Neu bei erwinmueller.de: “Shop the Look”

Mit einem Klick ein ganz neuer Look für das Zuhause

In Pandemiezeiten verbringt jeder viel mehr Zeit zu Hause. Da kann schon mal der Wunsch nach einer Veränderung des Einrichtungsstils entstehen. Mit “Shop the Look” bietet erwinmueller.de eine sehr komfortable Möglichkeit, mit nur einem Klick einen neuen Look für die vier Wände zu kreieren. In der Themenwelt ” 1 Raum = 2 Looks” stellt Erwin Müller verschiedene Stile für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad vor, mit allem was dazu gehört. Einfach Stil auswählen und alle gewünschten, dazugehörenden Artikel wandern in den Warenkorb.

Mit “Shop the Look” zu einem neuen Wohnstil

“Schlicht & Clean” oder doch lieber “Farbenfroh & Kreativ”? Bei der Einrichtung hat jeder seinen eigenen Stil. Wer diesen ab und an verändern möchte, kann das mit farblich abgestimmten Heimtextilien und Dekoration ganz einfach tun. Wie das geht, darüber haben sich die Designer von erwinmueller.de Gedanken gemacht und stellen in der Themenwelt “1 Raum = 2 Looks” verschiedene Stile und Farbkombinationen für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad vor. Wenn ein Stil besonders gut gefällt, kann man mit Klick auf “Shop the Look” gleich die gesamte Einrichtung in den Warenkorb legen. Artikel, die nicht gewünscht sind, einfach aus dem Warenkorb entfernen, Mengen und Größen wählen und schon ist der neue Look auf dem Weg.

Zwei Farbpaletten für das Wohnzimmer

Für die Raumgestaltung des Wohnzimmers schlägt Erwin Müller zwei Looks vor: “Farbenfreudig & Lebendig” oder “Natürlich & Boho”. Kissen und Wohndecken mit Blumendesigns und frischen Rose- und Petroltönen verleihen dem Raum einen fröhlichen, farbenfrohen Look. Wer es lieber dezent und natürlich mag, ist bei erdigen Farben und ruhigen Mustern bestens aufgehoben.

Schlafzimmergestaltung zum Wohlfühlen

Auch für das Schlafzimmer zeigt erwinmueller.de zwei ganz unterschiedliche Varianten. Einmal die Gestaltung mit warmen Rot- und Rosatönen und bunten Mustern sowie eine ganz schlichte, harmonische Gestaltung mit klaren Erdtönen. Kopfkissen, Bettwäsche und dazu passende Dekoartikel können bequem per “Shop the Look” bestellt werden.

Das Badezimmer im ganz persönlichen Stil

Die große Auswahl an verschiedensten Erwin Müller Hand- und Duschtüchern, Bademänteln, Duschvorlegern und Badematten, macht es leicht, das Badezimmer im ganz persönlichen Stil zu gestalten und ihm immer wieder mal einen neuen Look zu verleihen. Ob für den Frischekick am Morgen, für die Wellnessoase am Wochenende oder entspannte Stunden nach einem anstrengenden Tag. Auch hier stellt erwinmueller.de eine bunte sowie eine zurückhaltende Variante vor. Dekoartikel und praktische Accessoires wie Seifenspender, sind ganz auf die Farbkombinationen abgestimmt.

Die Themenwelt “1 Raum = 2 Looks” zeigt einige Inspirationen, wie das Zuhause mit Farben und Wohnaccessoires umgestaltet werden kann. Mit ganz wenigen Artikeln lässt sich im Handumdrehen ein neuer Stil umsetzen. Mit “Shop the Look” ist das ganz einfach. Selbstverständlich lassen sich aus dem umfassenden Erwin Müller Sortiment noch viele andere individuelle Looks kreieren.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

