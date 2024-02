Neu bei Kronenberg: Kork Notizbuch A5 inklusive Bambusstift

Nachhaltigkeit trifft auf Stil: Das Kork Notizbuch A5 inklusive Bambusstift

In einer Zeit, in der Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit wichtiger werden, präsentieren wir mit Stolz unser neuestes Produkt, das Kork Notizbuch A5 inklusive Bambusstift. Diese exklusive Kombination aus nachhaltigen Materialien und funktionaler Eleganz steht für eine bewusste Wahl und zeigt, wie Ästhetik und Umweltverantwortung Hand in Hand gehen.

Das Notizbuch besteht aus hochwertigem echtem Kork, der umweltfreundlich ist und eine natürliche Schönheit sowie Haltbarkeit verkörpert. Seine 160 Seiten sind aus liniertem 80g/m² Papier gefertigt, das ein geschmeidiges Schreiberlebnis bietet und gleichzeitig eine solide Struktur für Notizen, Skizzen oder Gedanken liefert. Das schwarze Elastikband sorgt für eine sichere Verschlussmöglichkeit und eine elegante Note und schützt die Seiten vor dem Zerknittern.

Das Set enthält zusätzlich einen Bambuskugelschreiber mit einer Touch-Spitze, der als stilvolles Accessoire dient und aufgrund seines angenehmen Griffs und der hervorragenden Schreibleistung überzeugt. Der Stift hat ein Gehäuse aus Bambus und verfügt über eine „Touch-Spitze“ mit der Tablets oder Smartphones bedient werden. Die Kugelschreiberfarbe ist schwarz.

Der Fokus auf natürlichen Materialien wie Kork und Bambus spiegelt unsere Hingabe zu umweltfreundlichen Produkten und nachhaltigen Herstellungsverfahren wider.

„Wir sind stolz darauf, eine umweltbewusste Alternative anzubieten, die sowohl ästhetisch ansprechend und funktional ist. Mit dem Kork Notizbuch A5 inklusive Bambusstift werden Menschen angesprochen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, ohne auf Qualität und Stil zu verzichten“, sagt Herr Schwenk von Kronenberg.

Das Besondere an diesem Produkt ist die Möglichkeit, ein Logo auf der Vorder- oder Rückseite des Notizbuches anzubringen. Dadurch wird es zu einem individuellen Werbemittel oder einem persönlichen Geschenk für Geschäftspartner, Kunden oder Freunde.

Dieses einzigartige Set ist ab sofort erhältlich und verkörpert die perfekte Symbiose aus Ästhetik, Funktionalität und Umweltbewusstsein.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

