Neu: “internet-klinik Arztsuche” – App – Jetzt den richtigen Arzt für moderne ambulante Therapie finden

Bad Homburg, 03. Dezember 2020 – Zum Arztsuche-Portal internet-klinik.de gibt es jetzt die App, mit der Patienten schnell und unkompliziert Ärzte mit modernen Therapieverfahren in ihrer Nähe suchen können. Bei der mobilen Arztsuche werden nicht nur die Fachgebiete des jeweiligen Mediziners angezeigt, sondern auch eine umfangreiche Auswahl seines Behandlungsspektrums. Für alle, die nicht selbst recherchieren möchten, bietet die App auch eine Arztsuche via Telefon, E-Mail oder Video-Chat an.

Neben der Arztsuche finden Nutzer in der App, die es sowohl für iOS als auch Android gibt, noch andere praktische und informative Module. Der Menüpunkt “Schnelle Hilfe” beinhaltet wichtige Notfallnummern vom Rettungsdienst über den Apothekennotdienst, Kinderkliniken, aber auch Giftnotrufzentralen oder die Telefonseelsorge. Unter nützlichen Nummern findet der Patient eine Sammlung weiterführender Hilfsangebote zu verschiedenen Bereichen wie seltenen Erkrankungen, Patientenberatung und Selbsthilfe-Organisationen. Im gleichen Modul finden Patienten zudem einfache Erklärungen zu medizinischen Fachgebieten, zu denen die Arztsuche von internet-klinik.de zurzeit besonders viele Ärzte mit modernen Therapien zu bieten hat. Zu diesen Fachgebieten gibt es auch eine Auswahl typischer Krankheiten mit Erklärungen, nützlichen Links und Tipps.

Wer zu einer Krankheit noch die neuesten medizinischen Studien recherchieren möchte, dem werden im Modul Studien eine Reihe von deutschen und europäischen Registern und Portalen zur Verfügung gestellt. Unter dem Punkt “Arztsuche und mehr” zeigen sich neben dem Suchportal selbst auch spannende Berichte zu modernen Therapiemethoden, Forschungsansätzen und anderen aktuellen Gesundheitsthemen.

Die App ist ein weiterer Schritt auf dem Weg internet-klinik.de als Bindeglied zwischen innovativen Therapieverfahren, Ärzten und Patienten aufzubauen. Damit moderne und besonders schonende Behandlungsmethoden nicht nur bekannter, sondern auch einfacher allgemein zugänglich werden.

Über internet-klinik.de:

Das kostenlose Online-Portal www.internet-klinik.de wurde aufgebaut, um Patienten das schnellere Auffinden von Fachärzten verschiedener Behandlungsbereiche zu erleichtern. Der Start erfolgt im April 2020. Ärzte profitieren davon, dass die Patienten zielgerichteter zu ihnen finden. Auf internet-klinik.de können Patienten über den Button Arztsuche bzw. die telefonische Hotline einen Termin bei einem Facharzt in ihrer Nähe online suchen und einen Wunschtermin angeben. internet-klinik.de ermittelt über ihre Datenbank eine passende Praxis, kann auf Wunsch einen individuellen Termin für den Patienten vereinbaren und übernimmt die Terminabstimmung mit der Praxis und dem Patienten. Für die Vermittlung eines Termins über www.internet-klinik.de fallen sowohl für die Patienten als auch die kooperierenden Ärzte keine Gebühren an. Eine Möglichkeit zur Erst-Beratung des Patienten via Internet wird in Absprache mit den jeweiligen Ärzten auf der Internetplattform implementiert. internet-klinik.de ist über diese Unterstützung hinaus für alle Ärzte, Fachbereiche und modernen Therapieansätze offen.

