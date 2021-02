Neu bei MrDISC: Schutz von Bankkartendaten durch die RFID Card “Guardian Pro”

Kleine Karte mit wirkungsvollem Signalschutz vor Hacker-Angriffen

Bankkarten, Personalausweise und Reisepässe sind mit dem RFID System versehen. RFID (Radio-Frequency Identification) ist der kontaktlose Datenaustausch zwischen einem RFID-Transponder und einem RFID-Schreib-/Lesegerät. Für die Datenübertragung baut das RFID-Schreib-/Lesegerät ein magnetisches oder elektromagnetisches Feld auf. Die RFID Card “Guardian Pro” sorgt dafür, dass kein ungewollter Datenaustausch erfolgt, da sie die Bankkarten “unsichtbar” macht. Das 13,56MHz Signal schützt vor Hacker-Angriffen in einem Radius von 5 cm.

Schlank und nur so groß wie eine Kreditkarte passt die Schutzkarte in jede Brief-, Hosen- oder Jackentasche.

Auf der Oberfläche der Guardian Pro Card ist eine individuelle Komplettbedruckung im 4c Digitaldruck ab 100 Stück möglich.

Firmen schenken mit dieser Karte Mitarbeiter und Kunden ein sicheres Gefühl und machen somit eine Freude.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

Kontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

info@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

