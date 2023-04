Neu- Lippstädter Thomas Geerlings erhält Excellence Award Mitte April 2023 traten beim 14. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen 125 Teilnehm

Seine These „Innovation entsteht durch Verbindung“

Neu- Lippstädter Thomas Geerlings erhält Excellence Award

Mitte April 2023 traten beim 14. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen 125 Teilnehmer aus 13 Ländern an. Die Finalisten battelten in jeweils vierminütigen Reden auf zwei Bühnen vor internationalem Publikum gegeneinander.

Thomas Geerlings, war einer von ihnen.

Er sprach über sein Herzens-Projekt einen Container bauen zu lassen, um Energie tagsüber von Solarparks zu speichern und nachts Kleinstädte damit zu versorgen. Diese Container basieren auf einem Energiespeicher aus Zink (Phenogy), sind transportabel und sicher, nicht brennbar, im Gegensatz zu giftigem Kobalt und Lithium basierenden Batterien.

Sein Herz blutet, wenn er Kinder sieht, die das giftige Kobalt abbauen und dadurch eine geringe Lebenserwartung haben. Er berichtete, wie er dieses Unternehmen kennen gelernt hatte und erlangte durch sein ruhiges und präsentes Auftreten schnell das Vertrauen zum Publikum. Mit einem Zitat von Hanry Ford „Besorgt mir Ingenieure, die noch nicht gelernt haben, was nicht geht!“ rundetet er seinen Beitrag ab. Das Publikum holte er mit einem Lacher ab, indem er Pro- Blem als positives Wort untermauert und fragte, ob die Zuschauer schon mal contrablem gehört hätten.

Unter den Teilnehmern des 14. Internationalen Speaker Slam waren aus TV- und Funk bekannte Redner sowie Medienpreisträger, Weltrekordhalter und bereits mit anderen Awards ausgezeichnete Experten. Weltweit verfolgten Zuschauer den Livestream im Internet. Die Scouting Selection mit Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre und Speaker Marcel Heß bewertete die Speaker auf der Bühne. Veranstaltet wurde der 14. Internationale Speaker Slam von Hermann Scherer.

Thomas Geerlings, Coach / Trainer, Keynote Speaker und Business Consulting Worldwide

Thomas Geerlings wurde im Januar 1969 in Lobberich geboren. Mit 19 Jahren war er im Außendienst tätig. Als Servicetechniker und Technischer Sales Manager reiste er in über 40 Länder. Er lebte einige Jahre in Suzhou China.

Mit seinem großen Netzwerk bringt er Firmen und Menschen zusammen, um nachhaltiger zu produzieren.

Sein Kredo „Innovation entsteht durch Verbindung“

Als qualifizierter Coach eröffnet er zusammen mit einer Coaching Partnerin gerade in Lippstadt ein Partnerstandort für Jobfink und wird u.a. Arbeitssuchende nach AZAV coachen.

Coaching nach AZAV, Consulting von Unternehmen

Kontakt

Thomas Geerlings

Im Eichholz 1

59556 Lippstadt

0174/6726853



http://thomas-geerlings.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.