NEU Handmade Filet. Das neue Superfood für Katzen

Die Firma Futter Shuttle präsentiert sein neues Superfood aus der Filet Manufaktur. Regionale Produkte werden von Hand verarbeitet und für Eure Katze portioniert. Preisbewusste Katzenbesitzer greifen auf das Sparpaket Katzen Nassfutter zu

Sie möchten Ihre Katze verwöhnen?

Dann hat die Firma Futter Shuttle genau das richtige Katzen Nassfutter für Sie.

Das neue Superfood für Ihre Katze.

Auserlesene feinste Zutaten werden von Hand verarbeitet und für Ihre Katzen portioniert und schonend haltbar gemacht.

Gönnen Sie Ihrer Katze ein Katzenfutter der Superlative

Preisbewusste Katzenbesitzer können auf das Sparpaket Katzen Nassfutter mit feinstem Handmade Filet zurückgreifen und somit einige Euro auf den Einzelkauf sparen.

Filet Manufaktur

Handmade Qualität

Dieses Sparpaket Katzen Nassfutter beinhaltet:

6 x Feinstes Handmade Filet Huhn pur

6 x Feinstes Handmade Filet Huhn und Lachs

6 x Feinstes Handmade Filet Thunfisch pur

6 x Feinstes Handmade Filet Thunfisch und Lachs

Deutsches Qualitätsprodukt

Verwendung von frischen Zutaten, vertrauenswürdigen und lokalen Lieferanten

Aus hochwertigem frischem und feinstem Filet handgefertigt hergestellt. Daher unverfälschter Geschmack

Die Zutaten sind auf ein hochwertiges Superfood für Katzenabgestimmt und enthält essentielle Nährstoffe und regenerative Elemente

Dieses Sparpaket Katzen Nassfutter Filet ist die artgerechteste Ernährung

Getreidefrei, glutenfrei, laktosefrei und ohne Soja hergestellt

Mit allen gesunden Bestandteilen des Filets vom Thunfisch und Lachs

Regionale Produkte Handgemacht in Deutschland! Daher höchste Akzeptanz

Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen

Hergestellt in einer Deutschen Metzgerei

Das Beste vom Besten mit Ausschleckgarantie.

Kaufen Sie eines der besten und hochwertigesten handgemachten Superfood Sparpaket Katzen Nassfutter mit feinstem Filetauf dem Markt!

Sparpaket Katzen Nassfutter Handmade Filet

Wir, die Firma Futter Shuttle lassen unser hochwertiges Hundefutter und Katzenfutter in höchster Qualität herstellen.

Sie hat sich auf Getreidefreies Katzenfutter und Hundefutter ohne Getreide spezialisiert.

Dabei verwenden wir keine synthetischen Konservierungsmittel, keine Farbstoffe und keine synthetischen Geschmacksverstärker. Das Nassfutter für Hunde und Katzen wird ausschließlich aus Muskelfleisch und hochwertigen Innereien schonend hergestellt.

Beim Hunde- und Katzen Trockenfutter achten wir auf die Verwendung von hochwertigem Muskelfleisch, schonende Herstellung und sehr hochwertige Zutaten wie Lachsöl, Reis und Kartoffeln, usw. in Lebensmittelqualität. Viele unserer Hundesnacks und Katzensnacks werden luftgetrocknet und somit schonend haltbar gemacht!

Sie können bei uns Ihr Hundefutter und Katzenfutter direkt in Horb Heiligenfeld abholen.

Gerne beraten wir Sie in allen Fragen rund um das Hunde- und Katzenfutter.

Bei uns erhalten Sie ein großes Sortiment an Katzen und Hunde Trockenfutter, Nassfutter und Nahrungsergänzungsmittel sowie ein großes Sortiment eines der besten und getreidefreien Hundefutter und getreidefreien Katzenfutter zu günstigen Preisen.

Im Futter Shuttle Onlineshop gibt es eines der besten Katzenfutter und Hundefutter auf dem Markt!

Jetzt günstig online kaufen!

Gerne würden wir Sie persönlich bei uns direkt in Horb – Heiligenfeld begrüßen.

Tierisch Liebe Grüße

Ihr Futter Shuttle Team

