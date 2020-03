Neu: Kinderbuch Floriane Blütenblatt erscheint im Grätz Verlag

Eine märchenhafte Geschichte von Ingrid Annel und Silke Leffler

Anfang des Jahres hat die kleine Gartenelfe Floriane Blütenblatt ihr neues Zuhause in Grätz Verlag gefunden. “Floriane Blütenblatt und die Zeit im magischen Garten” ist ein modernes Märchen über Freundschaft, Liebe zur Natur und die Zeit für sich und andere. Es stammt aus der Feder von Ingrid Annel, die bereits “Die schönsten Märchenklassiker” im Verlag veröffentlicht hat. Die Geschichte wurde fantasievoll von Silke Leffler illustriert.

Was erlebt Floriane Blütenblatt:

Egal, was die kleine Elfe Floriane Blütenblatt in ihrem winzigen Garten pflanzt oder sät – alles gedeiht prächtig. Hier wachsen aber nicht nur Erdbeeren, Tulpen und Radieschen, sondern auch sehr ungewöhnliche Pflanzen. Das liegt an den wundersamen Wundersamen, einem Geschenk von Florianes Patentanten.

Eines Tages sprießen auf einem Beet Pflanzen, an denen Buchstaben wachsen. Doch wozu sind die gut? Kann man Marmelade daraus kochen? Oder eine Suppe? Nein, das klappt nicht. Aber Floriane entdeckt, wie vergnüglich es ist, mit den Buchstaben zu spielen, sich neue Wörter und Geschichten dazu auszudenken. Schade nur, dass niemand Zeit hat, mit ihr gemeinsam zu spielen, nicht einmal Madame Schnirkel, die schnellste Schneckenpostschnecke der Welt. Doch die hat einen guten Rat für Floriane. Und der führt schließlich dazu, dass die kleine Elfe im Glockenturm der nahen Stadt einen Freund findet, der ihr ein ganz besonderes Geschenk überreicht.

Inspirierende Illustrationen von Silke Leffler machen dieses Kinderbuch zu einem außergewöhnlichem Kunstwerk

Mit Pinsel, Buntstift und Aquarellfarbe zeichnete die beliebte Illustratorin die liebreizende kleine Elfe sowie märchenhaft florale Bildwelten.

Silke Leffler: “Visuell hatte ich sofort farbenfrohe Bilder im Kopf, wie Floriane in ihrem magischen Garten lebt.”

Elfe Floriane – witzig und verspielt

Silke Leffler und die Autorin Ingrid Annel waren sich schnell einig, dass es eine verspielte, fantasievolle, leicht verträumte und zugleich witzige Geschichte werden sollte.

Ingrid Annel: “Ich bin tief in Silke Lefflers Bilderwelt eingetaucht. Davon inspiriert, fing die kleine Elfe fast wie von selbst an, mir ihre Geschichte zu erzählen. Die fertigen Illustrationen mit vielen witzigen Details waren eine große Überraschung und Freude für mich.”

Die besondere Geschichte erfreut nicht nur Kinder, sondern begeistert auch die Fans von Silke Leffler.

Im Grätz Verlag begeistert ein weiteres märchenhaftes Buch von Ingrid Annel

Der Grätz Verlag veröffentlichte bereits zusammen mit Ingrid Annel und Aurelie Blanz den Bestseller “Die schönsten Märchenklassiker”, das bereits mehrfach ausgezeichnet wurde und die Auszeichnung Silber Award erhielt.

Mehr Informationen erhalten Sie im Blog:

https://www.graetz-verlag.de/magazin/floriane-bluetenblatt-ein-modernes-maerchen-von-ingrid-annel-illustriert-von-silke-leffler/

Floriane Blütenblatt und die Zeit im magischen Garten. Für Kinder ab 5 Jahren.

18,5 x 25,5 cm, gebunden, Hardcover, 36 Seiten.

ISBN 978-3-948246-36-5 – Verbindlicher Verkaufspreis Euro 12,95

Der Grätz Verlag ist seit 1982 Spezialist für feine und hochwertige Papeterie. Die verlagseigenen Editionen umfassen Grußkarten, Kalender, Geschenkpapiere, Tischdekorationen sowie kreative Ideen aus Papier für Kinder. Besonderes Augenmerk legt der Grätz Verlag auf die Zusammenarbeit mit talentierten Illustratoren und Künstlern, wie Silke Leffler, Aurelie Blanz, Daniela Drescher, Annet Rudolph oder Stefanie Bamberg. Deren Bildwelten ergeben im Zusammenspiel mit innovativen Produktideen den unverwechselbaren Stil des Grätz Verlags. Die hochwertige Papeterie wird von der Konzeption über die Produktion bis zur Endverarbeitung in Deutschland und Europa hergestellt. Von den teils in aufwendiger Handarbeit gefertigten Produkten profitieren sowohl die unmittelbare Region des Grätz Verlags als auch der Standort Deutschland. Im Grätz Verlag erhalten Sie FSC-zertifizierte Produkte mit dem international anerkannten Herkunftszeichen für verantwortungsvolle Waldbewirtschaft.

