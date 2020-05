Modernes Desinfektionsset – Berührungsloser Spender “Drip” mit Edelstahlaufhängung für Glastropfschale

Der neue Flüssigkeitsspender kann mit Hilfe des Sensors berührungslos bedient werden und zusätzlich durch den Touchbutton an – und ausgeschaltet werden. Sobald sich Hände unter dem Sensor befinden wird die Flüssigkeit abgegeben. Flüssigseife, die durch den Flüssigkeitsspender in Schaum umgewandelt wird oder Desinfektionsmittel in flüssiger oder gelartiger Konsistenz können verwendet werden. Durch das transparente Material ist es möglich, den Stand des Flüssigkeitsvorrats zu erkennen und bei Bedarf nachzufüllen. Der optisch schicke, weiße Kunststoffflüssigkeitsspender kann stehend verwendet oder durch seine spezielle separate Aufhängung auch an der Wand angebracht werden. In der edlen Tropfschale wird die nicht verwendete Flüssigkeit aufgefangen. Die edle Kombination aus Edelstahlwandhalter und Glasauffangschale können an jeder Wand per 3 M Klebeband schnell und unkompliziert befestigt werden. Der Flüssigkeitsspender “Drip” ist praktisch und ideal für den Hygienebereich, egal ob in öffentlichen Räumen oder für den Hausgebrauch.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

