Neu im Netz: Strom zum Mitnehmen – Generatorgermany.com

Stromerzeugungsaggregate (auch Notstromaggregate oder einfach Generatoren) bezeichnen einen Motor und einen Generator, die zusammen aus Kraftstoff elektrischen Strom erzeugen. Daher auch der umgangssprachliche Begriff “Generator”. Der erzeugte Strom ist unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und kann daher genutzt werden, wo es noch nie ein Stromnetz gab oder wo dieses ausgefallen ist.

Vom Musikfestival bis Kraftwerk

“Der größte Vorteil von Stromgeneratoren ist ihre vielseitige Einsetzbarkeit” erklärt Brendan Kratz, Geschäftsführer von Generator Germany aus Köln. So seien Generatoren an weit mehr Orten zu finden, als man eigentlich glauben könne.

“Viele Menschen denken bei Generatoren an Festivals oder Baustellen, aber die wenigsten wissen, dass auch im Keller von Krankenhäusern, Banken und Kernkraftwerken ein Generator steht. Die sind natürlich auch ein bisschen größer als die auf der Baustelle“, fügt Kratz lachend hinzu.

Egal ob Beatmungsgeräte weiterlaufen müssen, Transaktionen möglich bleiben sollen oder eine Kernschmelze verhindert werden muss, bei einem Stromausfall springt der Generator an.

So stellte das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2019 dem Technischen Hilfswerk 33 Millionen Euro zur Verfügung, um die Ortsverbände mit Notstromaggregaten auszustatten damit die Stromversorgung im Notfall gesichert ist. “Notstromfall” nennen das die Experten, wenn die Energieversorgung bei Ausfall des regulären Netzes mit Stromgeneratoren aufrecht gehalten werden muss.

Aus Benzin wird Strom

Genauso unterschiedlich wie die Einsatzorte von Stromgeneratoren sind auch die Generatoren selber. Doch wie funktionieren Generatoren überhaupt? Jeder Stromgenerator benötigt zuerst chemische Energie in Form eines Kraftstoffes. Das sind in den meisten Fällen Benzin oder Diesel, aber auch Gas. Es gibt auch Ausnahmen, wie Solar-Generatoren oder Hybride, aber die meisten funktionieren mit einem Kraftstoff.

Ein Verbrennungsmotor verwandelt die chemische Energie des Kraftstoffes im ersten Schritt in Bewegungsenergie. Das funktioniert wie im Auto. Im zweiten Schritt verwandelt ein Generator diese Bewegungsenergie in elektrische Energie um. So wird aus Kraftstoff Strom.

Generatoren unterscheiden sich aber nicht nur durch die benötigte Kraftstoffart, Größe oder Anschaffungspreis. Auch Betriebskosten, Lautstärke, Sicherheit und Abgase spielen beim Kauf eine Rolle.

Der digitale Wandel

Doch auch der eher stationär geprägte Handel von Stromerzeugungsaggregaten steht vor Veränderungen. “Online haben wir viel mehr Möglichkeiten Kunden zu beraten und vor allem können sich auch Menschen, die sich noch nicht mit dem Kauf eines Generators auseinandergesetzt haben, einfach informieren” erklärt Kratz.

Seit Oktober 2020 stellen sich Kratz und sein Team mit dem neuen Online-Store dem digitalen Wandel. Und tatsächlich: Stromgeneratoren liegen im Trend. Nicht mehr nur Bürger, die für einen Stromausfall gewappnet sein wollen, kaufen sich einen Generator. Immer mehr Menschen wollen Handys und Laptops auch in Wohnwagen und Booten aufladen. Wenn dann noch ein Kühlschrank läuft und jemand warm duscht, stößt eine Batterie schnell an ihre Grenzen.

Auch die derzeitige Corona Situation sei ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen, jetzt einen Onlinestore zu eröffnen, führt Kratz weiter aus.

“Zum einen haben diesen Sommer das Campen wiederentdeckt und möchten dabei nicht mehr auf ein Mindestmaß Luxus verzichten, zum anderen interessieren sich immer mehr Menschen für ein eigenes, autarkes Stromnetz.”

Generatoren kommen also an den verschiedensten Orten zum Einsatz. Mal um Laptops im Wohnwagen zu laden, mal um die Versorgung im Krankenhaus zu wahren. Insbesondere bei letzterem scheint zu gelten: “Lieber haben als brauchen”.

