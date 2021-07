Neu: MAELT Hard Seltzer startet mit vier frischen Sorten

So geht Genuss heute: erfrischend leicht, wenig Alkohol, delikater Geschmack, minimale Kalorien! Das ist MAELT Hard Seltzer. Das neue Getränk mit 4,5 % Alkohol kommt gleich mit vier erfrischenden Sorten auf den Markt: Limette, Holunder, Ingwer-Grapefruit und Guarana. MAELT wird nur aus Wasser, Traubenzucker und Hefe hergestellt. Natürliche Aromen sorgen für einen dezenten Fruchtgeschmack. Alle Sorten sind online unter www.maelt.de erhältlich.

Das andere Hard Seltzer: Play it different

“MAELT Hard Seltzer steht für leichten, zeitgemäßen Genuss”, sagt MAELT-Gründer Oliver Lemke. “Wir sind mit dem puren, einzigartigen Geschmack einen eigenen Weg gegangen, haben die Fruchtaromen bewusst zurückhaltend dosiert. Für uns stehen Leichtigkeit und Reinheit im Vordergrund.”

Oliver Lemke weiter: “Konsumenten wählen heutzutage bewusst aus. Sie achten bei alkoholischen Getränken auf Zutaten und Kalorien. MAELT ist darum zu 100 Prozent natürlich und zuckerfrei.” Mit dem Claim “Play it different” spreche MAELT diese bewusst konsumierende Zielgruppe an.

Purismus und Minimalismus beim Produkt spiegeln sich im Verpackungsdesign wider: Die elegante schmale Dose mit dem Eisberg steht für den frischen und klaren Geschmack von MAELT.

Fermentiert und naturbelassen

MAELT Hard Seltzer ist kein Mischgetränk, sondern wird in einem natürlichen Fermentationsprozess hergestellt. Spezielle Hefen verwandeln den gelösten Traubenzucker in Alkohol und Kohlensäure. Das fertige Produkt ist weder filtriert noch pasteurisiert und frei von Konservierungsstoffen.

“Als Braumeister ein Getränk entwickeln, das kein Bier ist! Geht’s noch? Die Idee hat mich aber von Anfang an gereizt. Mit MAELT haben wir ein unglaublich leckeres Getränk entwickelt. Das sollten alle probieren, die Lust auf etwas wirklich Neues haben! Sogar die Bier-Trinker”, schwärmt Braumeister Bastian Oberwalder.

Alle Sorten können einzeln oder im Mix-Paket unter www.maelt.de bestellt werden.

MAELT Hard Seltzer – Fakten auf einen Blick

– Vier Zutaten: Wasser, Traubenzucker, Hefe und natürliche Aromen

– Vier Sorten: Guarana, Limette, Ingwer-Grapefruit oder Holunder

– Herstellung: MAELT Hard Seltzer ist fermentiert, der enthaltene Alkohol entsteht durch einen natürlichen Gärprozess und ist nicht zugesetzt oder beigemischt

– Naturbelassen: frei von Süßungs- oder Säuerungsmitteln, ohne Konservierungsstoffe, nicht pasteurisiert oder filtriert

– Leicht & ohne Allergene: 4,5 % Alkoholgehalt, dabei nur 89 kcal je 330 ml-Dose – zuckerfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan

– Dose: optimaler Schutz vor UV-Licht und Sauerstoffkontakt, geringes Volumen und Gewicht positiv bei Lagerung und Transport, Aluminium unendlich oft recycelbar

Das Team

Oliver Lemke

MAELT-Gründer Oliver Lemke ist leidenschaftlicher Brauer. Nach seinem Studium hat er in venezolanischen Großbetrieben gearbeitet und in Japan komplette Brauereien aufgebaut. Mit diesem Erfahrungsschatz im Gepäck beschloss er irgendwann, selbst eine Brauerei zu gründen. Er schweißte in der Garage eines Freundes 1998 die erste eigene Brauanlage zusammen und eröffnete Ende 1999 das Brauhaus Lemke. Mittlerweile ist Lemke weit über Berlin hinaus für seine preisgekrönten Biere bekannt. Seine Leidenschaft für die Braukunst brachte ihn auch auf die Idee, ein fermentiertes Hard Seltzer zu entwickeln.

Martin Krotki

Ist MAELT-Mitbegründer und Geschäftsführer. Der Kaufmann hat bereits mehrere Start-ups, vor allem im Technologiebereich, erfolgreich zur Welt gebracht. Von der Idee eines Hard Seltzer für den deutschen Markt war er sofort begeistert. Wenn sich Krotkis Aufmerksamkeit ausnahmsweise mal nicht auf MAELT richtet, steht er daheim am Herd und zaubert polnische Leckereien oder schreibt an seinem Kochbuch.

Bastian Oberwalder

Er ist seit vielen Jahren an der Seite von Oliver Lemke und gilt als akribischer Rockstar unter den jungen Braumeistern und Getränketechnologen. Für die Berliner Weiße pflückte er den Waldmeister schon mal kurzerhand im eigenen Garten – um die Qualität zu 100 Prozent sicherzustellen. Mit Engagement und Detailverliebtheit entwickelte er den milden Fruchtgeschmack von MAELT Hard Seltzer.

Aus nur drei Zutaten fermentiert und mit Aromen aus echten Früchten veredelt: MAELT Hard Seltzer ist leichter alkoholischer Genuss bei minimalen Kalorien. In MAELT verschmelzen milder Geschmack, prickelnde Leichtigkeit und überraschende Frische zu größtem Genuss. So rein und klar wie pures Eis!

MAELT Hard Seltzer ist ein natürlicher Drink, frei von künstlichen Zusätzen und kalorienarm. In einer Dose stecken gerade einmal 89 kcal. Es ist vegan, laktose-, glutenfrei, zuckerfrei und ohne Konservierungsstoffe.

