Neu bei Caseking: Endgame Gear-Mauspads aus CORDURA®!

Berlin, 30.07.2020

Mit den MPC CORDURA® Gaming-Mousepads präsentiert der auf eSports-Equipment spezialisierte Hersteller Endgame Gear eine neue Serie hochwertiger Gaming-Mauspads für anspruchsvolle Spieler. Die feine Textiloberfläche aus dunkelblauem CORDURA® ist nicht nur besonders widerstandsfähig, reißfest sowie staub- und wasserabweisend, sie bietet auch hervorragende Gleiteigenschaften und harmoniert mit den präzisen optischen Sensoren von Gaming-Mäusen. Die MPC CORDURA®-Serie ist ab sofort in drei Größen bei Caseking erhältlich und lagernd!

Die Endgame Gear MPC CORDURA® Gaming-Mauspads erfüllen die höchsten Qualitätsansprüche, denn sie setzen auf CORDURA® – ein extrem widerstandsfähiges Textilgewebe, das aufgrund seiner Eigenschaften zur Herstellung von Arbeits- und Motorradkleidung, Gurten und Rucksäcken verwendet wird. Seine Materialeigenschaften sind aber auch für Gaming-Mauspads von Vorteil. Das extrem robuste und reißfeste Material zeichnet sich durch einen besonders geringen Abrieb und eine hohe Formstabilität aus. Die geschmeidige Oberfläche bietet einen hohen Komfort und weist Schmutz und Wasser ab.

Die Features der Endgame Gear MPC CORDURA® Gaming-Mousepads im Überblick:

– Professionelle Gaming-Mauspads in Dunkelblau

– Erhältlich in drei Größen (450 mm x 400 mm / 890 mm x 450 mm / 1200 mm x 600 mm)

– Angenehm flach mit nur 3 Millimetern Höhe

– Besonders strapazierfähig dank CORDURA®-Gewebe

– Schmutz und Wasser abweisend

– Gesäumte Außenkanten mit gelber Ziernaht

– Rutschfeste Unterseite aus Naturgummi

Endgame Gear bietet die MPC CORDURA® Gaming Mousepads in drei verschiedenen Größen an: Das MPC450 ist ein Gaming-Mauspad im klassischen, eher quadratischen Format und bietet eine angenehm große Fläche zum Navigieren der Maus. Das MPC890 ist fast doppelt so breit und bietet Platz für Maus und Tastatur. So verschmelzen die Eingabegeräte auf dem Schreibtisch optisch zu einer Einheit. Das MPC1200 ist das größte aus CORDURA® gefertigte Gaming-Mauspad auf dem Markt und ungefähr so breit wie zwei 27-Zoll-Displays. Vom klassischen, eher quadratischen Mauspad über das extrabreite Format bis hin zur großformatigen Schreibtischunterlage ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die neuen Endgame Gear MPC CORDURA® Gaming-Mauspads bei Caseking: https://www.caseking.de/mpc-cordura

Die Endgame Gear MPC CORDURA® Gaming-Mauspads sind bei Caseking ab sofort in den drei Größenvarianten MPC450 (450 mm x 400 mm), MPC890 (890 mm x 450 mm) und MPC1200 (1200 mm x 600 mm) zum Preis von 19,90 Euro, 37,90 Euro sowie 59,90 Euro erhältlich und sofort lieferbar.

