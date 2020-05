Neu bei Promoidee – Werbeartikel der Kultmarke HARIBO

Cadolzburg, 26. Mai 2020

Die Promoidee GmbH, Cadolzburg, ergänzt ganz aktuell ihr Portfolio um personalisierbare Werbeartikel der Kultmarke HARIBO Süßwaren. Das neue Angebot steht ab sofort in unterschiedlichen Formen und Verpackungsgrößen bereit.

HARIBO: Vielfalt in Fruchtgummi und Lakritze

Goldbären, Fruchtgummis, Happy Cola, Lakritze-Variationen und Marshmellows werden von Jung und Alt geschätzt. Als Werbeartikel entfalten die leckeren Süßigkeiten ihre unwiderstehliche Anziehungskraft. Seit Firmengründung im Jahr 1920 ist der Beliebtheitsgrad der HARIBO Spezialitäten stetig gestiegen. Rechtzeitig zum “100 Jahre Firmenjubiläum” gibt es die bunte Vielfalt wohlschmeckender und erfrischender Süßigkeiten als personalisierbare Werbeartikel aus dem Hause Promoidee.

“Inhaltsreiche Werbung” mit einer starken Marke

HARIBO Spezialitäten sind der ideale Werbe-Botschafter für kleine und mittelständische Unternehmen. Denn die außergewöhnliche Qualität der HARIBO Leckereien ist ein idealer Werbe-Botschafter. Konfektioniert als personalisierter Werbeartikel von Promoidee schafft er die gewünschten Assoziationen in Sachen Qualität und Attraktivität. Bei der Umsetzung eigener Werbe- und Marketing-Strategien wird der HARIBO Werbeartikel aus dem Hause Promoidee seine inhaltsreiche Wirkung entfalten.

Konfektioniert als Streuartikel und Werbegeschenke

HARIBO Vielfalt gibt es ab sofort in unterschiedlichen Formen und Verpackungsgrößen. Sie eignen sich perfekt als Streuartikel für den Messestand wie auch als willkommenes Give-Away an Verkaufstresen und Kundenkasse. In kleinen Beutelchen verpackt finden sie, beispielsweise als “Goldbären”-Tütchen, in jedem Briefumschlag Platz. Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Mit Gummibären, Herzchen, Füchsen, Waldgeistern, Spiegeleiern, sauren Apfelringen und vielen anderen Fruchtgummi- und Lakritze-Formen ist für viele Anlässe das Passende in der Werbeartikel-Tüte.

Große bedruckbare Werbefläche für Logo und Werbebotschaft

Promoidee liefert HARIBO Werbeartikel nach Kundenwunsch. Klarsicht-Tüten in den gewünschten Konfektionsgrößen geben dem Empfänger der Werbebotschaft einen Vorgeschmack auf den leckeren Inhalt. Dank der großen, individuell bedruckbaren Werbefläche auf den Tütchen findet sich viel Platz für Produktname, Firmen-Logo und Werbebotschaft. So werden Fruchtgummi, Lakritze & Co. zu begehrten Werbebotschaftern. Für Werbekunden, die ihren Akzent auf Nachhaltigkeit legen, bietet Promoidee den maßgeschneiderten Service: Die Abfüllung der Süßigkeiten erfolgt dann in kompostierbare Folie. Wer es gerne vegan möchte, für den sind die kleinen Köstlichkeiten auch als vegane und vegetarische Fruchtgummi Spezialitäten erhältlich.

Promoidee – frische Werbeideen für den Mittelstand

Die Promoidee GmbH, Cadolzburg, versteht sich als Full-Service-Provider im Bereich der Werbeartikel. Seit rund 25 Jahren erarbeiten wir in enger Abstimmung mit unseren Kunden individuelle Werbemittel und Marketing-Tools für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Experten von Promoidee liefern stets frische Ideen zu Themen wie Veredelungstechnik, Konfektionierung, Sonderanfertigungen oder Importe. Wir unterbreiten bedarfsgerechte und am jeweiligen Werbebudget orientierte, unverbindliche Angebote. Zu den Promoidee Kunden zählen Unternehmen aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung.

Hier geht’s zu den HARIBO Werbeartikeln von Promoidee

Promoidee ist ein Fullservice-Dienstleister im Bereich Werbeartikel aus der Metropol-Region Nürnberg-Fürth-Erlangen.

Promoidee existiert seit 2007 und ist im europäischen Werbeartikel optimal vernetzt.

Über 6.000 Werbeartikel im eigenen Webshop und über 100.000 Artikel im Gesamt-Portfolio bieten ein reichhaltige Auswahl an Werbeideen.

Kontakt

Promoidee GmbH

Stefan Krugmann

Am Sand 4

90556 Cadolzburg

09103-790 500

09103-790 50 20

info@promoidee.de

https://www.promoidee-werbeartikel.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.