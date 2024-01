Neu: Natur hautnah erleben mit dem Eco-Experience Trail Mobile Pass der Florida Keys

Fast 50 nachhaltige Erlebnisse der Florida Keys auf einen Blick

Die Florida Keys, das tropische Paradies im Süden Floridas, bezaubern nicht nur mit schönen Stränden und türkisblauem Wasser, sondern auch mit ihrer beindruckenden Vielfalt an Ökosystemen und Naturschutzgebieten.

Umweltfreundliche Sehenswürdigkeiten

Das Monroe County Tourist Development Council präsentiert ab sofort den Eco-Experience Trail Pass, eine neue Initiative, die Naturliebhaber dazu einlädt, die Schönheit der Florida Keys auf nachhaltige Art und Weise zu erkunden. Der digitale Pass lässt sich einfach herunterladen, die Installation einer App ist dazu nicht notwendig. Einmal angemeldet befindet sich der Pass auf dem Smartphone und bietet eine Sammlung an fast 50 teilweise kostenlosen oder rabattierten Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen von Key Largo bis Key West. Dazu gehören beispielsweise Kajaktouren in den Mangroven im Hinterland der Inselkette, das Erkunden von Schutzgebieten und State Parks, Teilnahme an Korallenaufzuchtprogrammen oder Angel-, Tauch- und Schnorchelexkursionen in den Gewässern rund um die über 200 Koralleninseln. Weitere Ausflugsziele folgen noch dieses Jahr.

Die sorgfältig ausgewählten Aktivitäten fördern nicht nur ein tiefgründiges Verständnis für die einzigartige Flora und Fauna der Region, sondern setzten auch ein starkes Zeichen für das Engagement der Florida Keys in Sachen Naturschutz sowie bei der Förderung nachhaltiger Tourismuspraktiken.

Interessierte können den Eco-Experience Trail Pass online unter www.fla-keys.com/experience/ kostenlos downloaden und sich auf unvergessliche Naturerlebnisse auf den Florida Keys freuen und gleichzeitig zum Schutz und zur Erhaltung dieser kostbaren Naturreservate beitragen.

Die Florida Keys & Key West bestehen aus mehreren hundert Koralleninseln, die sich einer Perlenkette gleich vom südlichsten Ende Floridas aus über 250 Kilometer ins offene Meer erstrecken. Die wichtigsten Inseln sind über Brücken miteinander verbunden und bilden so die „schönste Sackgasse der Welt“. Das tropische Klima garantiert in den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West ganzjährig angenehm warme (Bade-)Temperaturen. Auch gelten die Keys mit ihren feinen Sandstränden und dem drittgrößten Korallenriff der Welt als ein Paradies für Wassersportler, Naturbegeisterte und Lebenskünstler.

