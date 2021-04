Neu: drei Helden der hellenischen Küche

Mediterranes Trio ISLOS Griechischer Feta, ISLOS Griechischer Ziegenkäse und ISLOS Griechischer Grillkäse

Wiesbaden, den 13. April 2021

Kennen Sie Epirus?! Blauer Himmel, schroffe Felsen, unberührte Natur und traditionelle Landwirtschaft – die Region im Nordwesten Griechenlands ist bekannt für ihre Schafs- und Ziegenhaltung und berühmt für den Feta, der aus deren einzigartiger, aromatischer Milch entsteht! Mit den drei neuen, original griechischen Käsespezialitäten von ISLOS können Sie sich diesen natürlich-authentischen Genuss ab sofort nach Hause holen. Eine extra Portion Urlaubsstimmung und Lebensfreude servieren wir gratis dazu, denn ISLOS Griechischer Feta, ISLOS Griechischer Ziegenkäse und ISLOS Griechischer Grillkäse werden in Kooperation mit einem der meist ausgezeichneten Käseproduzenten Griechenlands direkt vor Ort nach original griechischen Rezepturen hergestellt.

ISLOS: So echt. So griechisch.

Von A wie Auberginen gefüllt bis Z wie Zucchini Salat – leckerer Schafs- und Ziegenkäse zählen gerade im Sommer zu den beliebtesten Zutaten der mediterranen Küche. Gemäß der geschützten Ursprungsbezeichnung wird ISLOS Griechischer Feta in Griechenland hergestellt und besteht ausschließlich aus Schafs- und Ziegenmilch. Nach griechischer Tradition reift er in einer Salzlake. Während dieser Zeit entfaltet er auf natürliche Weise sein einzigartiges Aroma und seine feinen geschmacklichen Nuancen, für die er bereits mehrfach preisgekrönt wurde und die ihn zum weltweit meist ausgezeichneten Feta machen. Im vielseitig verwendbaren Blockformat eignet er sich hervorragend als leckerer Ofenfeta mit Oliven, Tomaten und Rosmarin, als würziges Topping für einen Auflauf oder auch pur, denn ISLOS Feta schmeckt auch ohne zusätzliche Zutaten lecker!

Ein echt südländischer Geschmacksbringer ist auch der griechische Ziegenkäse von ISLOS. Er besteht zu 100% aus Ziegenmilch aus der Region Epirus. Mild im Geschmack passt er perfekt zu Pasta, Bowls, als Füllung für einen Wrap oder zu Salat an heißen Tagen.

Lust auf einen vegetarischen Grillspieß? Oder einen Grillkäse-Burger? Für alle Flexitarier ist ISLOS Griechischer Grillkäse aus Schafs- und Ziegenmilch eine hervorragende Alternative auf dem Rost! Handgemacht und dezent abgestimmt mit Minze bietet er besonders frische, sommerlich-leichte Genussmomente und überzeugt durch eine einzigartig weiche Textur. Sowohl beim Braten in der Pfanne als auch auf dem Grill behält er seine Form und zerläuft nicht. Mund auf, Augen zu: Schmecken Sie sich nach Epirus und genießen Sie auf Ihrem Balkon oder in Ihrem Garten mediterrane Urlaubsstimmung und ein kleines bisschen Tavernenfeeling…

Probieren Sie jetzt ein echtes Stück Griechenland für Zuhause – ganz ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen. Wir wünschen “Kali orexi” – guten Appetit!

Der unverbindlich empfohlene Ladenverkaufspreis für ISLOS Griechischer Feta und ISLOS Griechischer Ziegenkäse, beide im praktischen Blockformat à

150 g, beträgt 1,99 EUR. ISLOS Griechischer Grillkäse ist im handlich runden Format mit 2 x 90g erhältlich (UVP 2,99 EUR).

Weitere Informationen finden Sie unter www.islos.de

Bildquelle: ISLOS