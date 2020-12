Neu im Programm: Spritzwasser geschützter Bluetooth Outdoor Lautsprecher mit Karabiner Haken

Schutz vor Stößen, Regen und Wasser durch starke Silikon-Ummantelung

Speziell für den Outdoor Gebrauch wurde dieser widerstandsfähige mobile Laufsprecher von QCY konzipiert. Die extra dicke Silikon-Ummantelung schenkt der Box eine robuste Haptik und besonderen Schutz vor Stößen, Sand und weiteren äußeren Einflüssen. Vor Regen und Wasser schützt die Box der Wasserschutz (IPX7).

Der Outdoor Lautsprecher bietet klaren Sound und tiefe Bässe und sorgt bei Festen im Freien für gute Laune. Auch beim Wandern, auf Reisen, in der Freizeit mit Freunden oder als Garten-Lautsprecher zeigt sich die Box als perfekter Bluetooth Lautsprecher mit hervorragendem Sound.

Eine zuverlässige und schnelle Verbindung wird über den integrierten Bluetooth-Chip ermöglicht. Die Musik-Box lässt sich ebenfalls über einen AUX-Ausgang verbinden.

Der eingebaute Lithium-Ionen Akku sorgt für bis zu 6 Stunden ununterbrochenen Musikgenuss.

Mit dem Karabinerhaken kann der Lautsprecher an einem Rucksack, an der Kleidung, an Gegenständen oder in der Natur aufgehängt werden.

Die Boom-Box ist mit allen Bluetooth-Geräten koppelbar (Samsung, iPhone, Huawei, Laptop etc.)

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

