler, Maklervertriebe, Immobilienvertriebe und Baufinanzierungsvermittler ein hervorragendes Instrument, den Kunden qualitativ Mehrwerte zu bieten. Kooperationen in ganz Deutschland sind möglich.

Über Immobilien-Garantie / FIMAVO GmbH:

Die FIMAVO GmbH ist ein erfolgreicher überregionaler Dienstleister in den Bereichen Finanzierungen, Versicherungen und Immobilien. Die Vereinfachung aller Vorgänge von der Beratung über Antrag und Abschluss bis zur Kundenbetreuung während der Laufzeit der Verträge ist das Ziel. Dabei setzt die FIMAVO GmbH auf Digitalisierung, legt aber auch besonderen Wert auf die persönliche Betreuung und Erreichbarkeit für den Fall, dass Fragen auftreten oder Hilfe benötigt wird.

Kontaktdaten und weitere Informationen

FIMAVO GmbH, Münzteichweg 29, 01217 Dresden

Ansprechpartner: Michael Penski und Steffen Ulbricht

Telefon: 0351-65335675

E-Mail: info@fimavo.de

Immobilien-Garantie Webseite: https://immobilien-garantie.de

FIMAVO GmbH Webseite: https://fimavo.de/

FIMAVO-Klimaschutzprojekt: https://fimavo.de/fimavo-klimaschutzprojekt/

FIMAVO ist Ihr unabhängiger und kostenfreier Ansprechpartner, unter anderem für die Beratung und Vermittlung von Baufinanzierungen sowie Ratenkrediten, Girokonten, Immobilien zur Kapitalanlage und Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.

Wir arbeiten mit über 400 Partnern aus den Bereichen Bank, Versicherungen und Immobilien zusammen.

